💥Обзор новостей: идеальный размер пенсии — от 100 тыс рублей, покупку квартир за наличные хотят запретить, а чипсы детям не продавать

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Россияне назвали идеальный размер пенсии. Как показал опрос, 82% людей с доходом от 200 тысяч рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тысяч рублей, а комфортным — от 100 тысяч рублей, пишет ТАСС. С доходом до 30 тысяч рублей минимально достаточный уровень пенсии 26-35 тысяч рублей, а комфортный — 61-100 тысяч рублей.

В Минфине не увидели оснований для расширения семейной ипотеки. Для расширения семейной ипотеки сейчас нет оснований, заявил «Известиям» замглавы Минфина Иван Чебесков. Этот вопрос появился в публичном обсуждении в конце февраля — тогда вице-премьер Александр Новак поручил Минстрою и Минфину рассмотреть возможность допуска к семейной ипотеке пар с одним ребенком до 18 лет.

С 1 октября 2025 года в мобильных приложениях крупных банков появится специальная кнопка, которая позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Также от банка можно будет получить электронную справку о такой операции для обращения в полицию. Новые требования предусмотрены положением Банка России. Они упростят процедуру подачи заявления в правоохранительные органы.

Риелторы предложили ввести запрет на покупку квартир за наличные. Россиянам могут запретить расплачиваться наличкой при покупке жилья на вторичном рынке. С такой инициативой выступил Союз участников рынка недвижимости, в него входят «Самолет плюс» и «Этажи», пишет РБК. Запрет следует ввести из-за участившихся случаев мошенничества при купле–продаже готовых квартир.

ЦБ РФ объявит о решении по процентной ставке сегодня в 13:30 МСК. Экономисты ждут от ЦБ сохранения ставки 21% и смягчения риторики. Такой сценарий позитивен для акций.

В России предложили запретить продажу чипсов детям и ввести акциз. Глава общественного совета при Роспотребнадзоре выступил с инициативой ограничить продажу и обложить продукт дополнительным налогом. Если меры примут, чипсы подорожают на 20%, а при покупке, вероятно, потребуется паспорт.

Жертв мошенников будут вносить в специальную базу «доверчивых людей». Неоднократных жертв телефонных мошенников предложили внести в специальную базу «доверчивых людей». Граждане, попавшие в такой список, не смогут сразу осуществлять банковские операции - брать кредиты или проводить переводы. Сначала им придется подтвердить, насколько это добросовестный запрос.

Парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией. Ранее оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала соответствующий законопроект.

Выдачи автокредитов упали до двухлетних минимумов. За февраль банки выдали россиянам 62,3 тысячи автокредитов на 76,7 млрд рублей, что стало минимальным показателем с весны 2023 года.

Более четверти россиян (27%) считают, что отечественное вино лучше по качеству, чем импортное, рассказали РИА Новости в Роскачестве. По данным опроса, за два года (с декабря 2022 по декабрь 2024 года) доля россиян, считающих отечественное вино более качественным, чем импортное, выросла с 20% до 27%, а доля тех, кто считает, что зарубежное вино лучше российского, сократилась с 29% до 14%.