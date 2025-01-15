💥Обзор новостей: сниженные ставки НДС при УСН не всегда выгодны, 100 тыс рублей за поимку мошенников, ЦБ не должен принимать решение по заморозке вкладов

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Сниженные ставки НДС при УСН не всегда выгодны. Бизнес на УСН с доходами более ₽60 млн с этого года платит НДС. Ему доступны как базовые ставки, так и специальные — 5 и 7%. Однако выбирать сниженные ставки не всегда выгодно, предупреждают юристы. По их мнению, чтобы определить, какая ставка налога оптимальна для производства или торговли, следует просчитать долю «входящего» НДС — то есть сумму НДС, предъявляемую в счетах-фактурах поставщиками. При этом ФНС советовала делать выбор, «исходя из структуры затрат налогоплательщика».
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев призвал лишить ЦБ возможности принимать решение по заморозке вкладов. Любые решения по накоплениям граждан Центральный банк должен принимать только после согласования с Госдумой, заявил Нечаев. Депутат призвал дать людям дополнительные гарантии и прекратить пугать их тем, что их вклады могут быть заморожены.
В Госдуме предложили выплачивать награду за помощь в поимке мошенников
, ее размер может составить 100 тысяч рублей. По мнению депутата Антона Ткачева, такой шаг может мотивировать граждан передавать в правоохранительные органы ценную информацию, которая поспособствует поимке злоумышленников.
Мишустин заявил, что РФ адаптировалась к жизни в условиях санкций. Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, нарастила импортозамещение и собственное производство, отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В Запорожской области завершили очистку Азовского побережья от мазута. Работы по очистке побережья Азовского моря в Запорожской области от мазута с потерпевших крушение танкеров завершены.
Мишустин пригласил в Россию инвесторов из Вьетнама. Михаил Мишустин на встрече с российскими и вьетнамскими деловыми кругами пригласил инвесторов из Вьетнама в Россию. Он также пригласил их на Петербургский международный и Восточный экономический форумы.
Президента Южной Кореи арестовали за мятеж. Следователи Южной Кореи впервые в истории страны арестовали отстраненного от власти, но действующего президента — обвиняемого по делу о мятеже Юн Сок Ёля. Сам президент назвал свой арест «добровольной явкой» на допрос, чтобы избежать кровопролития, и отказался признать законность расследования.
Сильные морозы прогнозируются в регионах Урала, Дальнего Востока и Сибири в ближайшее время. Температура может опускаться до минус 33-49 градусов.
«ВКонтакте» обошел YouTube по охвату среди россиян. Месячный охват «ВКонтакте» среди российских пользователей в декабре 2024 года составил почти 92 млн пользователей. Это следует из подсчетов исследовательской компании Mediascope. По этому показателю соцсеть впервые обошла видеохостинг YouTube.
Производители специй начали повышать цены.
Резкий рост стоимости сырья на рынке пряностей стимулирует производителей повышать отпускные цены на приправы. За прошлый год они увеличились в среднем на 9–30%, а с февраля 2025 года один из крупных участников рынка — российское подразделение австрийской Kotanyi планирует новое повышение.
Портрет актера Дмитрия Певцова сняли со стены в фойе «Ленкома». Певцов сообщил, что больше не является артистом московского театра «Ленком». Последнее выступление Дмитрия Певцова в «Ленкоме» прошло 24 ноября 2024 года.
Роскомнадзор оказался причастен к сбою Рунета из-за сбоя оборудования для блокировки сайтов. «Ведомости» сообщили, что проблема кроется в сбое оборудования ТСПУ, используемого для блокировки сайтов. Неполадки возникли из-за ошибок в работе с протоколом DNSSEC. А в
TikTok (запрещен в РФ) со ссылкой на мультсериал «Симпсоны» сообщают, что 20-минутное падение интернета в России вчера было тренировкой перед всемирным падением 16 января.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии25
Доброе утро. коллеги!
Доброе утро.
Сколько в итоге за мошенника то заплатят: 100 руб или 100 тыс.руб?
Как карта ляжет, Владислав)) Доброе утро!
Скорее всего есть градация жуликов, понял😏
Сегодня пост про маркетинг и продажи ✅ Узнаем - Кто самый сладкий маркетолог в мире? Ожидаем😉
За обман телефонных мошенников на сумму не менее 50 тыс. руб. предлагается выплачивать гражданам от государства 10 тыс. руб. В случае, если предоставленная гражданином информация помогла задержать мошенника, размер вознаграждения может составить 100 тыс. руб.
Это как? А мошенники потом не обвинят гражданина в мошенничестве? вот казус то получится
А что будет считаться помощью в поимке?
мне вот тоже интересно.
если на меня подозрительные выходят контакты. то я их у себя вношу в черный список, рассылаю информацию по всем операторам - клиентом которых я являюсь, во все банки информацию отправляю и в довершение на Госуслуги отправляю.
Вам по-любому положена награда!!!
РКН завтра во всем мире интернет положит? )
В Симпсонах показывают. как Трамп кричит "нет интернету 16 января")) По РКН там не говорят)
Таксь. Отсюда просто следует, что Трамп работает в РКН ))
Работает, не работает, но идеи точно подаёт.
Стало быть это уже в наш РКНе накосячили, поторопились на 2 дня, поэтому вырубился только рунет. )
репетировали))