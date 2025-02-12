Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: закон о периоде охлаждения по кредитам принят, русский язык защитят, доходы учителей свяжут с успехами школьников

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Госдума приняла закон о периоде охлаждения по кредитам для противодействия мошенникам. Теперь б

    анки смогут выдать заемщику средства кредита от 50 000 рублей до 200 000 только через 4 часа, а кредиты на более крупные суммы — через 2 дня.

  • Дефицит федерального бюджета за январь составил 1,7 трлн руб. (0,8% ВВП), следует из отчета Минфина. Так, в этом году дефицит бюджета уже превысил годовой план в 1,17 трлн руб. В январе 2024 года он достиг 124 млрд руб. (0,1% ВВП).

  • Госдума приняла в первом чтении проект о защите русского языка. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий использование англицизмов и слов на иностранном языке на вывесках магазинов, в названиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов. В случае принятия документ обяжет использовать русский язык на вывесках и витринах, дополняя надписи иностранными словами «по усмотрению изготовителя».

  • В России могут полностью запретить кальяны. В Госдуме считают, что курительные приборы заражены опасными бактериями даже в самом «крутом» заведении Москвы, ведь ими пользуются по 10-15 человек в день.

  • Макрон не пожал руку премьер-министру Индии Нарендре Моди на саммите в Париже. Господин Моди прибыл во Францию с трехдневным официальным визитом.

  • В Мосгордуме предложили лишать водительских прав за превышение уровня шума. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова предложила рассмотреть возможность лишения москвичей водительских прав за превышение допустимого уровня шума от транспортных средств.

  • Доход учителей предлагают связать с успехами школьников. Такую мысль высказал зампред правительства Дмитрий Чернышенко. «Задача — обеспечить справедливые и достойные условия учителям. Кстати, один из инструментов, которые мы прорабатываем в рамках Стратегии развития образования, — это система вознаграждения для учителей за успехи учеников во взрослой жизни», — сказал он.

  • Государственно-частных крематориев не будет. Минстрой и Госдума раскритиковали законопроект, разрешающий строить крематории и другие объекты для захоронения умерших, используя механизм государственно-частного партнерства. Власти подчеркнули, что земля под такими объектами может быть только государственной.

  • Льдину с 300 рыбаками оторвало от берега на юге Сахалина.

    Льдину уносит в Охотское море. Объявлена спасательная операция.

  • Уборщица случайно получила зарплату полмиллиона рублей и пропала. В Москве уборщица за месяц получила зарплату 550 тысяч рублей, вместо положенных 50 тысяч. В бухгалтерии обнаружили ошибку, когда женщина перестала выходить на работу. На данный момент женщину ищут сотрудники правоохранительных органов.

Порадуемся за уборщицу

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Maksim Shcheglov

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