💥Обзор новостей: платежный код при безналичной оплате, льготы на импорт картофеля и яблок, школа сомелье для пенсионеров

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В ГД внесли законопроект о платежном коде при безналичной оплате товаров. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект о внедрении универсального платежного кода при оплате в безналичном порядке товаров (работ, услуг).

Инфляция в РФ с 12 по 18 ноября разогналась до 0,37%, годовая ускорилась в район 8,6%. Инфляция в России за период с 12 по 18 ноября составила 0,37%, следует из данных Росстата. Неделей ранее — с 6 по 11 ноября - инфляция составляла 0,3%. С начала ноября потребительские цены в РФ выросли на 0,79%, с начала года — на 7,41%.

Ключевая ставка ЦБ не вернется к уровню до 2022 раньше 2027 года — прогноз ЦБ. Эльвира Набиуллина представила прогноз на ближайшие годы: в 2025 г ключевая ставка составит от 17 до 20%, инфляция — 4,5-5%, в последующие годы инфляция останется в пределах 4%, ставка к 2027 упадет до 7,5-8,5%.

Россия будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов. Россия начала применять замороженные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

В Думе предложили разрешить внесудебную замену компании-взыскателя при ее реорганизации. Замена компании-взыскателя на правопреемника в исполнительном производстве будет возможна во внесудебном порядке, если изначально взыскивающая долг компания была реорганизована в порядке преобразования, слияния или присоединения к другой организации.

Росстат оценил рост цен на овощи. За неделю огурцы подорожали на 11,3%, помидоры — на 6%, капуста — на 4,7%, репчатый лук и картошка — на 4,4 и 3,8% соответственно, следует из отчета.

Таможенная подкомиссия рассмотрит введение льгот на импорт картофеля, моркови, яблок. Основной вклад в инфляцию в РФ сейчас вносит рост цен на плодоовощную продукцию в результате ограничения предложения из-за майских заморозков, таможенная подкомиссия рассматривает вопросы о введении льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

В России хотят ужесточить правила получения медсправки для водительских прав. Для российских водителей при процедуре получения медицинской справки для прав хотят ужесточить правила, создав базу граждан, наблюдающихся у врачей, наркологов и других подобных специалистов.

Средняя зарплата водителей подскочила до 107,5 тысяч рублей. Это почти на треть больше, чем годом раньше. При этом острая нехватка водителей в России по-прежнему сохраняется.

Собянин открыл школу сомелье для пенсионеров. В рамках «Московского долголетия» пожилым людям бесплатно проведут курс об истории виноделия и научат читать этикетки, а также выбирать вино. Курс рассчитан на месяц и состоит из четырех занятий.

Кликер, мемкоин, флоатер, маркетплейс, самозанятый вошли в список претендентов на слово года в сфере финансов. Портал «Грамота.ру» выбрал претендентов на звание слова года в сфере финансов.

Москва вошла в топ-5 городов с наибольшим количеством миллиардеров. В российской столице их оказалось 77 человек. Уступает она только Лондону (78), Сан-Франциско (87), Гонконгу (106) и Нью-Йорку (144).

Слиток золота с рекордным весом 300 кг изготовили в Дубае. Презентация гигантского слитка состоялась на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024. Прямо в ходе церемонии изделие было внесено к Книгу рекордов Гиннесса. Теперь это официально самый большой слиток золота в истории.