Выставлять ли счет-фактуру, если аванс и отгрузка прошли в одном квартале?

Как вы все знаете, для упрощенцев в рамках НДС выпущены Методические рекомендации Письмом ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815. В п.13 данных рекомендаций есть нормы, которые будут полезны всем налогоплательщикам НДС. Например, там указано, выставлять ли авансовый счет-фактуру, если аванс и отгрузка прошли в одном квартале.

Обратите внимание! Если получен аванс и планируется отгрузка в счет этого аванса в одном и том же квартале, то допустимо составление счета-фактуры и исчисление НДС только при отгрузке. С авансов НДС уже не исчисляется, и счет-фактура при получении аванса не выставляется. Если в течение текущего квартала в счет полученного аванса произведена частичная отгрузка, то НДС исчисляется с части аванса, в счет которого отгрузка в текущем квартале не осуществлялась. В этом случае выставление счета-фактуры возможно на ту сумму аванса, в счет которой по итогам квартала товары (работы, услуги) не отгружались.

Относительно применения этого пункта общережимники апеллируют к тому, что в НК нет прямого освобождения от обязанности выставлять авансовый счет-фактуру, да и письмо для упрощенцев.

Но помним, что ответственности за невыполнение этой обязанности нет, если налог заплатили полностью. Нарушение пятидневного срока на выставление счета-фактуры не влечет негативных последствий, если только санкции не предусмотрены договором с контрагентом.

Относительно Письма, правила по уплате НДС теперь едины для всех, поэтому можно ими пользоваться.

«Как подстраховка, можно приписать это правило со ссылкой на Письмо ФНС в своей учетной политике. Поэтому, если хочется не выставлять счет-фактуры на аванс при отгрузке в том же квартале — ФНС проблем не видит, уже несколько интервью прочитала их», — подчеркнула Надежда Самкова.

Больше полезной информации по действующим правилам применения НДС вам даст эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов и специалист в области налогообложения Надежда Самкова в рамках VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна».

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В своем докладе Надежда Самкова рассмотрит:

Изменения в декларации по НДС за 1 квартал 2025 года, что учесть. Типичные ошибки в декларации по налогу на прибыль. Что изменится с отчетности за 1 квартал 2025 года. Нюансы заполнения РСВ за 1 квартал 2025 года. Бухотчетность за 2024 год. Что учесть с учетом рекомендаций Минфина.

На одной площадке соберутся опытные специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, кадрам, аудиту и др. Они расскажут о первых результатах реформы-2025, разберут частые ошибки и поделятся рекомендациями по работе в новых условиях.

Вы сможете задать любые вопросы по теме, обсудить реальные случаи из вашей практики, а также получить ценные знания, которые помогут вам весь год работать без стресса.

Что будет в программе

Вас ждет насыщенный день и яркие выступления опытных профессионалов.

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.

Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность.

Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Почему стоит прийти на конференцию

VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

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