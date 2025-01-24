💥Обзор новостей: маткапитал вырос до 912 тыс. рублей, рекламу тарологов запретят, в школах могут начать изучать песни Shaman и Газманова

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Общий размер маткапитала после индексации в феврале составит 912 тыс. рублей. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что общий размер маткапитала после индексации в феврале на 9,5% составит 912 тыс. рублей. С 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тыс. рублей и составит до 690 тыс. рублей. При рождении второго семья, которая ранее оформляла сертификат на первого ребенка, получит дополнительно почти 222 тыс. рублей.

В Россию больше не будут пускать туристов с пармезаном и хамоном из стран ЕС. Россельхознадзор запретил ввозить всё мясо и молочные продукты, в том числе колбасы, сыры и йогурты. Запрет связан с вспышкой ящура. «Да, запрет касается колбас, ветчины, хамона, сыров и прочей продукции животноводства, даже если продукция ввезена через третьи страны. Запрет также касается частного некоммерческого ввоза гражданами в личных целях», — цитирует ТАСС комментарий ведомства.

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение депутатов законопроект, вводящий запрет на рекламу услуг тарологов. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Юникредит банк вслед за Райффайзенбанком остановил исходящие переводы физлиц в валюте. Как сообщили «Интерфакс» в колл-центре Юникредит банка, с 23 января у клиентов банка нет возможности осуществить переводы из-за ограничений на стороне банка-корреспондента.

В Госдуме предложили ввести самозапрет для россиян на покупки на маркетплейсах. По словам вице-спикера Владислава Даванкова, это поможет бороться с неконтролируемым потреблением. Согласно инициативе, покупать получит возможность установить параметры, в том числе определить сумму лимита, категорию товаров и срок действия ограничений.

Москва, Петербург и Татарстан возглавили рейтинг 2024 года среди регионов России по качеству жизни. В топ-20 также вошли: Тюменская область, ХМАО, Московская область, Сахалинская область, Тульская и Нижегородская области, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская область, Севастополь, Чеченская Республика, Краснодарский край, Республика Адыгея, Свердловская, Калужская, Челябинская и Мурманская области.

Изучение песен Олега Газманова и Shaman может начаться в школах уже с 1 сентября 2025. Школьники 1-8 классов с 1 сентября 2025 года могут начать изучение патриотических песен современных авторов в рамках уроков музыки, в том числе творчество заслуженного артиста России певца Ярослава Дронова (Shaman) и народного артиста РФ певца и композитора Олега Газманова, пишут РИА Новости.

Российского актера Юру Борисова номинировали на «Оскар». 23 января российский актер Юра Борисов за работу в фильме «Анора» был номинирован на американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Rutube разрешил пользователям скачивать видео для просмотра в офлайне. Функция доступна пользователям Android. Загруженные ролики будут доступны в течение 30 дней, а позже удалятся автоматически.

В Ираке приняли поправки, отменяющие запрет выдавать замуж девушек младше 18 лет. Правозащитники бьют тревогу, что это легализует детские браки. Например, приверженцы джафаристсткой школы исламского права, считают, что девочек можно выдавать замуж в 9 лет.

В Москве отметят китайский Новый год. С 28 января по 9 февраля Москву украсят к китайскому Новому году. Г остей и жителей города ждут красочные представления, мастер-классы по каллиграфии и росписи вееров с фонариками, а также парад Дракона и Змеи.

Официальные курсы ЦБ РФ с 24 января — 99,0978 руб./$1 и 103,6612 руб./EUR1.