💥Обзор новостей: неплатежи — главная проблема бизнеса, ЭЦП можно получить в других странах, автошколы будут обучать дистанционно

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Бизнес пожаловался на рост неплатежей как на главную проблему. Неплатежи со стороны контрагентов вышли на первое место в рейтинге основных проблем российского бизнеса. Согласно результатам опроса, 37% респондентов сообщили, что именно несоблюдение обязательств по выплате средств контрагентами ограничивало работу компаний в третьем квартале.
Минфин упрощает правила перевода средств между пенсионными фондами. Власти собираются облегчить переводы пенсионных накоплений российскими гражданами как из СФР в НПФ, так и между НПФ. Эксперты опасаются агрессивного маркетинга и мисселинга в случае слишком сильного смягчения требований.
На госуслугах заработала форма для регистрации каналов с 10 тыс. подписчиков. На портале заработала специальная форма, сообщило Минцифры. С начала 2025 года незарегистрированным каналам нельзя будет публиковать рекламу и собирать пожертвования.
Цены на новые автомобили в России взлетят ещё на 10% до Нового года, предупреждают участники рынка. Автопроизводители закладывают в ценник повышение ставок без резких шагов, чтобы выдержать конкуренцию на фоне охлаждения спроса.
Майнеры должны будут предоставлять ФНС данные об объеме полученной крипты, а также куда она зачислена. Правительство обязало операторов майнинговой инфраструктуры и майнеров регистрироваться в специальных реестрах. Последние должны сообщать ФНС об объеме полученной криптовалюты и адресе-идентификаторе, на который она была зачислена.
Малый бизнес выбирает доставку, персонал и технологии.
Сферы курьерских услуг, рекрутинга и информационных технологий стали самыми популярными с максимальной долей новых предприятий от общей численности МСП в 2024 году.
Граждане России теперь могут получить ЭЦП в других странах.
С 1 ноября 2024 года и до конца 2025 года проведут эксперимент по выдаче ЭЦП гражданам РФ в Казахстане, Армении, Киргизии и Узбекистане. Постановление Правительства от 23.10.2024 № 1418.
Минпросвещения намерено ввести дистанционное обучение для водителей. Процесс будет проходить с помощью государственных информационных систем, предполагающих авторизацию на портале госуслуг. Эксперты указывают, что нововведение способно существенно сэкономить время кандидатов в водители, а возможно, и их расходы на обучение.
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 ноября, составляет 97,4402 руб./$1. Официальный курс евро по отношению к рублю — 105,8415 руб./EUR1.
Компания Microsoft начнет доить пользователей винды. Для пользователей Windows 10 сделают платными обновления и техподдержку. Она объявила о планах прекратить поддержку системы Windows 10 с октября 2025 года и предложила пользователям продлить ее на год за $30.
Самый бюджетный тур на новогодние праздники на двоих в Турцию, Египет или ОАЭ подорожал на 15%. Тур обойдется россиянам в среднем в 200 тыс рублей.
Правительство установило лимит энергопотребления для майнеров. Лимит энергопотребления без регистрации индивидуальным предпринимателем для них установлен в 6 тыс. кВт•ч в месяц. При риске дефицита электроэнергии на отдельных территориях майнинг будет ограничиваться.
Сумма иска российских телеканалов к Google превысила всё мировое богатство и может достигнуть числа гугол. Сейчас все богатство в мире составляет 477 триллионов долларов, в то время как российские телеканалы хотели бы взыскать с Google за блокировку своих аккаунтов на YouTube два ундециллиона рублей
Суббота, коллеги! Улыбаемся и пишем.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии11
Доброе утро, коллеги!
Наташ ничего не хочет)))
Ахахаха И правда потеплело
Всех на предоплату😉
Кто уже переобулся🚗?
доброе утро, новость: "дистанционное обучение для водителей" сомнительная. Даже, скажем так,вызывает удивление
Доброе утро, Татьяна! Весьма сомнительная. Главное, чтобы вождению не обучали дистанционно.
Думаю, что там главные слова "регистрация через госуслуги". Что-то цифровое затеяли опять, ясное дело с бюждетом