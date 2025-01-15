🍭Кто самый сладкий маркетолог в мире?

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
🚗СЛОАНИЗМ
В 20-ые годы прошлого века «Дженерал Моторс» начала вносить незначительные улучшения в продаваемые автомобили. Это происходило каждый год. Идея была в том, чтобы вовлечь потребителя в гонку за новой моделью. Тем самым привить потребителю чувство уникальности, успешности. Для этого проводились мощные рекламные компании, но игра стоила свеч.
А работает такой прием или нет лучше всего спросить у людей в очереди за последней моделью айфона.
Кстати, в то время президентом «Дженерал Моторс» был Альфред П. Слоан. Фамилию с термином сами сопоставите.
🔞ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ
В одной из сцен знаменитого фильма главный герой предлагает героине выпить с ним виски Jack Daniels. Одна фраза увеличила продажи горячительного напитка в пять раз🚀
По слухам, винокурня заплатила за упоминание своего бренда миллион долларов. Однако, по сравнению с увеличением продаж эту статью расходов даже никто и не заметил.
БМВ, засветившись в 17-ой серии бондианы, получила заказов на более чем двести миллионов долларов. Кстати, в 20-ом эпизоде саги о секретном агенте за 133 минуты было показано 20 различных брендов. Это медиа-рекорд.
Product-placement, туды его в качель.
🍭ПАЛКА
Два факта от ученых:
67% потребителей конфет моложе 16 лет
ручки пачкаются, когда вынимаешь конфету изо рта.
Второй факт - это проблема. Как же ее решить? Пффф! Давай воткнем палочку в конфету! Поражаюсь такой простой гениальности.
Такие конфетки на палочке в 1960-ых годах начали продавать в Испании по названием Чупс. А во время рекламной компании на радио диктор произнес «Чупа... Чупс!» и это название, как сейчас говорят, завирусилось. Продажи в Испании улетели в космос🚀На волне такого оглушительного успеха производители решили выйти на международный рынок. Было одно НО - этикетка.
В качестве дизайнера упаковки был приглашен известный человек. Не за бесплатно конечно. Он то и придумал каноничный дизайн бренда Чупа-Чупс и решил, что логотип надо располагать не с боку конфетки, а сверху для большей узнаваемости бренда. Маркетинг - уровень overqualified🔝
❗Внимание, вопрос. Кто этот известный человек? Сладкий маркетолог🍭
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Запрыгни на подножку уходящего поезда😉
Владислав Савушкин, Управленческий учет⏩Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Комментарии3
Слоанизм и айфоны (👈тык)
Дали
На заставке спойлернул, да?))