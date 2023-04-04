❗️НДС для малого бизнеса: как изменилась для бухгалтеров и селлеров работа с маркетплейсами

❓Как налоговая реформа-2025 изменила работу селлеров
Большинство компаний, продающих товары на маркетплейсах, применяют УСН. С 2025 года освобождение от НДС при применении УСН доступно лишь для индивидуальных предпринимателей и компаний, чей годовой доход не превышает 60 млн руб. Если же доход превысит эту сумму, то селлеры должны должны выбрать ставку НДС по которой будут работать на УСН:
Уплата налога по УСН вместе с НДС по ставке 20%. При этом предусмотрена возможность получения вычетов входного НДС.
Уплата по ставке 5%. Но эта ставка будет действовать, только пока доход не превысит 250 млн рублей. Лимит дохода будет ежегодно индексироваться.
Когда доход будет выше, ставка НДС уже 7% без права на вычет. Такая ставка будет, пока доход не превысит 450 млн рублей.
❗️Пониженные ставки нельзя применять при ввозе в РФ товаров из других стран (включая страны ЕАЭС), а также при расчете налога покупателем — налоговым агентом по НДС.
❓Как работать в 2025 году, чтобы не нарушить новое законодательство
Разберем, как продавцам маркетплейсов на УСН, не освобожденным от уплаты НДС, работать в 2025 году. Им необходимо:
Актуализировать сведения в настройках профиля. Если упрощенец становится плательщиком НДС форму организации нужно указать «ИП с НДС».
В карточках товаров необходимо указать ставку НДС. Если была выбрана схема НДС с пониженными ставками, то указываются НДС 5% или 7 %, если выбрали стандартная схема — 20% или 10 %, в зависимости от категории товара.
Вести книгу продаж. В ней необходимо фиксировать: счета-фактуры НДС, вне зависимости от установленной ставки, а также счета-фактуры без НДС.
В книге продаж необходимо отразить реализацию и НДС на основании полученного сводного отчета, содержащего суммарные данные по всем облагаемым НДС операциям, совершенным в течение квартала (месяца), код операции — 26.
Вести книгу покупок, тем, кто работает на общих ставках 10 и 20%. В книгу покупок вносят счета-фактуры, полученные от поставщиков. На их основании уменьшают начисленный НДС на сумму «входного» налога. Упрощенцам со спецставками книгу покупок придется вести при получении авансов. Обратите внимание, что на маркетплейсах часто происходят возвраты. При возврате физическим лицом товара производится запись с кодом операции 17. Данные из книги покупок по окончании квартала переносят в раздел 8 декларации по НДС.
Сдавать декларации по НДС. Обратите внимание, что декларацию по НДС следует подавать исключительно в электронном формате через ТКС, поэтому потребуется подключение к системе электронного документооборота.
❓Нужно ли продавцу включать в базу по НДС компенсацию от маркетплейса за скидки на товар
У бухгалтеров и селлеров возник закономерный вопрос: нужно ли продавцу включать в базу по НДС компенсацию от маркетплейса за скидки, предоставленные на товар?
Ответить на него мы попросили Елену Шедис, основателя бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующего бухгалтера с опытом более 15 лет, члена Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Когда маркетплейсы компенсируют селлерам скидки, предоставленные покупателям, эти суммы включаются в налогооблагаемую базу по НДС. Согласно статье 162 НК РФ, такие компенсации рассматриваются как часть дохода от реализации товаров.
Основные моменты, которые следует учесть:
Компенсация скидок считается доходом продавца и облагается НДС. При получении компенсации за скидки селлеры обязаны начислять НДС на эту сумму.
Расчетная ставка НДС: при получении компенсации за скидки НДС начисляется по расчетной ставке (например, 20/120).
Например, если компенсация составляет 1000 рублей, то размер НДС составит 166,67 рублей (1000 * 20/120).
Документальное оформление: универсальные передаточные документы (УПД) обычно используются для оформления таких операций. Однако, на данный момент, некоторые маркетплейсы могут не предоставлять УПД сразу, так что придётся немного подождать.
Временно некоторые маркетплейсы применяют ставку НДС 20% ко всем операциям, вне зависимости от реальной ставки, применяемой селлером. В будущем этот процесс будет скорректирован, и маркетплейсы начнут использовать правильные ставки. Я призываю всех сохранять спокойствие и продолжать работать над улучшением взаимодействия с маркетплейсами. Сообщайте о выявленных ошибках, но делайте это без лишних эмоций и давления. Так мы сможем добиться скорейшего решения проблем и продолжить продуктивное сотрудничество.
Этот важный момент и другие сложные вопросы по работе маркетплейсов в 2025 году разберем с Елену Шедис на конференции «Клерка» «БУХВЕСНА-2025», которая пройдет 13 марта в Москве.
Спикер расскажет, как с налоговой реформой изменилась жизнь селлера, про налог на рекламу, которая стало головной болью селлеров, про программы для ведения учета при работе с маркетплейсами, а также объяснит, что налоговики будут проверять в 2025 и 2026 годах.
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