💥Обзор новостей: более 41% ИП в России — женщины, мошенники рассылают письма с вирусами от ФНС, оптимальная финансовая подушка — 3–6 зарплат

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Мошенники рассылают россиянам письма с опасными вирусами от ФНС. Вредные вложения носят нейтральные названия: «Документы на подпись», «Счет» или «Извещения». После скачивания такого файла жертва теряет все персональные данные.

Оптимальный размер финансовой подушки в России равен 3–6 зарплатам. Для того чтобы чувствовать себя спокойно, россиянину достаточно иметь в запасе финансовую подушку в размере 3–6 зарплат, советует Центробанк.

Более 41% предпринимателей в России — это женщины. Возраст – 35 лет, работает в сфере интернет-торговли, красоты и грузоперевозок – таков средний портрет женщины-предпринимателя в России. Более 7 млн бизнес-леди успешно развивают свое дело: из них 5,37 млн – это самозанятые и 1,87 млн – ИП.

Пожилым россиянам лучше всего жить в Москве и Санкт-Петербурге. Таковы результаты рейтинга качества жизни людей старшего возраста, который подготовил исследовательский проект «Если быть точным». Главный показатель в нем — ожидаемая продолжительность жизни для 55-летних: по итогам 2023 года в среднем по стране она составила рекордные 24,5 года, а в Москве и Петербурге – 29,8 и 26,5 года соответственно. В Москве, по данным вице-мэра Анастасии Раковой, более 1 тыс. человек уже отметили свое столетие.

Бизнес попросил доработать законопроект о кибермошенничестве. Ассоциация цифровых платформ («Яндекс», «Сбер», Wildberries, Ozon и «Авито») предупредила, что в текущей редакции законопроект о борьбе с кибермошенничеством может привести к росту тарифов для продавцов. В своих обращениях АЦП просит скорректировать норму о запрете всех массовых звонков и рекламных рассылок, а также общения с пользователями в зарубежных мессенджерах. Кроме этого АЦП просят исключить из законопроекта требование обеспечивать пользователям возможность проходить дополнительную аутентификацию через единую биометрическую систему (ЕБС). И предусмотреть альтернативные варианты идентификации пользователей, которые хотят разместить объявления, например через банковские ID и реквизиты, а также продлить срок внедрения этого положения до 1 марта 2027 года.

Онлайн-кредиты будут выдавать только по биометрии, пишут «Известия». Для оформления микрозайма потребуется обязательная проверка лица и голоса. Поправки уже одобрены ЦБ, а 18 марта их рассмотрит Госдума.

В Думе предложат поднять штрафы должностным лицам за нарушения в ЖКХ. В частности, предлагают поднять, штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов депутаты предлагают увеличить с 4–5 тыс. до 20–30 тыс. руб., при повторном нарушении — до 30–50 тыс. руб. Такие же санкции будут предусмотрены за несвоевременное размещение информации в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ. Основанием для ужесточения санкций стали жалобы жильцов.

В январе-феврале 2025 года розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива) в России сократились на 12,2% до 32 млн декалитров, следует из поступивших в «РБК Вино» данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Согласно данным ЕМИСС, на этом уровне объем продаж алкогольной продукции находился в 2020 году (32,2 млн дал), после чего ежегодно рос.

Застрявшие на МКС астронавты вернутся на Землю 19 марта. Космический корабль с экипажем SpaceX Crew-9 отстыкуется с МКС в 8:05 мск 18 марта, а приводнение произойдет в 00:57 следующего дня. Напомним, американские астронавты вместо двух недель провели на МКС более полугода из-за технической неисправности, состояние их здоровья вызывало опасения у специалистов. Они вернутся вместе с российским космонавтом Горбуновым.