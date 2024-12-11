💥Обзор новостей: в пенсионный стаж включили период работы на Украине, у регионов заберут 25% доходов от штрафов, ЦБ спровоцировал скандал с РЦП

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

ФНС начала принимать заявления на трансформацию старых ИИС в ИИС-3. Инвесторы, которые в 2024 году трансформировали старые ИИС в ИИС-3, должны уведомить об этом ФНС, чтобы закрепить право на налоговые льготы. ФНС будет принимать заявления от них до 31 января 2025 года включительно.

Власти предложили перераспределить средства от штрафов за нарушение ПДД. Минфин предложил забрать у регионов 25% доходов от штрафов в пользу федерального бюджета. Такие поправки в Бюджетный кодекс уже получили одобрение правкомиссии. Сейчас 100% поступлений от уплаты штрафов идут в бюджет региона.

Дума включила в пенсионный стаж граждан РФ период работы на Украине с 1991 года. В страховой стаж будут включаться периоды работы и (или) иной деятельности, которая выполнялась на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Минюст предложил годовую отсрочку на взыскание долгов россиян приставами. Минюст предложил запретить кредиторам подключать судебных приставов к сбору плохих долгов граждан в течение года после их появления.

ЦБ отказался от использования религиозных сооружений на денежных купюрах, так как Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной. В РПЦ уже высказали возмущение по этому поводу.

Каждый третий автоперевозчик в России может закрыться, пишут «Известия». У компаний в этой отрасли сейчас отрицательная рентабельность, если на рейс они тратят 100 рублей, то получают с него всего 83 рубля.

На Ямале за рождения ребенка будут платить по 3 млн рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе с января 2025 года женщины, родившие первенца до 30 лет, смогут получать государственную выплату в размере 3 млн рублей в рамках жилищной программы «Молодая семья».

Из России снова запустят поезда в Китай и Северную Корею. Россияне теперь могут отправится в Северную Корею и Китай на поезде, РЖД возобновляют пассажирское сообщение с этими странами из Приморского края с 15 декабря.

В Госдуме предложили запретить бесплатные аборты. Депутат Госдумы Михаил Романов предложил проработать вопрос исключения абортов из системы ОМС. Первым регионом, который может начать применять такую практику, может стать Петербург.

Wildberries запустит продажу алкоголя. Покупатели смогут забронировать товары на маркетплейсе и забрать их в магазине партнера. Чтобы получить покупку, надо будет показать паспорт.

Заверенные справки с Госуслуг можно получить в офисах Сбера. Среди них — выписка из ЕГРН, выписки о праве на социальные услуги, из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, и другие справки из МВД, ФНС, Социального фонда и Росреестра. Чтобы воспользоваться услугой, нужно заказать документ на «Госуслугах» («Услуги» — «Справки, выписки»), дождаться информации о готовности справки (это занимает несколько минут), прийти в любой офис Сбера и сообщить сотруднику присвоенный документу номер.

Правительство утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов. Согласно документу, 92 государственных учреждения в РФ смогут осуществлять эти экзаменационные процедуры.