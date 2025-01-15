Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: сниженные ставки НДС при УСН не всегда выгодны, 100 тыс рублей за поимку мошенников, ЦБ не должен принимать решение по заморозке вкладов

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Сниженные ставки НДС при УСН не всегда выгодны. Бизнес на УСН с доходами более ₽60 млн с этого года платит НДС. Ему доступны как базовые ставки, так и специальные — 5 и 7%. Однако выбирать сниженные ставки не всегда выгодно, предупреждают юристы. По их мнению, чтобы определить, какая ставка налога оптимальна для производства или торговли, следует просчитать долю «входящего» НДС — то есть сумму НДС, предъявляемую в счетах-фактурах поставщиками. При этом ФНС советовала делать выбор, «исходя из структуры затрат налогоплательщика».

  • Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев призвал лишить ЦБ возможности принимать решение по заморозке вкладов. Любые решения по накоплениям граждан Центральный банк должен принимать только после согласования с Госдумой, заявил Нечаев. Депутат призвал дать людям дополнительные гарантии и прекратить пугать их тем, что их вклады могут быть заморожены.

  • В Госдуме предложили выплачивать награду за помощь в поимке мошенников

    , ее размер может составить 100 тысяч рублей. По мнению депутата Антона Ткачева, такой шаг может мотивировать граждан передавать в правоохранительные органы ценную информацию, которая поспособствует поимке злоумышленников.

  • Мишустин заявил, что РФ адаптировалась к жизни в условиях санкций. Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, нарастила импортозамещение и собственное производство, отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

  • В Запорожской области завершили очистку Азовского побережья от мазута. Работы по очистке побережья Азовского моря в Запорожской области от мазута с потерпевших крушение танкеров завершены.

  • Мишустин пригласил в Россию инвесторов из Вьетнама. Михаил Мишустин на встрече с российскими и вьетнамскими деловыми кругами пригласил инвесторов из Вьетнама в Россию. Он также пригласил их на Петербургский международный и Восточный экономический форумы.

  • Президента Южной Кореи арестовали за мятеж. Следователи Южной Кореи впервые в истории страны арестовали отстраненного от власти, но действующего президента — обвиняемого по делу о мятеже Юн Сок Ёля. Сам президент назвал свой арест «добровольной явкой» на допрос, чтобы избежать кровопролития, и отказался признать законность расследования.

  • Сильные морозы прогнозируются в регионах Урала, Дальнего Востока и Сибири в ближайшее время. Температура может опускаться до минус 33-49 градусов.

  • «ВКонтакте» обошел YouTube по охвату среди россиян. Месячный охват «ВКонтакте» среди российских пользователей в декабре 2024 года составил почти 92 млн пользователей. Это следует из подсчетов исследовательской компании Mediascope. По этому показателю соцсеть впервые обошла видеохостинг YouTube.

  • Производители специй начали повышать цены.

    Резкий рост стоимости сырья на рынке пряностей стимулирует производителей повышать отпускные цены на приправы. За прошлый год они увеличились в среднем на 9–30%, а с февраля 2025 года один из крупных участников рынка — российское подразделение австрийской Kotanyi планирует новое повышение.

  • Портрет актера Дмитрия Певцова сняли со стены в фойе «Ленкома». Певцов сообщил, что больше не является артистом московского театра «Ленком». Последнее выступление Дмитрия Певцова в «Ленкоме» прошло 24 ноября 2024 года.

  • Роскомнадзор оказался причастен к сбою Рунета из-за сбоя оборудования для блокировки сайтов. «Ведомости» сообщили, что проблема кроется в сбое оборудования ТСПУ, используемого для блокировки сайтов. Неполадки возникли из-за ошибок в работе с протоколом DNSSEC. А в

    TikTok (запрещен в РФ) со ссылкой на мультсериал «Симпсоны» сообщают, что 20-минутное падение интернета в России вчера было тренировкой перед всемирным падением 16 января.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

25
        • Наталия Лукина
          Шеф-редактор Трибуны

          За обман телефонных мошенников на сумму не менее 50 тыс. руб. предлагается выплачивать гражданам от государства 10 тыс. руб. В случае, если предоставленная гражданином информация помогла задержать мошенника, размер вознаграждения может составить 100 тыс. руб.

          • Блудный сын

            За обман телефонных мошенников на сумму не менее 50 тыс. руб. предлагается выплачивать гражданам от государства 10 тыс. руб.

            Это как? А мошенники потом не обвинят гражданина в мошенничестве? вот казус то получится

            • Блудный сын

              мне вот тоже интересно.

              если на меня подозрительные выходят контакты. то я их у себя вношу в черный список, рассылаю информацию по всем операторам - клиентом которых я являюсь, во все банки информацию отправляю и в довершение на Госуслуги отправляю.

              • Ирина

                Вам по-любому положена награда!!!

  • В Виктория
    Главный бухгалтер

    Роскомнадзор оказался причастен к сбою Рунета из-за сбоя оборудования для блокировки сайтов.

    падение интернета в России вчера было тренировкой перед всемирным падением 16 января

    РКН завтра во всем мире интернет положит? )