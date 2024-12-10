💥Обзор новостей: блокировка денег от продажи недвижимости, крипта —имущество, сигареты подорожают

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В Думе предложили временно блокировать деньги от продажи недвижимости. В Госдуме предложили на семь дней блокировать средства от продажи квартиры или дома для проверки действительности сделки. Такое предложение с изменениями в законодательство на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной направили депутаты.

Россиян предупредили о повышении цен практически на все товары до 15% с января 2025 года. Цены в российских магазинах в январе 2025 года вырастут на 10–15% по сравнению с январем 2024 года. Такой прогноз дали эксперты.

Правительство рассмотрит законопроект о признании конфискации криптовалюты. Следственный комитет разработал законопроект, признающий криптовалюту имуществом. Документ также определяет порядок ареста, конфискации и признания ее вещдоком.

Wildberries планирует выдавать заказы в газетных киосках. Первыми опробовать альтернативу обычным ПВЗ смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Твери — там к процессу выдачи заказов в ближайшее время подключат первые 26 киосков. На заказы с выдачей в киосках будут действовать ограничения: так, размер посылок не должен превышать 35х45х38 см, стоимость — не более 10 тыс. руб. за товар.

На время крупных форумов гостиничным ценам рассчитают потолок. Минэкономики на совещании 12 декабря обсудит с участниками рынка разработанную ФАС методику расчета предельных цен на гостиничные услуги во время значимых международных мероприятий. Сейчас организаторы жалуются, что цены на отели во время крупных форумов могут расти в пять— семь раз, что негативно влияет на имидж таких мероприятий. Сами отельеры традиционно выступают против регулирования цен.

В России сделают процесс пополнения баланса телефона более сложным. С 1 января для пополнения телефона наличными россиянам придется предъявить паспорт или пройти идентификацию через Госуслуги.

Депутат предложил Минфину создать в РФ стратегический резерв биткойна. Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев направил обращение главе Минфина РФ Антону Силуанову, в котором предлагает создать стратегический резерв биткойна. Он отметил, что в условиях геополитической нестабильности традиционные валютные резервы, включая юани, доллары США и евро, подвержены волатильности, влиянию санкций и инфляции, что создает угрозу для финансовой стабильности государства.

Официальные цены на жилье резко снизятся с Нового года в большинстве регионов. Минстрой представил проект приказа о нормативе стоимости «квадрата» на I кв. 2025г. Норматив стоимости квадратного метра, который действует по всей стране, снижается с 109 002 руб. до 107 611 руб. за метр.

Минсельхоз установил единую минимальную цену табачной продукции на 2025 год. Минсельхоз России рассчитал значение единой минимальной цены табачной продукции на период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Минимальная стоимость сигарет составит 135 рублей, в 2024 году минимальная цена на сигареты — 129 рублей.

Миллиардер Илон Маск заявил, что не хочет становиться «Человеком года» по версии журнала Time.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по выбору детских новогодних подарков. Специалисты рассказывают о качественных детских товарах, которые будут абсолютно безопасны в использовании. Звонки будут принимать до 20 декабря по телефонам: 8 (495) 687-40-57 и 8 (495) 687-63-60.

Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж — тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие, заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его мнению музей нужно начинать посещать в самом раннем возрасте, и беременным женщинам тоже полезно соприкасаться с искусством. «В Эрмитаж надо приходить в утробе матери. Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие», — сказал он, отвечая на вопрос о том, с какого возраста нужно посещать музей.

В Абхазии с 10 декабря будут отключать интернет с полуночи до семи часов утра. Такое решение власти объяснили тем, что майнинг-фермы в республике потребляют слишком много электроэнергии.