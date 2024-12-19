🌲Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим подарок за лучшее письмо Деду Морозу

На «Клерке» проходит неделя конкурсов для самых талантливых и творческих бухгалтеров страны. Каждый день победитель будет получать приз. Выполняйте задание и подучайте подарок!

Мы хотим, чтобы у каждого нашего пользователя к Новому году было праздничное настроение (и подарок!). Сегодня попробуем что-то новенькое! Будет весело!

Новое задание!

Пишем письмо Деду Морозу! В нем хватает слов! Добавьте их, они могут быть любыми (напомним, что на нашем сайте запрещено использование ненормативной лексики)!

«… Дедушка Мороз! Все … бухгалтеры с нетерпением ожидают … . Новый год это самый … праздник. Грядущий год откроет дверь в... . Мы были хорошими … в 2024 году. Но мы устали от … . Нам так хочется … . А вот … пусть не будет в 2025 году. Мы обещаем, что будем … . И больше никогда не будем… . Подари нам, пожалуйста … . А вот … подари … пусть тоже порадуется. Дедушка Мороз, приходи скорей, а то я совсем … . Очень тебя ждем, твои … ».

Посмотрим у кого получится самое смешное письмо! Можно включить фантазию и дописать письмо дальше😂 Пусть Дед Мороз порадуется!

Что подарим?

Подарим супер полезный и мега актуальный новый онлайн-курс от «Клерка» — «НДС на УСН — 2025»! Он поможет без ошибок вести учет для компаний на УСН в 2025 году.

На курсе разберетесь в каждом аспекте уплаты НДС на УСН, узнаете, кто может получить налоговые льготы по НДС, какие начисления и вычеты будут по налогу, а также какие организации и ИП на УСН могут применять пониженные ставки и в каких случаях это выгодно.

Онлайн-курс будет полезен для бухгалтеров, которые уже сотрудничают с компаниями на УСН или планируют начать консультировать упрощенцев в 2025 году, а также для собственников бизнеса на УСН. В курсе есть тесты, которые помогут проверить полученные знания

Ну, что, начинаем?