🌟Налоговая реформа-2025: декларация по НДС и книга продаж. Рекомендации от Людмилы Ганичевой

«Клерк» ежедневно получает вопросы, связанные с реформой-2025. Особенно бухгалтеров беспокоит, как изменится работа на УСН после того, как упрощенцы станут плательщиками НДС. Эксперт Людмила Ганичева ответила на важный вопрос.

Вопрос: частная медклиника УСН, освобождение по ст.149 НК, надо ли вести книгу продаж и сдавать декларацию по НДС с разделом 7?



Отвечает: Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.



Если выручка компании на УСН превышает 60 миллионов рублей, но её вид деятельности освобождается от НДС по статье 149 НК РФ, то:

Нужно выставлять счета-фактуры с пометкой «Без НДС». Если выручка только розничная по кассе, то можно делать один сводный счёт- фактуру за месяц.

Нужно каждый квартал до 25 числа месяца, следующего за истекшим, сдавать декларацию по НДС. Выручка, освобожденная от НДС по статье 149 НК РФ , отражается в разделе 7 с соответствующим кодом.

После сдачи декларации надо быть готовым к камеральной налоговой проверке: предоставить документы, подтверждающие право на освобождение от НДС.

Если будет выручка, облагаемая и необлагаемая НДС, то придется вести раздельный учет.

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