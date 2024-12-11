Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: в пенсионный стаж включили период работы на Украине, у регионов заберут 25% доходов от штрафов, ЦБ спровоцировал скандал с РЦП

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • ФНС начала принимать заявления на трансформацию старых ИИС в ИИС-3. Инвесторы, которые в 2024 году трансформировали старые ИИС в ИИС-3, должны уведомить об этом ФНС, чтобы закрепить право на налоговые льготы. ФНС будет принимать заявления от них до 31 января 2025 года включительно.

  • Власти предложили перераспределить средства от штрафов за нарушение ПДД. Минфин предложил забрать у регионов 25% доходов от штрафов в пользу федерального бюджета. Такие поправки в Бюджетный кодекс уже получили одобрение правкомиссии. Сейчас 100% поступлений от уплаты штрафов идут в бюджет региона.

  • Дума включила в пенсионный стаж граждан РФ период работы на Украине с 1991 года. В страховой стаж будут включаться периоды работы и (или) иной деятельности, которая выполнялась на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

  • Минюст предложил годовую отсрочку на взыскание долгов россиян приставами. Минюст предложил запретить кредиторам подключать судебных приставов к сбору плохих долгов граждан в течение года после их появления.

  • ЦБ отказался от использования религиозных сооружений на денежных купюрах, так как Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной. В РПЦ уже высказали возмущение по этому поводу.

  • Каждый третий автоперевозчик в России может закрыться, пишут «Известия». У компаний в этой отрасли сейчас отрицательная рентабельность, если на рейс они тратят 100 рублей, то получают с него всего 83 рубля.

  • На Ямале за рождения ребенка будут платить по 3 млн рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе с января 2025 года женщины, родившие первенца до 30 лет, смогут получать государственную выплату в размере 3 млн рублей в рамках жилищной программы «Молодая семья».

  • Из России снова запустят поезда в Китай и Северную Корею. Россияне теперь могут отправится в Северную Корею и Китай на поезде, РЖД возобновляют пассажирское сообщение с этими странами из Приморского края с 15 декабря.

  • В Госдуме предложили запретить бесплатные аборты. Депутат Госдумы Михаил Романов предложил проработать вопрос исключения абортов из системы ОМС. Первым регионом, который может начать применять такую практику, может стать Петербург.

  • Wildberries запустит продажу алкоголя. Покупатели смогут забронировать товары на маркетплейсе и забрать их в магазине партнера. Чтобы получить покупку, надо будет показать паспорт.

  • Заверенные справки с Госуслуг можно получить в офисах Сбера. Среди них — выписка из ЕГРН, выписки о праве на социальные услуги, из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, и другие справки из МВД, ФНС, Социального фонда и Росреестра. Чтобы воспользоваться услугой, нужно заказать документ на «Госуслугах» («Услуги» — «Справки, выписки»), дождаться информации о готовности справки (это занимает несколько минут), прийти в любой офис Сбера и сообщить сотруднику присвоенный документу номер.

  • Правительство утвердило учреждения для проведения экзаменов для мигрантов.

    Согласно документу, 92 государственных учреждения в РФ смогут осуществлять эти экзаменационные процедуры.

  • В Ярославской области с 1 марта 2025 года запретят продажу алкоголя с 23:00 до 08:00 в заведениях общепита, расположенных в жилых домах.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

47
    • VadimBA

      такое решение принято из-за несоответствия продукта требованиям Таможенного союза по безопасности и маркировке

      А что слышно по поводу поголовья белорусских креветок?

      • Алейда

        А я откуда знаю?))

        Видимо, кто-то положил по мнению Госстандарта республики Беларусь)

  • Ирина
    Специалист

    ЦБ отказался от использования религиозных сооружений на денежных купюрах, так как Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной. В РПЦ уже высказали возмущение по этому поводу.

    Возмущение по поводу, что наша страна многонациональная и многоконфессиональная?

    • Almazzago

      ну это цб зря. ведь разные там культовые сооружения можно рассматривать как памятники. а рпц, являясь собственником, наверняка уже авторские хочет получать за каждую репродукцию

      • Ирина

        рпц, являясь собственником, наверняка уже авторские хочет получать за каждую репродукцию

        В точку. Скорее всего это и обижает

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        ну это цб зря. ведь разные там культовые сооружения можно рассматривать как памятники.

        Ничего не зря - всё правильно. Памятников и других исторических сооружений у нас и других полным полно. Надо действительно выбирать, те, которые для всех что-то значат.

        Ну а изобразив церковь, храм, сразу же начинаются возмущения почему не мечеть или синагога. А если тех - то обратно. И так по кругу.

        И даже если изобраззить всех, полный перечень подобных, то начнётся свара на тему почему это конкретное на купюре большего (меньшего) достоинства.....