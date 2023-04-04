💥Обзор новостей: взыскание долгов по налогам без суда, водка «Орешник», мандарины к НГ подорожают

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Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда. Минфин предложил изменить процедуру взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Министерство считает, что взыскание во внесудебном порядке уменьшит нагрузку на суды и гармонизирует существующие процедуры. Нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года. Эксперты опасаются, что такая мера из-за ошибок или злоупотреблений может негативно сказаться на деньгах граждан.

С россиян запланировали взыскать без суда более ₽22 млрд налоговых долгов. Основную сумму задолженности, в отношении которой будет действовать внесудебный порядок взыскания, составляют обязательства по уплате имущественных налогов и налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В Госдуму внесут проект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами. В законопроекте предлагают запретить получение вида на жительство или гражданства трудовыми мигрантами, привлекаемыми в рамках организованного набора

ЦБ продлит право банков не раскрывать чувствительную информацию. К чувствительной относится информация о структуре собственности, членах органов управления и других должностных лицах, о существенных условиях реорганизации, а также часть сведений о слияниях.

Доля россиян с четырьмя и более кредитами, взявших новые ссуды, превысила треть. В III квартале 2024 года 36% клиентов, которые получили новый кредит, уже имели четыре и более действующие ссуды, пишет Forbes.

Судебные приставы начали масштабную проверку коллекторов. ФССП проверяет, как взыскатели контактируют с должниками и кого берут на работу.

Российские банки уверены в повышении ключевой ставки ЦБ в декабре – минимум на 1% до 22%, но на фоне продолжающегося ускорения инфляции не исключают и шага в 2% – до 23% годовых.

Таджикистан вслед за другими странами перестал обслуживать карты UnionPay Газпромбанка.

В России появится водка «Орешник». Заявку на регистрацию нового бренда уже подали в Роспатент. Также под Орешником планируется выпуск вина, виски и другого алкоголя.

Разработчиков антивирусов и других компаний в инфобезопасности будут штрафовать за утечку данных. Минэкономразвития предлагает распространить оборотные штрафы за утечки персональных данных на поставщиков решений в области информбезопасности.

Мандарины к Новому году подорожают сразу на 30%. Виной тому целый комплекс причин: от сокращения урожая в Турции до наводнений в Испании и колебаний курса рубля.

Теперь в Telegram для покупки анонимного номера для мессенджера необходимо пройти верификацию по паспорту.