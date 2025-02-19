💥Обзор новостей: РСПП предложили ввести налог на семью и ежегодно индексировать пороги для шкалы НДФЛ, в ГД предложили открывать декрет на любом сроке беременности

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В Госдуму внесут законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в палату законопроект, которым предлагается разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности. Проект закона предусматривает, что женщины смогут оформлять отпуск по беременности и родам с момента постановки на учет в женской консультации.

В России предложили ввести семейное налогообложение. О том, что Минфину следует проработать такой механизм, заявили в Российском союзе промышленников и предпринимателей. В этой системе суммарный доход домохозяйства поровну распределяется на всех членов семьи, в том числе неработающих. И это влияет на расчет НДФЛ, то есть, например, доход человека должен облагаться по повышенной ставке, но она снижается из-за того, что у него двое несовершеннолетних детей. Чем больше иждивенцев, тем ниже нагрузка, пояснили в РСПП. Там уверены, что это поможет повысить рождаемость, улучшить уровень жизни и снизить социальное напряжение среди россиян.

РСПП предложил ежегодно индексировать пороги для прогрессивной шкалы НДФЛ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ежегодно индексировать пороговые суммы доходов для прогрессивной шкалы НДФЛ с учетом уровня инфляции в РФ.

Путин поручил выплачивать людям, утратившим имущество в Курской области, ежемесячно по 65 тысяч рублей. Жилья лишились 112,6 тыс. жителей Курской области. По словам президента, 65 тыс. руб. будут выплачиваться «дополнительно к тому, что сейчас люди получают». Путин сказал, что выплата позволит «начать ремонты, приобретать дополнительное имущество».

В Госдуме предложили ввести обязательную аккредитацию практикующих психологов. Такое предложение направил Голиковой вице-спикер Борис Чернышов. Эта мера, по мнению депутата, позволит снизить число неквалифицированных специалистов без профильного образования и повысить доверие общества к профессии.

Рост цен на услуги может оставить частные клиники без части клиентов ДМС. Россияне в 2024 году оплатили в частных клиниках на 25% больше услуг, чем год назад, причем средний чек вырос на 19%. Рост цен в клиниках может влиять на ценообразование компаний, предоставляющих услуги добровольного медицинского страхования (ДМС). Страховщики в таком случае вынуждены перекладывать дополнительные расходы на граждан или их работодателей либо аннулировать договоры с ними.

ВС упростил разрешение корпоративных конфликтов. Верховный суд РФ впервые признал право владельца компании не просто оспаривать ее сделки по отчуждению активов, но и истребовать это имущество у третьих лиц, которым оно было в конечном итоге перепродано. Теперь конфликтующие стороны смогут урегулировать все свои разногласия и взаимные претензии в рамках одного комплексного мирового соглашения, даже если они ведут параллельно несколько судебных процессов.

Трамп вводит 25% пошлины на импорт автомобилей, лекарств и чипов в США.

Блины к Масленице обойдутся россиянам дороже на 30%. В текущем году за продукты для приготовления блинчиков на семью из четырех человек в среднем придется отдать 122 рубля.

Мосгордума установит штрафы за несоблюдение антитеррористических предписаний. Комиссия Московской городской думы по безопасности, законодательству и регламенту 17 февраля поддержала законопроект мэра Москвы Сергея Собянина об установлении административной ответственности за неисполнение решений антитеррористической комиссии города. Теперь, если физические лица проигнорируют ее предписание, им будет грозить штраф до 5 тыс. руб., а юридическим — до 200 тыс. руб.

Мошенники в 2024 году украли у россиян с банковских счетов рекордные ₽27.5 млрд ($300 млн), что выше показателя 2023 года на 74.4%.

Заглушки и накладки на ремни безопасности могут оказаться вне закона. В России могут запретить продажу заглушек для автомобильных ремней безопасности, а также различных накладок и адаптеров для них. По итогам прошлого года россияне только на маркетплейсах потратили на приобретение таких устройств более 84 млн рублей. Одновременно с запретом на продажу этих автоаксессуаров в Госдуме планируют увеличить штраф за непристегнутый ремень в два раза — до 3 тысяч рублей. Законопроекты уже внесли в Госдуму.