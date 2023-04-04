❓Что надо успеть сделать до конца 2024 года владельцам зарубежных счетов

Продолжаем готовиться к Новому году. Разберем, какие вопросы владельцам зарубежных счетов необходимо закрыть в этом году.

1️. Рассчитать количество дней нахождения в РФ и за пределами РФ за период с 01.01.2024 по 31.12.2024.

⚠️ Для лиц, проходивших краткосрочное лечение/обучение за пределами РФ обращаем внимание, что для целей подачи документов, связанных с зарубежными счетами, имеет значение именно кол-во дней нахождения в РФ/за пределами РФ, а не налоговый статус физического лица.

✔️183 ДНЯ (РОВНО) И БОЛЕЕ В РФ

2️. С 1 января до 2 июня 2025 (1 июня — выходной день) будет необходимо представить в ФНС отчет о движении денежных средств и иных активов по зарубежному счету (*особенности, связанные с подачей этого документа, будут описаны в соответствующем отдельном посте в 2025 году).

⚠️ для лиц, которые до 2024 года находились за пределами РФ и открывали в эти периоды зарубежные счета необходимо представить уведомления об открытии таких счетов (с кодом-основанием для подачи "2") в срок до 1 июня 2025 года

Для этого необходимы:

🔹банковские выписки за 2024 год (для заполнения листа «денежные средства»);

🔹портфолио ценных бумаг на 31.12.2024 (для заполнения листа «иные финансовые активы»);

🔹выписки с электронных кошельков за 2024 год.

Операции, содержащиеся в выписке, необходимо проанализировать:

🔹на предмет НЕпревышения оборотов 600 тыс руб (по курсу на 31.12.2024)

🔹на наличие незаконных валютных операций;

🔹на наличие доходных поступлений.

⚠️ До сих пор многие банки из недружественных стран НЕ предоставляют своим клиентам выписки — в такой ситуации рекомендуем обязательно подавать очередной ОДС, заполненный, например, исходя из Ваших «внутренних» записей о движениях.

⚠️ Владельцам электронных кошельков следует быть особенно внимательными в связи с тем, что:

🔹 основания для зачисления средств (ЭСП) от третьих лиц существенно ограничены;

🔹непредставление в срок ОДС (или его представление с ошибками/использование «старой» формы и пр) наказывается штрафом в размере 20-40% от суммы всех зачисленных ЭСП на такой кошелек.

✔️БОЛЕЕ 183 ДНЕЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ

2️. такие лица освобождены от обязанности представления ежегодного ОДС, однако, рекомендуется:

🔹подготовить письменные пояснения о том, что ОДС не подается в связи с нахождением более 183 дней за пределами РФ (их можно подать самостоятельно, начиная с 1 января 2025 года или в ответ на запрос налогового органа в связи с непредставлением ОДС после 1 июня);

🔹подготовить таблицу с днями нахождения в РФ и за пределами РФ по месяцам;

🔹подготовить документы-подтверждения нахождения за пределами РФ помимо заграничного паспорта.

✔️КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО

2️. Если количество дней еще возможно скорректировать как в большую, так и в меньшую сторону, то рекомендуем оценить:

🔹операции по банковским счетам — на наличие незаконных валютных операций

🔹 доходы, полученные в РФ, а также за пределами РФ - на налоговые последствия в РФ и в других странах.

*напоминаем, что доходы, полученные в 2024 году будут облагаться по «старым» ставкам НДФЛ 13-15% (с превышения 5 млн руб).

Больше интересных материалов про зарубежные счета в Телеграм канале нашего автора Ильи Назарова