Наталия Лукина
Бухгалтеры

🌲Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим подарок за лучшее письмо Деду Морозу

На «Клерке» проходит неделя конкурсов для самых талантливых и творческих бухгалтеров страны. Каждый день победитель будет получать приз. Выполняйте задание и подучайте подарок!
🌲Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим подарок за лучшее письмо Деду Морозу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы хотим, чтобы у каждого нашего пользователя к Новому году было праздничное настроение (и подарок!). Сегодня попробуем что-то новенькое! Будет весело!

Новое задание!

Пишем письмо Деду Морозу! В нем хватает слов! Добавьте их, они могут быть любыми (напомним, что на нашем сайте запрещено использование ненормативной лексики)!

«… Дедушка Мороз! Все … бухгалтеры с нетерпением ожидают … . Новый год это самый … праздник. Грядущий год откроет дверь в... . Мы были хорошими … в 2024 году. Но мы устали от … . Нам так хочется … . А вот … пусть не будет в 2025 году. Мы обещаем, что будем … . И больше никогда не будем… . Подари нам, пожалуйста … . А вот … подари … пусть тоже порадуется. Дедушка Мороз, приходи скорей, а то я совсем … . Очень тебя ждем, твои … ».

Посмотрим у кого получится самое смешное письмо! Можно включить фантазию и дописать письмо дальше😂 Пусть Дед Мороз порадуется!

Что подарим?

Подарим супер полезный и мега актуальный новый онлайн-курс от «Клерка» — «НДС на УСН — 2025»! Он поможет без ошибок вести учет для компаний на УСН в 2025 году.

На курсе разберетесь в каждом аспекте уплаты НДС на УСН, узнаете, кто может получить налоговые льготы по НДС, какие начисления и вычеты будут по налогу, а также какие организации и ИП на УСН могут применять пониженные ставки и в каких случаях это выгодно.

Онлайн-курс будет полезен для бухгалтеров, которые уже сотрудничают с компаниями на УСН или планируют начать консультировать упрощенцев в 2025 году, а также для собственников бизнеса на УСН. В курсе есть тесты, которые помогут проверить полученные знания

Ну, что, начинаем?

Ольга Ульянова
Налоговые изменения 2025

Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года

В этой статье вы познакомитесь с ключевыми изменениями в налогообложении нерезидентов, которые начнут действовать с 2025 года. Кроме того, если вы прочитаете материал до конца узнаете две интересные истории из практики, которые наглядно демонстрируют, как можно сэкономить миллионы рублей благодаря оптимизации налогообложения.

Как изменится налогообложение нерезидентов с 2025 года
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