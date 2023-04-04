🌟Налоговая реформа-2025: декларация по НДС и книга продаж. Рекомендации от Людмилы Ганичевой

Вопрос: частная медклиника УСН, освобождение по ст.149 НК, надо ли вести книгу продаж и сдавать декларацию по НДС с разделом 7?
Отвечает: Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.
Если выручка компании на УСН превышает 60 миллионов рублей, но её вид деятельности освобождается от НДС по статье 149 НК РФ, то:
Нужно выставлять счета-фактуры с пометкой «Без НДС». Если выручка только розничная по кассе, то можно делать один сводный счёт- фактуру за месяц.
Нужно каждый квартал до 25 числа месяца, следующего за истекшим, сдавать декларацию по НДС. Выручка, освобожденная от НДС по статье 149 НК РФ , отражается в разделе 7 с соответствующим кодом.
После сдачи декларации надо быть готовым к камеральной налоговой проверке: предоставить документы, подтверждающие право на освобождение от НДС.
Если будет выручка, облагаемая и необлагаемая НДС, то придется вести раздельный учет.
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