🔥Появились билеты на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025». Ждем вас!

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии весны для бухгалтеров VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025». Только один день — 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, звезды налогов, отчетности и проверок, которые на практических примерах расскажут, как работать в 2025 году. Билеты уже в продаже!

2025 год — это год новой реальности для бухгалтеров. Налоговые изменения уже вступили в силу и уже накопился первый опыт ошибок, сложностей и рекомендаций налоговых органов. На конференции эксперты проведут анализ последних изменений, дадут вам дорожную карту по работе в новых условиях, ответят на все вопросы применения новых правил.

Хотите погрузиться в мир налогов и узнать все про НДС на УСН, поправки в НК, ВЭД, работу с маркетплейсами, оптимизацию, отчетность и проверки? Ждем вас на VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025».

Мероприятие состоится 13 марта в Москве в Гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». По адресу: ул. Космонавта Волкова 6А. Это событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Не пропустите!

Темы конференции и спикеры

Пригласили для вас самых опытных спикеров-практиков. Вот некоторые звезды, которые выступят 13 марта (про остальных мы расскажем позже):

Эльвира Митюкова — к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов.

Расскажет про первый опыт налоговых изменений. Даст практические советы применения НДС на УСН.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Даст исчерпывающую информацию по ВЭД. Объяснил про особенности, сложности и проверки ФНС.

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

Она расскажет, про годовую бухотчетность и квартальную налоговую отчетность. И пояснит, как их составлять в связи с изменением налогового законодательства — 2025.

Владислав Каминский, управляющий партнер юридической компании «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам

Объяснит, как отвечать на требования ФНС и действовать при проверки налоговых органов. Также он обсудит с вами важную тему — дробление бизнеса.

Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса

Расскажет про учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

Смотреть предварительную программу мероприятия

Приезжайте! Вас ждут конкурсы, розыгрыши призов, подарки, кофе-брейки общение и новые знакомства. На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Гарантируем эмоции, пользу и драйв! Продажа билетов уже открыта!

Купить офлайн-билет

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Бронируйте свое участие на VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» заранее, количество мест ограничено!