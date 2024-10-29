💥Обзор новостей: ВС не признал процентщиков самозанятыми, молочка, шоколад и икра подорожают, джин вышел из бутылки

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Верховный суд не признал процентщиков самозанятыми. ВС дал разъяснения о том, какая деятельность может облагаться налогом по ставке 4–6% по правилам для самозанятых. По мнению ВС, выдача займов под проценты не относится к целям льготного режима и доход от такой деятельности должен облагаться НДФЛ по ставке 13%. Определение от 06.09.2024 по делу № А40-147367/2023

Минфин просит права не принимать в казну негодное имущество. Минфин опубликовал проект, регламентирующий процесс передачи федерального имущества от государственных учреждений и унитарных предприятий в казну. Проект утверждает положения, позволяющие Росимуществу как принимать активы, так и отказывать в этом, если имущество не может быть впоследствии передано другим пользователям или при выявлении недостатков в документации.

Молочные продукты, шоколад и икра подорожают до конца 2024 года. Переработчикам молочки не хватает сырья, поэтому цены взлетят на 30-50%. Икра, тоже подорожает, хотя уже сейчас цены поднялись почти в два раза, а цены на шоколад, кофе и какао станет дороже из-за проблем с поставками какао-бобов.

Продажи крепких напитков за год выросли, лидером продаж стал джин. Сильнее всего в третьем квартале выросли продажи джина — более чем на 20%, в тройку лидеров также вошли рома и виски. В третьем квартале 2024 года в стране сократились продажи вермута, бренди и конька. Аналитики связали увеличение продаж с тревожностью. «Это, вероятно, связано с увеличением тревожности в обществе и попытками потребителей сгладить ее путем увеличения потребления алкоголя», — считает эксперт.

Таксисты массово жалуются, что китайские автомобили превращаются в хлам после 150 тысяч км пробега. Их ремонт при этом стоит дороже аналогичной новой машины. Увеличивающиеся расходы водителей на содержание автомобилей могут привести и к росту тарифов на поездки. О повышении цен на 3-4% уже заявляли в сервисе «Яндекс Go».

Volkswagen готовится к закрытию нескольких заводов в Германии. VW намерен ради экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест.

Альфа-банк выкупает бизнес-центр в центре Москвы, принадлежащий Росбанку. Недвижимость оценивалась в 14,4 млрд руб. Альфа-банк собирается развивать бизнес и расширяет штат сотрудников. Росбанк же присоединяется к Т-Банку, который развивает свой бизнес без отделений и также недавно приобрел офисные площади меньшего размера, чем продаваемый бизнес-центр.