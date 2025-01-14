💥Обзор новостей: вычеты оформляем по-новому, подарить жилье можно только через нотариуса, Трамп сравнил ущерб от пожаров с ядерным ударом

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С 12 января нужно по-новому оформлять документы для налоговых вычетов. Теперь при заполнении заявления на вычет можно не указывать ИНН, если есть номер записи из единого регистра населения или указаны персональные данные. А общий размер социальных налоговых вычетов вырос со 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Кроме того, поменялся лимит на обучение детей, сейчас он составляет 110 тысяч рублей. Об этом сказано на сайте налоговой.

В январе у бухгалтеров много дел: надо внести изменения в учетную политику на 2025 год, определить, платить ли НДС и по какой ставке при УСН в 2025 году, оформить договоры и допсоглашения в связи с введением НДС на упрощенке, проверить зарплату сотрудников, чтобы она была не ниже МРОТ. Все задачи есть в нашем календаре бухгалтера.

Новые машины подорожали на 1,5–5% с начала года. С января из-за повышения утильсбора и волатильности курса цены на некоторые новые легковые автомобили китайского и российского производства выросли на 1,5–5%, пишет «Коммерсантъ».

Конституционный суд РФ допустил взыскание судебной неустойки с работодателя, который не исполнил решение суда. В противном случае граждане, которые стали участниками трудовых споров, оказались бы в худшем положении, чем участники гражданско-правовых отношений, что нарушает конституционный принцип равенства граждан перед законом и судом, закрепленный в статье 19 Конституции РФ. Такие разъяснения дал Конституционный суд в своем постановлении от 14.11.2024 №52-П.

Российские потребители чаще покупают одежду и обувь за границей. Почти треть одежды и обуви из-за границы российские покупатели в 2024 году заказали из Китая. До этого лидером были США. Потребители чаще заказывают товары из категории фешен из-за рубежа, поскольку зачастую это выгоднее, чем покупка такой же продукции в России.

Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки сети магазинов «Светофор». Проверки станут реакцией на обращение депутата Сергея Лисовского, который в конце 2024 года заявил о фактах продажи ритейлером некачественной и небезопасной продукции. Об этом говорится в материале «Известий».

Подарить жилье теперь можно только через нотариуса. Подарить другому, даже близкому человеку недвижимость можно только через нотариуса, соответствующие поправки в Гражданский кодекс вступили в силу вчера, 13 января.

В РФ впервые оштрафовали водителя за угрозу безопасности дорожного движения. В России вынесен первый приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. Жителя Дагестана оштрафовали на 180 тысяч рублей, сообщается в официальном Telegram-канале республиканской Госавтоинспекции.

10 европейских стран призывают ввести новые санкции против российского газа. В число этих стран входят: Швеция, Ирландия, Польша, три страны Балтии, Дания, Финляндия, Чехия и Румыния.

В аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщила Росавиация.

Трамп сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара. «Ситуация намного хуже, чем можно увидеть по телевизору, — сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax. — Я полагаю, что разрушения там больше, чем если бы по ним был нанесен ядерный удар».

Российский рынок смартфонов по итогам прошлого года сократился на 3­–4% в физическом выражении и вырос на 5–7% в денежном, согласно данным участников рынка, при этом официально ушедший из РФ Apple нарастил свою долю впервые с 2022 года. Сокращение объема рынка связано, по мнению экспертов, с ростом ключевой ставки ЦБ, нестабильностью курса валют, а также усложненной логистикой.