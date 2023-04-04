Изменились ли штрафы за неуплату налога при продаже недвижимости в 2025 году: таблица + пояснения

На прошлой неделе в СМИ активно обсуждали информацию о том, что размер штрафа за неуплату налога при продаже недвижимости может быть увеличен вдвое. Однако это не соответствует действительности. О том, что изменилось, как платить налоги и какие проблемы существуют в судебной защите, рассказал «Клерку» налоговый консультант и юрист Константин Чупырь.

Летом 2024 года президент подписал закон № 176-ФЗ, который внес значительные изменения в НК, а также довел большинство бухгалтеров до панической атаки. Досталось не только бухгалтерам и индивидуальным предпринимателям, но и простым налогоплательщикам. А точнее владельцам недвижимости. С 2025 года доходы от ее продажи облагаются налогом по прогрессивной шкале, а не по единой ставке 13%, как это было раньше.

Из-за этих изменений в СМИ появились заголовки, что в связи с поправками в НК, вырастет и штраф за неуплату налога с дохода от продажи недвижимости до 40% от неуплаченной суммы налога. Мы попросили прокомментировать ситуацию эксперта. Специально для «Клерка» комментирует налоговый юрист и налоговый консультант Константин Чупырь, автор блога на «Клерке»:

«Информация о том, что размер штрафа за неуплату налога при продаже недвижимости может быть увеличен вдвое, не соответствует действительности. В настоящее время штраф составляет: 20% от суммы неуплаченного налога в случае непреднамеренной неуплаты, 40% от суммы неуплаченного налога в случае умышленной неуплаты. С 2025 года изменились ставки налогообложения доходов от продажи недвижимости: доходы до 2,4 миллиона рублей будут облагаться налогом по ставке 13%, доходы свыше 2,4 миллионов рублей будут облагаться по повышенной ставке 15%. Таким образом, размер штрафов с 2025 года не изменится, а изменится только ставка НДФЛ при продаже имущества в зависимости от суммы полученного дохода», — прокомментировал ситуацию Константин.

По словам юриста, неправдоподобность слухов о повышении размера штрафа может быть связана с проблемами, связанными с защитой и самозащитой налогоплательщиков-физиков в суде. По словам эксперта, в судебной практике часто встречаются случаи, когда граждане, пытаясь самостоятельно защитить свои права, сталкиваются со следующими трудностями:

Недостаточная правовая грамотность при составлении возражений и исковых заявлений. Сложности с представлением доказательств своей правоты. Проблемы с соблюдением процессуальных сроков. Невозможность полноценного участия в судебных заседаниях из-за занятости или удаленности судов. Психологический барьер при противостоянии профессиональным налоговым инспекторам

«В результате многие налогоплательщики не способны отстоять свои права, тем более, что противоборствующая сторона – высоко профессиональные юристы из ФНС, да и суды ангажированы налоговым органом и поэтому, граждане платят штрафы и доначисленные налоги, даже когда имеют право их не платить вовсе, либо обжаловать», — заключил Константин Чупырь.

Напомним, что в стандартном случае минимальный срок владения жилой недвижимостью для освобождения от НДФЛ — пять лет. Но есть ситуации, при которых срок будет меньше.

Ситуация Срок владения Общий случай при продаже недвижимости 5 лет Общий случай при продаже недвижимости в некоторых регионах, где приняты законы о снижении срока менее 5 лет Единственное жилье (при соблюдении ряда условий) 3 года Наследство 3 года Дарение от родственника 3 года Приватизация 3 года Рента 3 года Семья с 2 детьми (при соблюдении ряда условий) 0

❗️Обратите внимание. Если недвижимость получена в наследство от близкого родственника или члена семьи, то минимальный срок владения составляет 3 года. Этот срок считается со дня открытия наследства, которым является день смерти наследодателя. То есть, собственность на наследника еще не оформлена, а срок владения для целей НДФЛ уже идет. Об этом Минфин сообщает в письмах от 03.05.2023 № 03-04-05/40814, от 09.11.2022 № 03-04-09/108843. Пример: Внук получил квартиру в наследство от деда, умершего в январе 2021 года. В марте 2022 года внук оформляет право собственности. В апреле 2024 он продает квартиру. Внуку не нужно платить налог с продажи, так как срок владения квартирой начался с января 2021 (с момента смерти наследодателя) и превысил 3 года.

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