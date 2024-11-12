👑Темы выступлений. О чем будут говорить на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего»

Работы VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего» не останавливаются ни на день. Уже в начале декабря — 5 и 6 числа «Клерк» проводит грандиозное профессиональное событие. На данный момент мы утрясли последние формальности по сотрудничеству с нашими крутыми спикерами. Вот кто будет выступать.
Спикеры конференции
Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям воинскому учету.
Дмитрий Ряховский — руководитель департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
Михаил Мухин, президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз». Возглавлял отдел документальных проверок Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу, аналогичное подразделение Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Москве, затем – Службу документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России.
Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.
Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.
Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.
Светлана Беляева — преподаватель, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах».
Оксана Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году — победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2023».
Некоторые темы докладов наших спикеров
Раскроем некоторые темы докладов наших спикеров.
Надежда Самкова расскажет о том, что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства — 2025.
Переход на НДС — главная тема налоговой реформы-2025, разберем новые лимиты по УСН, переходные положения при переходе на уплату НДС, обсудим, как сэкономить на страховых взносах и прописать в учетной политике.
Дмитрий Ряховский проанализирует дробление/структурирование бизнеса.
Эксперт расскажет, что делать бизнесу в свете объявленной амнистии. Как попасть под амнистию и избежать доначислений, пеней и штрафов за незаконное дробление.
Елена Пономарева подробно разберет изменения в кадровом и воинском учете 2024-2025 годы.
Разберитесь какие изменения есть в кадровом и воинском учете чтобы учесть их в работе и обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.
Людмила Ганичева даст исчерпывающую информацию по ВЭД: логистики, оплате, учете и налогообложение.
В 2025 году в работе бизнеса ВЭД произойдет ряд серьезных изменений, связанных в первую очередь с налогами — НДС, налогом на прибыль и изменениями в валютном законодательстве. Чтобы без стресса начать работать по новым правилам, нужно хорошо разобраться в них.
Анна Тетерлева просвятит нас на счет бухгалтерской отчетности за 2024 год и ФСБУ 4/2023.
С отчетности за 2025 год необходимо применять бухгалтерский стандарт ФСБУ 4/2023, который меняет отчетные бланки и порядок их заполнения.
Светлана Беляева расскажет про оптимизацию налогообложения-2025 и объяснит, как рассчитать нагрузку.
Спикер объяснит, как рассчитать налоговую нагрузку и законно оптимизировать налогообложение с учетом налоговой реформы 2025 года.
Михаил Мухин введет нас в курс актуальных требования ФНС, а также расскажет, как будут проходить проверки в 2025 году.
Любая проверка — это стресс для предпринимателя. Но к ней можно подготовиться. Эксперт расскажет, кого и как будут проверять в 2025 году и как компании защищаться.
Это лишь часть докладов, постепенно будем рассказывать об остальных. На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно. Кто еще не купил билет на VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бухгалтер будущего», поторопитесь, ведь продано уже больше половины.
Что входит в стоимость билета
Выступления. Программа рассчитана на два дня по 8 часов.
Пакет с полезными подарками. Его получит каждый участник конференции.
Видеозапись и презентации выступлений. Вы сможете в спокойной обстановке рассмотреть слайды, изучить презентации, пересмотреть выступления и закрепить полученные знания.
Фотоотчет. После мероприятия у вас останутся профессиональные фото в высоком качестве, которые вы можете разместить в своих соцсетях.
Полноценное питание. Это: 2 кофе-брейка и полноценный горячий обед из 3 блюд на выбор в течение двух дней.
Сертификат участника.
Вы получите именной бумажный сертификат об пройденном обучении.
Конкурсы, розыгрыши и призы от «Клерка» и партнеров и шампанское.
Присоединяйтесь к конференции 5 и 6 декабря и проведите целых два дня в компании профессионалов и экспертов! Сделайте себе незабываемый предновогодний подарок. Билеты тут.
Комментарии1
Коллеги, билетов, как и времени, осталось немного. Присоединяйтесь!