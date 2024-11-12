👑Темы выступлений. О чем будут говорить на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего»

Раскроем некоторые темы докладов наших спикеров.

Надежда Самкова расскажет о том, что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства — 2025.

Переход на НДС — главная тема налоговой реформы-2025, разберем новые лимиты по УСН, переходные положения при переходе на уплату НДС, обсудим, как сэкономить на страховых взносах и прописать в учетной политике.

Дмитрий Ряховский проанализирует дробление/структурирование бизнеса.

Эксперт расскажет, что делать бизнесу в свете объявленной амнистии. Как попасть под амнистию и избежать доначислений, пеней и штрафов за незаконное дробление.

Елена Пономарева подробно разберет изменения в кадровом и воинском учете 2024-2025 годы.

Разберитесь какие изменения есть в кадровом и воинском учете чтобы учесть их в работе и обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Людмила Ганичева даст исчерпывающую информацию по ВЭД: логистики, оплате, учете и налогообложение.

В 2025 году в работе бизнеса ВЭД произойдет ряд серьезных изменений, связанных в первую очередь с налогами — НДС, налогом на прибыль и изменениями в валютном законодательстве. Чтобы без стресса начать работать по новым правилам, нужно хорошо разобраться в них.

Анна Тетерлева просвятит нас на счет бухгалтерской отчетности за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

С отчетности за 2025 год необходимо применять бухгалтерский стандарт ФСБУ 4/2023, который меняет отчетные бланки и порядок их заполнения.

Светлана Беляева расскажет про оптимизацию налогообложения-2025 и объяснит, как рассчитать нагрузку.

Спикер объяснит, как рассчитать налоговую нагрузку и законно оптимизировать налогообложение с учетом налоговой реформы 2025 года.

Михаил Мухин введет нас в курс актуальных требования ФНС, а также расскажет, как будут проходить проверки в 2025 году.

Любая проверка — это стресс для предпринимателя. Но к ней можно подготовиться. Эксперт расскажет, кого и как будут проверять в 2025 году и как компании защищаться.