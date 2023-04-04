💥Обзор новостей: взыскание долгов по налогам без суда, водка «Орешник», мандарины к НГ подорожают

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда. Минфин предложил изменить процедуру взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Министерство считает, что взыскание во внесудебном порядке уменьшит нагрузку на суды и гармонизирует существующие процедуры. Нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года. Эксперты опасаются, что такая мера из-за ошибок или злоупотреблений может негативно сказаться на деньгах граждан.
С россиян запланировали взыскать без суда более ₽22 млрд налоговых долгов. Основную сумму задолженности, в отношении которой будет действовать внесудебный порядок взыскания, составляют обязательства по уплате имущественных налогов и налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
В Госдуму внесут проект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами. В законопроекте предлагают запретить получение вида на жительство или гражданства трудовыми мигрантами, привлекаемыми в рамках организованного набора
ЦБ продлит право банков не раскрывать чувствительную информацию. К чувствительной относится информация о структуре собственности, членах органов управления и других должностных лицах, о существенных условиях реорганизации, а также часть сведений о слияниях.
Доля россиян с четырьмя и более кредитами, взявших новые ссуды, превысила треть. В III квартале 2024 года 36% клиентов, которые получили новый кредит, уже имели четыре и более действующие ссуды, пишет Forbes.
Судебные приставы начали масштабную проверку коллекторов. ФССП проверяет, как взыскатели контактируют с должниками и кого берут на работу.
Российские банки уверены в повышении ключевой ставки ЦБ в декабре – минимум на 1% до 22%, но на фоне продолжающегося ускорения инфляции не исключают и шага в 2% – до 23% годовых.
Таджикистан вслед за другими странами перестал обслуживать карты UnionPay Газпромбанка.
В России появится водка «Орешник». Заявку на регистрацию нового бренда уже подали в Роспатент. Также под Орешником планируется выпуск вина, виски и другого алкоголя.
Разработчиков антивирусов и других компаний в инфобезопасности будут штрафовать за утечку данных. Минэкономразвития предлагает распространить оборотные штрафы за утечки персональных данных на поставщиков решений в области информбезопасности.
Мандарины к Новому году подорожают сразу на 30%. Виной тому целый комплекс причин: от сокращения урожая в Турции до наводнений в Испании и колебаний курса рубля.
Теперь в Telegram для покупки анонимного номера для мессенджера необходимо пройти верификацию по паспорту.
Российские компании рассказали, будут ли устраивать новогодние корпоративы. В половине российских компаний в этом году будут отмечать Новый год, каждая третья организация решила отказаться от праздника, а в каждой шестой окончательное решение по этому вопросу пока не принято, пишет РБК. В 88% случаев на новогодних корпоративах будет присутствовать алкоголь. Самым популярным вариантом спиртного станет российское вино, а главным форматом — классическое застолье.
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