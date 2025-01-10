💥Обзор новостей: искусственный интеллект наступает, банк «ФК Открытие» — все, частным клиникам присвоят звезды

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Около половины компаний планируют заменить сотрудников на искусственный интеллект к 2030 году. Это коснется офисных сотрудников, работники отдела заработной платы, дизайнеров и помощников юристов. Об этом сообщает CNN.

Уровень безработицы в Центральной России достиг минимальных 1,6%. Это наименьший показатель среди всех федеральных округов. В среднем же в РФ в декабре безработица составила 2,3%. Основные причины такой динамики — общая нехватка кадров на фоне демографической ямы 90-х и переезд специалистов в Москву.

Банк «ФК Открытие» официально прекратил свое существование. Группа ВТБ завершила реорганизацию, объединив «ФК Открытие» с Банком Москвы.

Прирост наличных за 2024 год в России оказался самым низким за девять лет. По итогам 2024 года объем наличных денег в обращении может достичь 18,44 трлн руб., прибавив за год 116,9 млрд руб., или всего 0,6%.

В Шанхае нашли 47 магазинов, которые продавали фальшивые товары из России. В Шанхае проверили 47 «магазинов российских товаров» и выявили отсутствие лицензий и данных о происхождении продукции. Ряд торговых точек закрыли, других обязали сделать маркировку, чтобы не вводить в заблуждение покупателей.

Банковские продукты более 3 млн клиентов были перенесены из Росбанка в Т-Банк за 44 минуты, сообщили РИА Новости в Т-Банке. Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала 1 января. При переходе основные условия по всем продуктам сохранились, дополнительных расходов в связи с миграцией данных у клиентов не возникло.

ВС запретил водителям употреблять алкоголь, пока они ждут инспектора ГИБДД после аварии, произошедшей по их вине. В судебном решении отмечается, что в марте 2023 года житель Карелии Руслан Иванов был признан виновным по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен) и оштрафован на 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года.

Ремонт квартир в России в 2025 году подорожает на 10-20%. Стоимость косметического ремонта будет начинаться от 30 тысяч рублей за квадратный метр, капитального — от 60 тысяч рублей.

Мораторий на банкротство оператора «Северного потока — 2» в порядке исключения продлен до 9 мая 2025 года. Оператор обязан в течение 60 дней выплатить долги всем мелким кредиторам, иначе будет признан банкротом.

Частные клиники в России начнут оценивать по системе «звезд», по принципу отелей. Частным клиникам в России начнут присуждать звезды в зависимости от качества и безопасности предлагаемых услуг — по принципу отелей. Создавать эту методику оценки будут общественники, Росздравнадзор и Роспотребнадзор, узнали «Известия».

С 10 января все авиакомпании России введут скидки 50% для детей до 12 лет. С 1 января 2025 года 23 крупнейшие авиакомпании начали предоставлять 50-процентную скидку детям до 12 лет на маршрутах по всем внутренним направлениям. Преференция действует для всех тарифов, за исключением бизнес-класса. Уже перевезено более 260 тысяч ребят. С 10 января льготу введут и все оставшиеся авиакомпании.

Доля граждан России, ведущих здоровый образ жизни, к 2036 году должна составить почти 15% от всего населения страны. Достигнуть этого показателя планируется благодаря реализации федерального проекта «Здоровье для каждого» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», говорится в едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Официальные курсы ЦБ РФ с 10 января — 102,2911 руб./$1 и 105,0893 руб./EUR1.