🍭Кто самый сладкий маркетолог в мире?

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

🚗СЛОАНИЗМ

В 20-ые годы прошлого века «Дженерал Моторс» начала вносить незначительные улучшения в продаваемые автомобили. Это происходило каждый год. Идея была в том, чтобы вовлечь потребителя в гонку за новой моделью. Тем самым привить потребителю чувство уникальности, успешности. Для этого проводились мощные рекламные компании, но игра стоила свеч. А работает такой прием или нет лучше всего спросить у людей в очереди за последней моделью айфона. Кстати, в то время президентом «Дженерал Моторс» был Альфред П. Слоан. Фамилию с термином сами сопоставите.

🔞ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ

В одной из сцен знаменитого фильма главный герой предлагает героине выпить с ним виски Jack Daniels. Одна фраза увеличила продажи горячительного напитка в пять раз🚀 По слухам, винокурня заплатила за упоминание своего бренда миллион долларов. Однако, по сравнению с увеличением продаж эту статью расходов даже никто и не заметил. БМВ, засветившись в 17-ой серии бондианы, получила заказов на более чем двести миллионов долларов. Кстати, в 20-ом эпизоде саги о секретном агенте за 133 минуты было показано 20 различных брендов. Это медиа-рекорд. Product-placement, туды его в качель. Для основного инстинкта можно было б вставить картинку знаменитого кадра, но че т такое себе подумал😏

🍭ПАЛКА