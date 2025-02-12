💥Обзор новостей: закон о периоде охлаждения по кредитам принят, русский язык защитят, доходы учителей свяжут с успехами школьников

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Госдума приняла закон о периоде охлаждения по кредитам для противодействия мошенникам. Теперь б анки смогут выдать заемщику средства кредита от 50 000 рублей до 200 000 только через 4 часа, а кредиты на более крупные суммы — через 2 дня.

Дефицит федерального бюджета за январь составил 1,7 трлн руб. (0,8% ВВП), следует из отчета Минфина. Так, в этом году дефицит бюджета уже превысил годовой план в 1,17 трлн руб. В январе 2024 года он достиг 124 млрд руб. (0,1% ВВП).

Госдума приняла в первом чтении проект о защите русского языка. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий использование англицизмов и слов на иностранном языке на вывесках магазинов, в названиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов. В случае принятия документ обяжет использовать русский язык на вывесках и витринах, дополняя надписи иностранными словами «по усмотрению изготовителя».

В России могут полностью запретить кальяны. В Госдуме считают, что курительные приборы заражены опасными бактериями даже в самом «крутом» заведении Москвы, ведь ими пользуются по 10-15 человек в день.

Макрон не пожал руку премьер-министру Индии Нарендре Моди на саммите в Париже. Господин Моди прибыл во Францию с трехдневным официальным визитом.

В Мосгордуме предложили лишать водительских прав за превышение уровня шума. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова предложила рассмотреть возможность лишения москвичей водительских прав за превышение допустимого уровня шума от транспортных средств.

Доход учителей предлагают связать с успехами школьников. Такую мысль высказал зампред правительства Дмитрий Чернышенко. «Задача — обеспечить справедливые и достойные условия учителям. Кстати, один из инструментов, которые мы прорабатываем в рамках Стратегии развития образования, — это система вознаграждения для учителей за успехи учеников во взрослой жизни», — сказал он.

Государственно-частных крематориев не будет. Минстрой и Госдума раскритиковали законопроект, разрешающий строить крематории и другие объекты для захоронения умерших, используя механизм государственно-частного партнерства. Власти подчеркнули, что земля под такими объектами может быть только государственной.

Льдину с 300 рыбаками оторвало от берега на юге Сахалина. Льдину уносит в Охотское море. Объявлена спасательная операция.