💥Обзор новостей: россиян недовольны зарплатой, доходы от вкладов свыше ₽210 тыс. подпадут под налог, в России запретят майнинг крипты

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
В России доходы от вкладов свыше ₽210 тыс. подпадут под налог. Чтобы получить такой доход от сбережений, на депозите в сумме должно лежать более ₽1.1 млн. Необлагаемая база изменилась, поскольку ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до рекордных 21%.
Две трети россиян заявили, что недовольны своей зарплатой. 63% россиян недовольны своей зарплатой и считают ее низкой — опрос Зарплата.ру. Только 11% участников опроса абсолютно довольны условиями труда и не имеют никаких жалоб. Более двух третей респондентов (70%) оценили условия труда в лучшем случае как приемлемые, а 19% назвали условия труда невыносимыми.
Число российских семей, которым денег хватает на все, достигло рекорда. Росстат заявил о нехватке денег на различные нужды у 95% семей. Во втором квартале 2024 года хватало на все только 4,9% семей — это рекордное значение за последние 20 лет.
Доля семей, которым хватает денег на все, кроме авто, квартиры или дачи, составила 37,4%. Тех, у кого есть сложности с покупкой товаров длительного пользования было 47,6%. Семей, которым хватает денег на еду, но сложно оплачивать ЖКХ и покупать одежду, — 10%.
В ближайшее время в России запретят майнинг крипты, заявил замглавы Минэнерго Грабчак. Ограничения затронут не всю страну, а только некоторые регионы.
ВТБ с 31 октября временно прекращает выдачу семейной ипотеки. «Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач», — объяснили свое решение в кредитной организации.
В Минздраве поддержали новые ограничения продажи алкоголя в регионах. Вологодский губернатор анонсировал введение ограничений на продажу алкоголя в регионе — спиртное будут продавать с 12:00 до 14:00. В Минздраве идею концептуально поддержали, указав на пагубное воздействие алкоголя. В Кремле, комментируя инициативу, подчеркнули, что это прерогатива региональных властей.
78% москвичей выберут премию, вместо новогоднего корпоратива. Чаще премию выбирают горожане в возрасте от 35 до 45 лет: лишь 13% среди возрастной группы согласились бы на корпоратив. А вот зумерам и миллениалам, наоборот, выбирают общение с коллегами — новогодний праздник в компании хотели бы отметить 25% москвичей младше 34 лет.
С 1 ноября владельцы страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. человек должны будут передавать данные о себе в Роскомнадзор. В противном случае они не смогут размещать рекламу и принимать донаты, а их сообщения нельзя будет репостить другим каналам.
США разрешили операции по сделкам в энергетике с рядом российских банков. Разрешение будет действовать до 30 апреля.
Штаты вывели из-под санкций Проминвестбанк. В списке Банк России, банк «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЭБ, Росбанк, «Зенит», «Санкт-Петербург», а также НКЦ.
По мнению Илона Маска, низкая рождаемость — главная угроза человечества. Миллиардер предложил оплодотворить всех женщин, которые хотят от него детей. Он строит поселок в Техасе, где будет жить его потомство, и готов пожертвовать сперму для размножения.
Россиян бесит фраза «все будет хорошо» в качестве поддержки на работе. Более 60% россиян отметили, что она вызывает раздражение и тревогу. Результаты опроса свидетельствуют о растущей потребности в более искренних и личных способах поддержки.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии22
Доброе утро, коллеги! Чудом отскребла себя с кроватки. А вы как поживаете?
Вот вам чашечка стимулятора))))
Спасибо, Ирина! Это то, что нужно сейчас!)))
Необоснованный оптимизм в принципе бесит почему то
Всем доброе утро!
Сегодня же четверг? ))
В контексте этой недели можно использовать термины Среда II или Пятница 0
Это шутка, а не необоснованный оптимизм😁
ну вообще-то на этой неделе Пятница 0 (или Четверг II) будет в пятницу)). А
это обоснованный пессимизм))
100%! Доброе утро, Виктория! Недочетверг сегодня((
четверг. часть первая
Четверг. Начало
Игра началась😄
Узнаем, кто доживет до воскресенья
до воскресенья ... это только... считай, начало пути
Основная цель - дожить до фторнега!
Приквел "Четверг", потом "Пятница", затем сиквел "Выходные"
Ну это прям 80% сценария) У меня где-то есть номерок Тарантино😏Это будет блокбастер
Ждём снегирей🐦
Кстати, сегодня День красной рябины и прилетевших синиц.
О как) Ну я отметил😄
Кстати, заметила, что в последние годы в столице почти нет синичек. А снегирей я уже сто лет не видела зимой.
Просто для них в кормушки надо не семечки сыпать, а кусочки сала вешать))) Тогда точно прилетят... возможно, вместе с котиками...
Боюсь, его местные алкаши на закусь унесут)))