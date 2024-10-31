💥Обзор новостей: россиян недовольны зарплатой, доходы от вкладов свыше ₽210 тыс. подпадут под налог, в России запретят майнинг крипты

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В России доходы от вкладов свыше ₽210 тыс. подпадут под налог. Чтобы получить такой доход от сбережений, на депозите в сумме должно лежать более ₽1.1 млн. Необлагаемая база изменилась, поскольку ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до рекордных 21%.

Две трети россиян заявили, что недовольны своей зарплатой. 63% россиян недовольны своей зарплатой и считают ее низкой — опрос Зарплата.ру. Только 11% участников опроса абсолютно довольны условиями труда и не имеют никаких жалоб. Более двух третей респондентов (70%) оценили условия труда в лучшем случае как приемлемые, а 19% назвали условия труда невыносимыми.

Число российских семей, которым денег хватает на все, достигло рекорда. Росстат заявил о нехватке денег на различные нужды у 95% семей. Во втором квартале 2024 года хватало на все только 4,9% семей — это рекордное значение за последние 20 лет. Доля семей, которым хватает денег на все, кроме авто, квартиры или дачи, составила 37,4%. Тех, у кого есть сложности с покупкой товаров длительного пользования было 47,6%. Семей, которым хватает денег на еду, но сложно оплачивать ЖКХ и покупать одежду, — 10%.

В ближайшее время в России запретят майнинг крипты, заявил замглавы Минэнерго Грабчак. Ограничения затронут не всю страну, а только некоторые регионы.

ВТБ с 31 октября временно прекращает выдачу семейной ипотеки. «Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач», — объяснили свое решение в кредитной организации.

В Минздраве поддержали новые ограничения продажи алкоголя в регионах. Вологодский губернатор анонсировал введение ограничений на продажу алкоголя в регионе — спиртное будут продавать с 12:00 до 14:00. В Минздраве идею концептуально поддержали, указав на пагубное воздействие алкоголя. В Кремле, комментируя инициативу, подчеркнули, что это прерогатива региональных властей.

78% москвичей выберут премию, вместо новогоднего корпоратива. Чаще премию выбирают горожане в возрасте от 35 до 45 лет: лишь 13% среди возрастной группы согласились бы на корпоратив. А вот зумерам и миллениалам, наоборот, выбирают общение с коллегами — новогодний праздник в компании хотели бы отметить 25% москвичей младше 34 лет.

С 1 ноября владельцы страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. человек должны будут передавать данные о себе в Роскомнадзор. В противном случае они не смогут размещать рекламу и принимать донаты, а их сообщения нельзя будет репостить другим каналам.

США разрешили операции по сделкам в энергетике с рядом российских банков. Разрешение будет действовать до 30 апреля. Штаты вывели из-под санкций Проминвестбанк. В списке Банк России, банк «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЭБ, Росбанк, «Зенит», «Санкт-Петербург», а также НКЦ.

По мнению Илона Маска, низкая рождаемость — главная угроза человечества. Миллиардер предложил оплодотворить всех женщин, которые хотят от него детей. Он строит поселок в Техасе, где будет жить его потомство, и готов пожертвовать сперму для размножения.