💥Обзор новостей: мигрантам разрешат работать в соседнем регионе, ЦБ пригрозил ужесточить регулирование в автокредитования, правила репатриации в Россию обновят

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Верховный суд усилил ответственность руководителей брошенного бизнеса. ВС постановил, что руководители брошенного бизнеса обязаны объяснить причины, по которым кредиторы компании не получили денежные средства. Нужно оценивать неравные возможности сторон и неосведомленность кредитора о конкретных доказательствах для привлечения к ответственности, отметил ВС.

Мигрантам разрешат работать в соседнем регионе. Власти собираются разрешить иностранцам работать по одному патенту в двух граничащих между собой регионах, узнал РБК. Такую возможность получат мигранты в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти

ФНС ожидает 18 млн самозанятых в России к 2029 году. Число самозанятых граждан в России к началу 2029 года – моменту завершения эксперимента с налоговым режимом «Налог на профессиональный доход» — превысит 18 млн человек, прогнозирует ФНС.

Банк России готов дать льготы банкам по отдельным проблемным кредитам компаний. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это не должен быть старый проблемный кредит. Кроме этого, у компании должен быть реалистичный бизнес-план, который показывает устойчивое и достаточно быстрое развитие, на горизонте трех лет.

В Думе предложили обновить правила репатриации в Россию. В Госдуме подготовили проект федерального закона «О репатриации в Российскую Федерацию», в котором будет прописано, кто, на каких основаниях и по каким правилам может ходатайствовать о репатриации в Россию. Признан соотечественником может быть человек, проживающий за пределами России, относящийся к историческим проживающим на территории России народам, и тот, чьи прямые предки родились или проживали на территории РФ (по действующей редакции, только те, чьи предки проживали).

Внедрение цифрового рубля в широком масштабе начнется позднее запланированного срока. Центробанк намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля, проект требует дополнительного обсуждения и подготовки, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

ЦБ пригрозил ужесточить регулирование в автокредитах из-за навязывания услуг банками. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пригрозила ужесточить регулирование в автокредитовании, если банки продолжат навязывать клиентам «дорогие и бесполезные» услуги.

Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Советский, французский и российский шахматист 10-й чемпион мира Борис Спасский умер в возрасте 88 лет.

Жертвы мошенников получат право не выплачивать кредиты с 1 сентября. Россияне, взявшие кредит под влиянием мошенников, получат право не выплачивать такой долг с 1 сентября, — заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Трамп продлил действие санкций в отношении России еще на год. Президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительного указа, вводящего санкции против России, следует из опубликованного документа Белого дома.

Россияне до 35 лет смогут создать «Цифровое портфолио обучающегося» на Госуслугах. Этот профиль пригодится при трудоустройстве и обращении в госорганы. В него внесут результаты ЕГЭ, олимпиады, средний балл диплома о высшем образовании, информацию о знаках ГТО и другие достижения.

Ветклиники повысили стоимость услуг. Расходы жителей России на ветеринарные услуги увеличились в 2024 г. на 16,4% к предыдущему году и составили в денежном выражении 49,6 млрд руб. При этом количество оказанных ветуслуг за год выросло только на 2%.