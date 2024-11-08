💥Обзор новостей: Путин не ест людей, следующие 20 лет будут еще более сложными, министерство секса

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В следующем году Минфин России финализирует договоренности с ОАЭ о соглашении, которое позволит избежать двойного налогообложения. Налог на дивиденды можно снизить до 5–10% вместо 15%, а на проценты по займам и роялти — до 0% вместо 20%.

«Путин не ест людей». Песков не согласился со словами вице-президента США Камалы Харрис о том, что российский президент «съест Трампа» на обед.

Проверьте статус плательщика налога на профдоход на сайте ФНС. Сделать это можно здесь. Проверку следует проводить на момент подписания договора, на момент оплаты, на момент подписания документов, подтверждающих оказание услуг, выполнение работ, поставки продукции.

Путин предупредил, что следующие 20 лет могут быть еще сложнее. Следующие 20 лет будут для человечества не менее, а то и более сложными из-за международных процессов, которые сейчас происходят, считает Путин. По его мнению, россиянам выпало жить в эпоху кардинальных перемен и смены миропорядка.

В России предлагают создать министерство секса. Агентство «Главпиар» направило официальное обращение на имя Нины Останиной — председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства о том, что для повышения рождаемости следует открыть министерство секса, которое бы сфокусировалось на этом вопросе.

Рост цен на продукты питания привел к увеличению среднего чека. При этом инфляция не останавливает потребителей, число покупок растет примерно на этот же уровень, что позволило сетям нарастить обороты на 15%. Впрочем, высокое потребление держится на общем росте зарплат, который в будущем может замедлиться.

В России фактически дефицит рабочих рук. Президент РФ Владимир Путин указал на дефицит рабочей силы в стране.« Безработица в России минимальная, 2,4% — это, считай, дефицит. У нас дефицит рабочих рук», — заметил Путин.

Почти две трети арендодателей за год повысили стоимость аренды для уже живущих в съемных квартирах. Наибольший прирост цен за год зафиксирован на трешки — 20%. Доля их арендаторов, которым повысили цену, составляет 51,8%.

В камчатских поселках прошел пеплопад. Столб пепла поднялся на 8,5 км над извергающимся вулканом Шивелуч.

Nissan сократит 9 тыс. рабочих мест и снизит производственные мощности на 20%. Основная причина — усиливающаяся конкуренция с производителями электромобилей Tesla и BYD.