😭65% бухгалтеров не прошли тест по уплате НДС на УСН с первого раза

В 2025 году в работе упрощенцев произошло много изменений, одним из самых проблемных нововведений стала уплата НДС. Это показали результаты тестирования знаний уплаты НДС на УСН, прошли тест с первого раза лишь 35% бухгалтеров.

С 1 января все упрощенцы, чей доход за 2024 год превысил 60 млн рублей, автоматически стали плательщиками НДС. Но разобрались с темой далеко не все. Это показали результаты тестирования «НДС на УСН — 2025», который мы проводили в декабре-январе. Его прошли с первого раза лишь 35% бухгалтеров.

Разобраться во всех нюансах налогообложения на УСН и новых правилах (в том числе с уплатой и освобождением от НДС) поможем на Весенней конференции для бухгалтеров «БухВесна-2025». 13 марта в Москве выступят лучшие спикеры страны, звезды налогов, отчетности и проверок, которые на практических примерах расскажут, как работать в 2025 году и поделятся своим опытом. Успейте выбрать лучшие места и забронировать билеты по самым выгодным ценам!

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Мероприятие состоится 13 марта в Москве в Гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». По адресу: ул. Космонавта Волкова 6А.

🔥Это не просто лекция — это возможность получить практические советы и ответы на сложные вопросы от признанных экспертов. Реальный результат конференции — ЭКОНОМИЯ вашего времени и защита компании!

Кто будет выступать и о чем будут говорить на VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025»?

На VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» будут выступать:

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар». Управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса». Аудитор. Тема выступления: Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.

Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», « Практическое налоговое планирование». Тема выступления: Изменения в налоговой отчетности и годовая бухотчетность.



Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса. Тема выступления: Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing. Тема выступления: Топ-5 опасных схем налоговой оптимизации.

Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности. Тема выступления: ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

Станислав Васильев, налоговый консультант ООО «Правовой эксперт» с 16-летним опытом работы в области налогообложения, методолог. Более 8 лет работы в ЦА ФНС России Управление досудебного урегулирования налоговых споров, заместитель начальника отдела. Тема выступления: Проверки бизнеса по работе с СМЗ и ИП: переквалификация договоров в трудовые.

Дмитрий Ряховский, д.э.н., руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона. Тема выступления: Ответы на требования ИФНС.



Эксперты подготовят для вас чек-листы и инструкции, чтобы вы забрали с конференции самую важную информацию и смогли применять полученные знания на практике.

Что входит в стоимость билета?

Выступления спикеров:

программа рассчитана на 8 часов.

Пакет с полезными подарками. Его получит каждый участник конференции.

Видеозапись и презентации выступлений. Вы сможете в спокойной обстановке рассмотреть слайды, изучить презентации, пересмотреть выступления и закрепить полученные знания.

Фотоотчет. После мероприятия у вас останутся профессиональные фото в высоком качестве, которые вы можете разместить в своих соцсетях.

Полноценное питание. Это: кофе-брейки и горячий полноценный обед.

Сертификат участника. Вы получите именной бумажный сертификат о пройденном обучении.

Конкурсы, розыгрыши и призы от «Клерка» и партнеров.

Билеты на конференцию с рассадкой, как в театре. Вы заранее будете знать, откуда будете смотреть выступления спикеров. Сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие мест на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025»!