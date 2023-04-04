❗️НДС для малого бизнеса: как изменилась для бухгалтеров и селлеров работа с маркетплейсами

Уплата налога по УСН вместе с НДС по ставке 20% . При этом предусмотрена возможность получения вычетов входного НДС.

Уплата по ставке 5%. Но эта ставка будет действовать, только пока доход не превысит 250 млн рублей. Лимит дохода будет ежегодно индексироваться.

Когда доход будет выше, ставка НДС уже 7% без права на вычет. Такая ставка будет, пока доход не превысит 450 млн рублей.