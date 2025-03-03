💥Обзор новостей: неиспользованные отгулы больше не будут сгорать при увольнении, скандал в Белом доме, бездомных животных предложили усыплять

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В Госдуме сообщили о росте размера возврата по налоговым вычетам. Если раньше налог к возврату рассчитывался исходя из единой ставки 13%, что позволяло получить максимум 260 000 руб., то теперь сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ». Это значит, что граждане, которые получают до 2,4 млн руб. в год, все еще могут вернуть максимум 260 тыс. руб., но те, кто платит налог по ставке 22%, смогут получить уже 440 тыс. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Неиспользованные отгулы больше не будут сгорать при увольнении — их будет оплачивать работодатель. С 1 марта 2025 года в России изменился порядок неиспользованных отгулов за работу в выходные и праздничные дни. Теперь они будут оплачиваться при увольнении.

На рынке этанола выявили схему по уходу от уплаты акцизов на ₽70 млрд. По данным системы маркировки, у оптовых компаний на складах «зависло» более 100 млн л нелегального медицинского спирта, за который они не заплатили акциз. Часть этанола могла использоваться для подделки дорогого алкоголя, пишет РБК.

Материнский капитал можно использовать при строительстве частного дома по эскроу-счетам. Согласно новому закону, для траты средств маткапитала на ИЖС с использованием счета эскроу потребуется договор строительного подряда. На эскроу можно положить как полную сумму субсидии, так и ее часть. Деньги по такой схеме от владельца маткапитала сможет получить либо компания, либо индивидуальный предприниматель, которые строят дом.

На Госуслугах заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы. Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом на Госуслугах можно по своему усмотрению ограничить выдачу полностью или частично.

«Анора» получила «Оскар» почти во всех категориях, где была номинирована: «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж», Бейкер получил премию как лучший режиссер, Мэдисон — за лучшую женскую роль. Юра Борисов остался без награды.

Rostic's оказалась самой крупной сетью фастфуда в России, следует из данных «РБК Исследования рынков». У них в общей сложности 1014 точек. Остальные три крупные сети еще не превысили тысячный рубеж. У «Вкусно — и точка» — 895 точек, у «Додо Пиццы» — 887, у Burger King — 875.

«Зеленский не готов к миру. Он сможет вернуться, когда будет готов». США выпустили официальное заявление после встречи Трампа и Зеленского. На встрече Зеленский утроил перепалку с Трампом и отхватил там такиех люлей , что ему пришлось досрочно покинуть овальный кабинет и отменить все запланированные пресс-конференции. Соглашение между Украиной и США по редкоземельным металлам не было подписано. Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа, заявил Маск, комментируя скандал в Белом доме. Всем, кто не смотрел, рекомендую найти видео, оно опубликовано на YouTube. Тамада хороший, конкурсы интересные!

Россиянам предложили отключать интернет за буллинг и сталкинг в соцсетях. Такой вопрос на обсуждение вынесла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Мера должна защитить пользователей от травли и преследования в Сети.

В Госдуму внесен законопроект об усыплении бездомных животных. Авторы инициативы — группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной. Предлагается исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. Также предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах, а в случае истечения срока содержания животного в приюте, его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть.

Россиянам стали реже одобрять микрозаймы. За год показатель одобряемости микрозаймов снизился на 4 п.п.: в январе 2024-го он составлял 27%, а в феврале 2025-го уже 23%. Чаще всего заявки на микрозайм оставляли мужчины в возрасте 20-34 лет.