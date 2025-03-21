💥Обзор новостей: идеальный размер пенсии — от 100 тыс рублей, покупку квартир за наличные хотят запретить, а чипсы детям не продавать

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Россияне назвали идеальный размер пенсии.
Как показал опрос, 82% людей с доходом от 200 тысяч рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тысяч рублей, а комфортным — от 100 тысяч рублей, пишет ТАСС.
С доходом до 30 тысяч рублей минимально достаточный уровень пенсии 26-35 тысяч рублей, а комфортный — 61-100 тысяч рублей.
В Минфине не увидели оснований для расширения семейной ипотеки. Для расширения семейной ипотеки сейчас нет оснований, заявил «Известиям» замглавы Минфина Иван Чебесков. Этот вопрос появился в публичном обсуждении в конце февраля — тогда вице-премьер Александр Новак поручил Минстрою и Минфину рассмотреть возможность допуска к семейной ипотеке пар с одним ребенком до 18 лет.
С 1 октября 2025 года в мобильных приложениях крупных банков появится специальная кнопка, которая позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Также от банка можно будет получить электронную справку о такой операции для обращения в полицию. Новые требования предусмотрены положением Банка России. Они упростят процедуру подачи заявления в правоохранительные органы.
Риелторы предложили ввести запрет на покупку квартир за наличные. Россиянам могут запретить расплачиваться наличкой при покупке жилья на вторичном рынке. С такой инициативой выступил Союз участников рынка недвижимости, в него входят «Самолет плюс» и «Этажи», пишет РБК. Запрет следует ввести из-за участившихся случаев мошенничества при купле–продаже готовых квартир.
ЦБ РФ объявит о решении по процентной ставке сегодня в 13:30 МСК. Экономисты ждут от ЦБ сохранения ставки 21% и смягчения риторики. Такой сценарий позитивен для акций.
В России предложили запретить продажу чипсов детям и ввести акциз.
Глава общественного совета при Роспотребнадзоре выступил с инициативой ограничить продажу и обложить продукт дополнительным налогом.
Если меры примут, чипсы подорожают на 20%, а при покупке, вероятно, потребуется паспорт.
Жертв мошенников будут вносить в специальную базу «доверчивых людей».
Неоднократных жертв телефонных мошенников предложили внести в специальную базу «доверчивых людей». Граждане, попавшие в такой список, не смогут сразу осуществлять банковские операции - брать кредиты или проводить переводы. Сначала им придется подтвердить, насколько это добросовестный запрос.
Парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией. Ранее оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала соответствующий законопроект.
Выдачи автокредитов упали до двухлетних минимумов.
За февраль банки выдали россиянам 62,3 тысячи автокредитов на 76,7 млрд рублей, что стало минимальным показателем с весны 2023 года.
Более четверти россиян (27%) считают, что отечественное вино лучше по качеству, чем импортное, рассказали РИА Новости в Роскачестве. По данным опроса, за два года (с декабря 2022 по декабрь 2024 года) доля россиян, считающих отечественное вино более качественным, чем импортное, выросла с 20% до 27%, а доля тех, кто считает, что зарубежное вино лучше российского, сократилась с 29% до 14%.
Пятница!
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Комментарии35
Доброе утро, коллеги! Кто-то сегодня опаздун, извините)))
Осталось найти лайфхак о том как увеличить пенсию до 100 тысяч за оставшееся до нее время 😎
То есть, осталось самое простое)))
Построить социализм? Провести пенсионную реформу? Открыть секрет вечной жизни?
Что под "простым" понимается? :)
Поработать еще лет 50 с зарплатой 200 тыщ в параллельной вселенной))
Особенно смз это удобно 😂
Ну, когда сравнивать не с чем, то наверное, да.
Некоторые считают, что и Добрый кола ничем не отличается от нормальной
Ой, да, есть такие!
Иногда лучше не сравнивать и не знать :/
Я всегда предпочитала грузинские вина, но после того, как попробовала в Грузии настоящие, на заводе Киндзмараули - из наших магазинов пить больше не могу: небо и земля, нектар и химия :/
Вот так незатейливо стала вести трезвый образ жизни )))
С фруктами тоже самое. Стоит только попробовать их там же, где они растут - все, наши кажутся пластмассовыми)
Не согласен.
Домашние овощи/фрукты не всегда отличаются от покупных.
Лично я разницу вообще не чувствую. Исключением почему-то является клубника. Не могу есть покупную. "Пластмассовая" она для меня, как Вы выразились.
Свои овощи вкусные, это правда. А вот насчет фруктов мне сложно судить. Цитрусы, гранаты, бананы и ананасы вкуснее на юге, в нашем северном климате их попробуй вырасти)
Ну ничего! Скоро у нас бананы начнут выращивать. Затем, полагаю, еще какие-нибудь вкусности. Всласть наедимся!)