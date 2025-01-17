Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Блиновская — фея, новогодние каникулы предложили сократить, ОСАГО опять подорожает

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Блиновская признала вину в неуплате налогов и отмывании денег. Блогер рассказала, что ей было неизвестно о дроблении бизнеса, но признала вину в неуплате свыше 900 млн руб. налогов и отмывании денег. На слушание из зоны СВО прибыл муж Елены Алексей Блиновский. Супруг «королевы марафонов» подчеркнул, что Елена мало интересовалась делами компании, в первую очередь она работала над созданием инфопродуктов. «Вы представляете, где Лена, а где финансы. Она фея!», — заявил он.

  • В комитете Думы предложили сократить новогодние каникулы до пяти дней. Количество нерабочих дней в новогодние праздники следует сократить до пяти, заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Бадма Башанкаев. Первая полноценная рабочая неделя многим дается непросто. «По медицинским ощущениям столь длинные [выходные] — нецелесообразно. <...> Лучше по три—пять дней много раз в течение года», — сказал депутат.

  • ОСАГО может подорожать в 18 регионах России. Банк России пересмотрел территориальные коэффициенты ОСАГО, из-за них вырастет стоимость полисов. В 18 регионах значения увеличатся из-за роста убытков страховщиков, пишут «Ведомости».

    Территориальные коэффициенты вырастут, например, с 0,68 до 0,75 в небольших городах Крыма, с 0,9 до 0,99 в Дагестане, с 0,84 до 0,92 и с с 0,88 до 0,97 в Удмуртской и Чувашской республиках соответственно.

  • В России могут начать маркировать импортный алкоголь с 1 сентября. По словам председателя думского комитета по экономической политике Максима Топилина, это позволит снять риски введения «недружественными» странами запрета на маркировку алкоголя и создаст «новые рабочие места в России».

  • Путин поручил создать семейный инструмент сбережений. Президент поручил до 15 июля создать инвестиционный инструмент для семейных сбережений с налоговым вычетом в размере до ₽1 млн. в год. Инструмент должен предусматривать налоговые вычеты до 1 млн руб. для физических лиц, инвестирующих в долгосрочные сбережения.

  • Металлурги наращивают продажи через маркетплейсы.

    На фоне снижения спроса со стороны крупных покупателей металлурги расширяют новые каналы сбыта. В 2024 году компании нарастили продажи стального проката через собственные онлайн-платформы, что позволяет поставлять металл напрямую, как правило, небольшим клиентам.

  • Путин поручил ЦБ простимулировать размещений акций компаний на внутреннем рынке. Президент поручил кабмину совместно с ЦБ РФ простимулировать размещение акций российских компаний на внутреннем рынке, доклад должен быть представлен до 1 марта.

  • Средняя зарплата курьеров в этом году вырастет до ₽186 тыс.

    На рынке труда остро не хватает людей, а чтобы удержать специалистов и привлекать новых, работодателей вынуждены постоянно поднимать зарплаты.

  • Трамп назначил Мела Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта спецпосланниками в Голливуде.

    Об этом избранный президент США сообщил в Truth Social. По его словам, они будут «его глазами и ушами», чтобы Голливуд стал «больше и лучше».

  • Стоимость долгосрочной аренды квартиры в Москве снизилась на 12%. Средняя стоимость аренды в начале января 2025 г. составила около ₽90 тыс. в месяц.

  • Стоимость туров в Турцию на лето начинается от 160 тысяч рублей на двоих взрослых, сообщили в АТОР. За десятидневный отдых в четырехзвездочном отеле придётся отдать минимум 160-185 тысяч рублей, а в пятизвёздочном — 200-235 тысяч рублей на двоих.

  • В Белоруссии начали официально торговать криптой. Такую возможность предоставила «дочка» «Цифра брокера». Теперь у инвесторов, в том числе иностранных, есть возможность открыть счёт и приобрести в портфель криптоактивы.

  • Продажи антидепрессантов в России снова растут.

    В 2024 году российские потребители покупали антидепрессанты гораздо активнее, чем два года назад. За январь—ноябрь 2024 года продажи антидепрессантов в рознице выросли до 16,1 млн упаковок, что больше на 16,8% год к году и превышает показатели всего 2023 года (15,3 млн).

  • Ушел из жизни Дэвид Линч💔 Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч, известный в том числе как создатель сериала«Твин Пикс», умер на 79-м году жизни.

Спите спокойно, гений

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

29
  • Владислав Савушкин
    Бизнес-эксперт

    Стоимость туров в Турцию на лето начинается от 160 тысяч рублей на двоих взрослых,

    Продажи антидепрессантов в России снова растут.

    Эти две новости как-то коррелируют между собой😏

    Всем восхитительной пятницы🤩Восхититься этим днем очень просто:

    1. Прочитайте статью про маркетинг и не забудьте воткнуть лайк💓

    2. Дождитесь Мозгонапрягателя😉

    Звучит как план! Чертовски хороший план

  • Алейда

    «Вы представляете, где Лена, а где финансы. Она фея!», — заявил он.

    Угу, только она вроде как бухгалтером была до того, как стала королевой марафонов

    В комитете Думы предложили сократить новогодние каникулы до пяти дней. Количество нерабочих дней в новогодние праздники следует сократить до пяти, заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Бадма Башанкаев. Первая полноценная рабочая неделя многим дается непросто. «По медицинским ощущениям столь длинные [выходные] — нецелесообразно. <...> Лучше по три—пять дней много раз в течение года», — сказал депутат.

    Вообще-то для многих это единственная возможность отдохнуть. Это раз. И два, как же по его мнению люди из отпусков-то выходят? Или следующим этапом и их сократить?

    В России могут начать маркировать импортный алкоголь с 1 сентября. По словам председателя думского комитета по экономической политике Максима Топилина, это позволит снять риски введения «недружественными» странами запрета на маркировку алкоголя и создаст «новые рабочие места в России».

    Кто на ком стоял? Как какие бы то ни было страны могут внести запрет на маркировку? Каким образом это должно создать новые рабочие места? Для кого? Для очередных подросших детей и внуков?

    • Владислав Савушкин
      Бизнес-эксперт

      «Вы представляете, где Лена, а где финансы. Она фея!», — заявил он.

      Угу, только она вроде как бухгалтером была до того, как стала королевой марафонов

      Ну вот! Вот отличная смена профессионального вектора для бухгалтера! БухФея, марафончики) А то все аналитик 1с, аналитик 1с!

      Шучу) Аналитик 1с нормас профессия. От 111 кэсов вроде бы зп! После курса на Клерке - от 151'000 (ссылку на курс - в студию)))))

      Минутка рекламы закончена) Ждем Мозгонапрягатель!!!

    • 1337452@

      Вообще-то для многих это единственная возможность отдохнуть.

      а для буха - возможность спокойно поработать. без тупых вопросов этих... как их? СО-ТРУ-ДНИ-КОВ. (бррр.... ) шутка.-)

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Каким образом это должно создать новые рабочие места?

      ну как же? марки клеить будут! приклеить каждую марочку - это сколько языков слюнявых привлечь нужно!