💥Обзор новостей: НДФЛ при продаже крипты — 13%, МСП меняет приоритеты, безработица в Москве менее 1%

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Минфин определил ставки НДФЛ при продаже криптовалют. НДФЛ при продаже криптовалют составит 13%, при превышении дохода в 2,4 млн руб. в год — 15%.

МСП меняет приоритеты. В число приоритетов помимо розничной торговли и IT, традиционно популярных у МСП в последние годы, сейчас входят профессиональная и научно-техническая деятельность, общественное питание и гостиничный бизнес, а также обрабатывающая промышленность.

В Госдуме назвали чучелами женщин, готовых сделать аборт. «Вы что о себе возомнили? Вы кто такие, человечешки? А если вы убили великого поэта Пушкина? А если вы в утробе убили великого ученого Ломоносова? А если вы убили великого ученого Менделеева? А если Чайковского? А если вы президента Российской Федерации в будущем убили в своей утробе? Не слишком вы себе позволяете, чучелы?», — цитирует слова Александра Ильтякова «Газета.ru». Ранее он призвал россиянок «рожать, пока рожалка работает».

Самарских чиновников обяжут проходить детектор лжи при подозрении в коррупции, заявил губернатор региона Федорищев.

Сенаторы посчитали запрет чайлдфри заслуживающим одобрения. Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству во вторник рекомендовал верхней палате одобрить закон о запрете пропаганды чайлдфри.

Названы самые перспективные отрасли экономики по трудоустройству. Наиболее перспективными в отношении зарплат россияне считают IT-сферу и нефтегазовую отрасль. Также в число предпочтительных попали госсектор, строительство и логистика.

В России началась сезонная заболеваемость COVID-19. За прошедшую неделю Роспотребнадзор выявил более 25,4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Были госпитализированы 2,3 тыс. человек — на 19,5% больше, чем неделей ранее. Эксперты ожидают еще большего подъема в декабре — из-за традиционного для праздников скопления людей.

Безработица в Москве составила менее 1%. В Москве фактически нет людей, официально признанных безработными, этот статус «больше никому не нужен» заявили в мэрии. При этом дефицит кадров наблюдается во всех отраслях.

Минтранс РФ планирует запретить водить электросамокаты детям младше 16 лет, сообщают «Известия». Сейчас управлять электросамокатами можно с 14 лет.

SpaceX провела успешный тестовый полет самой большой в мире ракеты. После одного витка вокруг Земли пилотируемый корабль Starship приводнился в Индийском океане.