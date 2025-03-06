Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: количество банковских карт на человека могут ограничить, применение ИИ мошенниками — отягчающие обстоятельство, средняя цена букетов выросла на 28%

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • В правительстве обсуждают возможность распространения льготной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет. Правительство вновь обсуждает вопрос о расширении программы семейной ипотеки. Минфин и Минстрой совместно с основным оператором льготных госпрограмм «Дом.РФ» должны до 25 марта «дополнительно проработать» расширение семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет, проанализировать «эффекты от реализации данной меры» и сформулировать конкретные предложения по этой теме для правительства.

  • ЦБ допустил ограничение числа банковских карт на одного человека. В Центробанке обсуждают «разумное» ограничение количества банковских карт, которые можно будет оформить на одного человека, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства.

    «Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — заявила она. По словам главы ЦБ, необходимо установить лимит, к примеру, до пяти штук в одном банке и до 20 — в нескольких. Ограничения нужны для борьбы с дропами, которые помогают мошенникам обналичивать похищенные деньги.

  • Минфин повышает прозрачность бюджетных расходов в проектах государственно-частного партнерства. Минфин подготовил порядок ведения реестра обязательств органов власти в ГЧП. В реестр будут вноситься данные не только о прямых расходах бюджетов, но и об их условных обязательствах — например, в связи с досрочным расторжением соглашений, штрафами, непредвиденным удорожанием проекта.

  • В 2024 году 40% DDoS-атак проводились из-за идеологических соображений. Растущее количество таких акций все чаще проводится политически мотивированными «хактивистами», и большинство из них организуется прогосударственными группировками, пишет «Коммерсантъ». В 2025 году ИБ-специалисты не ожидают снижения числа и интенсивности кибератак: количество таких обнаруженных группировок также растет.

  • Госдума разрешит девятиклассникам 12 регионов сдавать всего два экзамена на ОГЭ. В рамках проекта школьникам будет достаточно сдать два ОГЭ — по русскому языку и математике, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, если они собираются уйти в колледж. Эксперимент проводится до 31 декабря 2025 года в Москве и Санкт-Петербурге, в Кемеровской области (Кузбассе), в Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тюменской областях, в Камчатском и Краснодарском краях, в Республике Северная Осетия (Алания) и в Ямало-Ненецком автономном округе.

  • Трамп начал «последнее предупреждение» ХАМАС со слова «шалом». Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников и вернуть тела убитых, а руководство сектора Газа покинуть территорию. Начал свою речь президент США со слов «шалом ХАМАС».

  • Мишустин: западные санкции не смогли лишить российских женщин цветов. Никакие санкционные ограничения не смогли лишить российских женщин цветов, отечественные аграрии смогли наладить и даже увеличить производство собственной отечественной продукции в цветоводстве, заявил премьер-министр Мишустин.

  • Средняя цена букетов за неделю перед 8 марта вырастет почти на треть. На неделе перед 8 марта средняя цена букетов вырастет на 28% (до 2 761 руб.) по сравнению с предыдущей, а непосредственно в праздник она снизится до 2 636 руб, пишет РБК.

  • Росстат зафиксировал рекордный миграционный прирост. По итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тыс. человек — 4 млн прибывших минус 3,5 млн выбывших, сообщил Росстат. Это самый высокий показатель с 1995 года.

  • Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации бренда «Я русский». Артист отметил, что изначально понимал, что регистрация такого бренда невозможна, но сознательно пошел на риск, чтобы привлечь внимание общественности.

  • СК предложил считать применение ИИ мошенниками отягчающим обстоятельством. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве отягчающего обстоятельства использование искусственного интеллекта при интернет- и телефонном мошенничестве. Путин назвал предложение любопытным.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

199 подписчиков 896 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

наталья коновалова
Банкротство физических лиц

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Как сохранить единственное жилье в банкротстве.

Комментарии

35
  • Ирина Е
    Специалист

    Минфин повышает прозрачность бюджетных расходов в проектах государственно-частного партнерства. Минфин подготовил порядок ведения реестра обязательств органов власти в ГЧП. В реестр будут вноситься данные не только о прямых расходах бюджетов, но и об их условных обязательствах — например, в связи с досрочным расторжением соглашений, штрафами, непредвиденным удорожанием проекта.

    Ух, ты ж! Ещё один реестр!

    • Алейда

      В правительстве обсуждают возможность распространения льготной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет. Правительство вновь обсуждает вопрос о расширении программы семейной ипотеки. Минфин и Минстрой совместно с основным оператором льготных госпрограмм «Дом.РФ» должны до 25 марта «дополнительно проработать» расширение семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет, проанализировать «эффекты от реализации данной меры» и сформулировать конкретные предложения по этой теме для правительства.

      Ну это логично. И в общем-то неплохая идея.

      ЦБ допустил ограничение числа банковских карт на одного человека. В Центробанке обсуждают «разумное» ограничение количества банковских карт, которые можно будет оформить на одного человека, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства.

      «Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — заявила она. По словам главы ЦБ, необходимо установить лимит, к примеру, до пяти штук в одном банке и до 20 — в нескольких. Ограничения нужны для борьбы с дропами, которые помогают мошенникам обналичивать похищенные деньги.

      Разумно. Тем более в таком количестве - это прям достаточно. Но неплохо было бы ещё проработать вопрос о том, что обычные граждане может быть и обошлись бы одной-двумя картами, если бы банки на каждый чих не заводили бы новые карты. И работодатели не выёживались, а платили бы з/п на ту карту, которая уже есть у работника. У меня есть, например, только одна карта, которую я открывала сама в 2017 году, потому что там были выгодные условия. Все остальные карты мне открывали либо как зарплатные, либо когда открываешь какой-нибудь депозит или накопительный счёт. Конечно, у меня их в принципе больше 4 карт одновременно не было никогда. Но у меня и денег не так много. А если учитывать, что у некоторых деньги есть, а страхуются только 1,4 млн. И соответственно люди кладут деньги в несколько банков.