ФНС обязана компенсировать неправомерное списание средств с ЕНС

Верховный суд РФ защитил права бизнеса в ситуации неправомерного списания средств с его ЕНС. ФНС вернула деньги, а вот платить 2 миллиона рублей процентов за излишне удержанные средства отказалась. Рассмотрим интересное судебное решение.

В случае ошибочного списания средств с ЕНС налоговики должны вернуть их компании с процентами, как и в случае с излишним взысканием налогов, решил Верховный суд. Эту позицию высказала судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС, рассмотрев жалобу ООО «Родник», столкнувшегося с двойным списанием налогов с ЕНС. С ЕНС организации дважды списали 78 миллионов рублей (74,98 млн руб. по налогу на имущество организаций и 3,07 млн руб. по земельному налогу).

Для возврата денег компания обратилась в ИФНС, деньги вернули. Но организация решила, что вправе получить с инспекции еще 2,29 млн рублей процентов за период, пока положительное сальдо ЕНС было неправомерно уменьшено по вине налоговиков и обратилась в суд. Налоговики не вправе произвольно распоряжаться средствами на ЕНС, взыскание процентов по ст. 79 НК соответствует нормам права, указала компания в жалобе.

Три инстанции не поддержали организацию. Но ВС встал на сторону ООО «Родник». В определении от 27.01.2025 N 309-ЭС24-18347 судьи указали:

Средства, формирующие положительное сальдо ЕНС, до их списания в счет налоговых обязательств – собственность налогоплательщика. «Денежные средства, формирующие положительное сальдо единого налогового счета, несмотря на целевое назначение указанных денежных средств, являются собственностью налогоплательщика до момента их списания в счет исполнения соответствующих налоговых обязательств, следовательно, на данные средства распространяются все конституционные гарантии права собственности», — говорится в определении. Неправомерное уменьшение положительного сальдо надо признать излишним взысканием; Нарушенное право налогоплательщика восстанавливают по НК РФ. Имущественные потери компенсируют выплатой процентов за период с момента взыскания по день возврата.

Спор направлен на новое рассмотрение, так как период для расчета процентов судами не устанавливался и их калькуляция не проверялась.