💥Обзор новостей: сниженные ставки НДС при УСН не всегда выгодны, 100 тыс рублей за поимку мошенников, ЦБ не должен принимать решение по заморозке вкладов

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Сниженные ставки НДС при УСН не всегда выгодны. Бизнес на УСН с доходами более ₽60 млн с этого года платит НДС. Ему доступны как базовые ставки, так и специальные — 5 и 7%. Однако выбирать сниженные ставки не всегда выгодно, предупреждают юристы. По их мнению, чтобы определить, какая ставка налога оптимальна для производства или торговли, следует просчитать долю «входящего» НДС — то есть сумму НДС, предъявляемую в счетах-фактурах поставщиками. При этом ФНС советовала делать выбор, «исходя из структуры затрат налогоплательщика».

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев призвал лишить ЦБ возможности принимать решение по заморозке вкладов. Любые решения по накоплениям граждан Центральный банк должен принимать только после согласования с Госдумой, заявил Нечаев. Депутат призвал дать людям дополнительные гарантии и прекратить пугать их тем, что их вклады могут быть заморожены.

В Госдуме предложили выплачивать награду за помощь в поимке мошенников , ее размер может составить 100 тысяч рублей. По мнению депутата Антона Ткачева, такой шаг может мотивировать граждан передавать в правоохранительные органы ценную информацию, которая поспособствует поимке злоумышленников.

Мишустин заявил, что РФ адаптировалась к жизни в условиях санкций. Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, нарастила импортозамещение и собственное производство, отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В Запорожской области завершили очистку Азовского побережья от мазута. Работы по очистке побережья Азовского моря в Запорожской области от мазута с потерпевших крушение танкеров завершены.

Мишустин пригласил в Россию инвесторов из Вьетнама. Михаил Мишустин на встрече с российскими и вьетнамскими деловыми кругами пригласил инвесторов из Вьетнама в Россию. Он также пригласил их на Петербургский международный и Восточный экономический форумы.

Президента Южной Кореи арестовали за мятеж. Следователи Южной Кореи впервые в истории страны арестовали отстраненного от власти, но действующего президента — обвиняемого по делу о мятеже Юн Сок Ёля. Сам президент назвал свой арест «добровольной явкой» на допрос, чтобы избежать кровопролития, и отказался признать законность расследования.

Сильные морозы прогнозируются в регионах Урала, Дальнего Востока и Сибири в ближайшее время. Температура может опускаться до минус 33-49 градусов.

«ВКонтакте» обошел YouTube по охвату среди россиян. Месячный охват «ВКонтакте» среди российских пользователей в декабре 2024 года составил почти 92 млн пользователей. Это следует из подсчетов исследовательской компании Mediascope. По этому показателю соцсеть впервые обошла видеохостинг YouTube.

Производители специй начали повышать цены. Резкий рост стоимости сырья на рынке пряностей стимулирует производителей повышать отпускные цены на приправы. За прошлый год они увеличились в среднем на 9–30%, а с февраля 2025 года один из крупных участников рынка — российское подразделение австрийской Kotanyi планирует новое повышение.

Портрет актера Дмитрия Певцова сняли со стены в фойе «Ленкома». Певцов сообщил, что больше не является артистом московского театра «Ленком». Последнее выступление Дмитрия Певцова в «Ленкоме» прошло 24 ноября 2024 года.