💥Обзор новостей: количество банковских карт на человека могут ограничить, применение ИИ мошенниками — отягчающие обстоятельство, средняя цена букетов выросла на 28%

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
В правительстве обсуждают возможность распространения льготной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет. Правительство вновь обсуждает вопрос о расширении программы семейной ипотеки. Минфин и Минстрой совместно с основным оператором льготных госпрограмм «Дом.РФ» должны до 25 марта «дополнительно проработать» расширение семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет, проанализировать «эффекты от реализации данной меры» и сформулировать конкретные предложения по этой теме для правительства.
ЦБ допустил ограничение числа банковских карт на одного человека. В Центробанке обсуждают «разумное» ограничение количества банковских карт, которые можно будет оформить на одного человека, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с членами правительства.
«Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — заявила она. По словам главы ЦБ, необходимо установить лимит, к примеру, до пяти штук в одном банке и до 20 — в нескольких. Ограничения нужны для борьбы с дропами, которые помогают мошенникам обналичивать похищенные деньги.
Минфин повышает прозрачность бюджетных расходов в проектах государственно-частного партнерства. Минфин подготовил порядок ведения реестра обязательств органов власти в ГЧП. В реестр будут вноситься данные не только о прямых расходах бюджетов, но и об их условных обязательствах — например, в связи с досрочным расторжением соглашений, штрафами, непредвиденным удорожанием проекта.
В 2024 году 40% DDoS-атак проводились из-за идеологических соображений. Растущее количество таких акций все чаще проводится политически мотивированными «хактивистами», и большинство из них организуется прогосударственными группировками, пишет «Коммерсантъ». В 2025 году ИБ-специалисты не ожидают снижения числа и интенсивности кибератак: количество таких обнаруженных группировок также растет.
Госдума разрешит девятиклассникам 12 регионов сдавать всего два экзамена на ОГЭ. В рамках проекта школьникам будет достаточно сдать два ОГЭ — по русскому языку и математике, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, если они собираются уйти в колледж. Эксперимент проводится до 31 декабря 2025 года в Москве и Санкт-Петербурге, в Кемеровской области (Кузбассе), в Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тюменской областях, в Камчатском и Краснодарском краях, в Республике Северная Осетия (Алания) и в Ямало-Ненецком автономном округе.
Трамп начал «последнее предупреждение» ХАМАС со слова «шалом». Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников и вернуть тела убитых, а руководство сектора Газа покинуть территорию. Начал свою речь президент США со слов «шалом ХАМАС».
Мишустин: западные санкции не смогли лишить российских женщин цветов. Никакие санкционные ограничения не смогли лишить российских женщин цветов, отечественные аграрии смогли наладить и даже увеличить производство собственной отечественной продукции в цветоводстве, заявил премьер-министр Мишустин.
Средняя цена букетов за неделю перед 8 марта вырастет почти на треть. На неделе перед 8 марта средняя цена букетов вырастет на 28% (до 2 761 руб.) по сравнению с предыдущей, а непосредственно в праздник она снизится до 2 636 руб, пишет РБК.
Росстат зафиксировал рекордный миграционный прирост. По итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тыс. человек — 4 млн прибывших минус 3,5 млн выбывших, сообщил Росстат. Это самый высокий показатель с 1995 года.
Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации бренда «Я русский». Артист отметил, что изначально понимал, что регистрация такого бренда невозможна, но сознательно пошел на риск, чтобы привлечь внимание общественности.
СК предложил считать применение ИИ мошенниками отягчающим обстоятельством. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил ввести в качестве отягчающего обстоятельства использование искусственного интеллекта при интернет- и телефонном мошенничестве. Путин назвал предложение любопытным.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии35
Доброе утро, коллеги! А вот уже и четверг!
Такое доброе утро у нас
Доброе утро! У нас (ттт) все растаяло и идет дождь. Осторожнее по дороге домой!
До вечера растает, потом ночью подморозит и завтра утром мы снова в танцах ))
Ну да, с добрым)) Держимся!
Памагити открыть второе!
Вполне можно и одним работать, второе досыпает))
Всем привет! Как на Клерке, что нового?😉
Продуктивного четверга🚀
Сейчас бахнем
и продолжу
мозг дымится )
что-то замкнуло. Наверное кофе на плату попалО
Без кофейка никак))
Корица?) Что за печенька?
Похоже, кексик?
Вишнёвый пирог) маленький)
Да, корица) четверг же)))
Это вишёвый пай)) пирожочек с вишней, ежели по нашему))
Доброе утро, Владислав! А чего это он дымится?
Работун напал))
Страшная вещь))
Похоже тут уже перегарает ))
Ух, ты ж! Ещё один реестр!
Ура! Давно не было!
Ну это логично. И в общем-то неплохая идея.
Разумно. Тем более в таком количестве - это прям достаточно. Но неплохо было бы ещё проработать вопрос о том, что обычные граждане может быть и обошлись бы одной-двумя картами, если бы банки на каждый чих не заводили бы новые карты. И работодатели не выёживались, а платили бы з/п на ту карту, которая уже есть у работника. У меня есть, например, только одна карта, которую я открывала сама в 2017 году, потому что там были выгодные условия. Все остальные карты мне открывали либо как зарплатные, либо когда открываешь какой-нибудь депозит или накопительный счёт. Конечно, у меня их в принципе больше 4 карт одновременно не было никогда. Но у меня и денег не так много. А если учитывать, что у некоторых деньги есть, а страхуются только 1,4 млн. И соответственно люди кладут деньги в несколько банков.