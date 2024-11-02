💥Обзор новостей: неплатежи — главная проблема бизнеса, ЭЦП можно получить в других странах, автошколы будут обучать дистанционно

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Бизнес пожаловался на рост неплатежей как на главную проблему. Неплатежи со стороны контрагентов вышли на первое место в рейтинге основных проблем российского бизнеса. Согласно результатам опроса, 37% респондентов сообщили, что именно несоблюдение обязательств по выплате средств контрагентами ограничивало работу компаний в третьем квартале.

Минфин упрощает правила перевода средств между пенсионными фондами. Власти собираются облегчить переводы пенсионных накоплений российскими гражданами как из СФР в НПФ, так и между НПФ. Эксперты опасаются агрессивного маркетинга и мисселинга в случае слишком сильного смягчения требований.

На госуслугах заработала форма для регистрации каналов с 10 тыс. подписчиков. На портале заработала специальная форма, сообщило Минцифры. С начала 2025 года незарегистрированным каналам нельзя будет публиковать рекламу и собирать пожертвования.

Цены на новые автомобили в России взлетят ещё на 10% до Нового года, предупреждают участники рынка. Автопроизводители закладывают в ценник повышение ставок без резких шагов, чтобы выдержать конкуренцию на фоне охлаждения спроса.

Майнеры должны будут предоставлять ФНС данные об объеме полученной крипты, а также куда она зачислена. Правительство обязало операторов майнинговой инфраструктуры и майнеров регистрироваться в специальных реестрах. Последние должны сообщать ФНС об объеме полученной криптовалюты и адресе-идентификаторе, на который она была зачислена.

Малый бизнес выбирает доставку, персонал и технологии. Сферы курьерских услуг, рекрутинга и информационных технологий стали самыми популярными с максимальной долей новых предприятий от общей численности МСП в 2024 году.

Граждане России теперь могут получить ЭЦП в других странах. С 1 ноября 2024 года и до конца 2025 года проведут эксперимент по выдаче ЭЦП гражданам РФ в Казахстане, Армении, Киргизии и Узбекистане. Постановление Правительства от 23.10.2024 № 1418.

Минпросвещения намерено ввести дистанционное обучение для водителей. Процесс будет проходить с помощью государственных информационных систем, предполагающих авторизацию на портале госуслуг. Эксперты указывают, что нововведение способно существенно сэкономить время кандидатов в водители, а возможно, и их расходы на обучение.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 ноября, составляет 97,4402 руб./$1. Официальный курс евро по отношению к рублю — 105,8415 руб./EUR1.

Компания Microsoft начнет доить пользователей винды. Для пользователей Windows 10 сделают платными обновления и техподдержку. Она объявила о планах прекратить поддержку системы Windows 10 с октября 2025 года и предложила пользователям продлить ее на год за $30.

Самый бюджетный тур на новогодние праздники на двоих в Турцию, Египет или ОАЭ подорожал на 15%. Тур обойдется россиянам в среднем в 200 тыс рублей.

Правительство установило лимит энергопотребления для майнеров. Лимит энергопотребления без регистрации индивидуальным предпринимателем для них установлен в 6 тыс. кВт•ч в месяц. При риске дефицита электроэнергии на отдельных территориях майнинг будет ограничиваться.

Сумма иска российских телеканалов к Google превысила всё мировое богатство и может достигнуть числа гугол. Сейчас все богатство в мире составляет 477 триллионов долларов, в то время как российские телеканалы хотели бы взыскать с Google за блокировку своих аккаунтов на YouTube два ундециллиона рублей