🔥Хотите получить эксклюзивный ответ по налоговым требованиям от звездного спикера? Приходите на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025»

Получили налоговое требование и не знаете, как быть? Присылайте его в закрытый чат VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025», спикер конференции Дмитрий Ряховский разберет ваше требование лично и объяснит, как действовать. Эксклюзивное предложение только для участников офлайн-конференции. Количество мест ограничено!

Ждете скидок? А их не будет. Но количество мест на VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» ограничено, лучше долго не думать и покупать билет прямо сейчас. Только один день — 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры, которые дадут практические советы, как работать с изменениями-2025 года.

❗️❗️❗️Бонус — только для купивших билет, Дмитрий Ряховский в закрытом чате VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» разберет ваше требование из налоговой лично и объяснит, как действовать именно в вашем случае. Эксклюзивное предложение действует только для участников офлайн-конференции. Поторопись, пока Дмитрия Ивановича не завалили вопросами!

Говорить будем не только о требованиях, но и реформе-2025, о ВЭД, проверках, отчетности, обсудим учет в маркетплейсах. На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Гарантируем эмоции, пользу и драйв! Покупайте билет прямо сейчас!

Купить офлайн-билет

Мероприятие состоится 13 марта в Москве в Гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». По адресу: ул. Космонавта Волкова 6А. Это событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Не пропустите!

Темы конференции и спикеры

Пригласили для вас самых опытных спикеров-практиков. Вот некоторые звезды, которые выступят 13 марта (про остальных мы расскажем позже):

Эльвира Митюкова — к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов. Расскажет про первый опыт налоговых изменений. Даст практические советы применения НДС на УСН.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности. Даст исчерпывающую информацию по ВЭД. Объяснил про особенности, сложности и проверки ФНС.

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование». Она расскажет, про г одовую бухотчетность и квартальную налоговую отчетность . И пояснит, как их составлять в связи с изменением налогового законодательства — 2025.

Дмитрий Ряховский , д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона. Объяснит, как отвечать на требования ФНС и действовать при проверки налоговых органов. Также он обсудит с вами важную тему — дробление бизнеса.

Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса. Расскажет про учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

Что входит в стоимость билета

Выступления . Программа рассчитана на 8 часов.

Пакет с полезными подарками. Его получит каждый участник конференции.

Видеозапись и презентации выступлений. Вы сможете в спокойной обстановке рассмотреть слайды, изучить презентации, пересмотреть выступления и закрепить полученные знания.

Фотоотчет . После мероприятия у вас останутся профессиональные фото в высоком качестве, которые вы можете разместить в своих соцсетях.

Полноценное питание. Это: кофе-брейк и полноценный горячий обед.

Сертификат участника. Вы получите именной бумажный сертификат об пройденном обучении.

Конкурсы, розыгрыши и призы от «Клерка» и партнеров.

Присоединяйтесь к конференции 13 марта и проведите день в компании профессионалов и экспертов! Билеты тут.