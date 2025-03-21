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Наталия Лукина
Бухгалтеры

О чем ностальгируют бухгалтеры: очереди в налоговой и ПФР, дискеты, отчеты на бумаге

Коллеги, сегодня пятница, давайте немного отвлечемся немного от нашей сегодняшней работы и вспомним, как работали раньше. Какой профессия бухгалтера была лет десять-пятнадцать назад? Раньше было проще или сложнее? Цифровые решения принесли бухгалтерам облегчение или отчитываться на бумаге и дискетах было легче?
О чем ностальгируют бухгалтеры: очереди в налоговой и ПФР, дискеты, отчеты на бумаге
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

В группе «Клерка» ВКонтакте развернулась живая дискуссия о том, какой профессия была лет десять-пятнадцать назад. Во что обходилась бухгалтеру его работа? Вспомним и улыбнемся вместе? А может и правда, раньше было проще?

Мнения на счет лучше или хуже разделились, но большинство бухгалтеров считают, что раньше работать было понятнее.

Также наши пользователи были едины во мнении, что если раньше профессия доставляла удовольствие, то сейчас из нее хочется бежать. Один из пользователей даже написал, что «хочется на все плюнуть, сказать, да пошло оно все конем и уйти в закат».

Также бухгалтеры отметили, что из-за постоянно меняющегося законодательства сложно уследить за всем.

А вот какие изменения бухгалтерам нравятся: электронный документооборот и современные бухгалтерские программы. Те, кто давно в профессии прекрасно помнят, что вся отчетность заполнялась вручную на бланках, отпечатанных типографским способом. На каждой странице ручкой нужно было аккуратно и без помарок заполнить реквизиты компании и остальные важные данные. Отчетность приходилось как на бумажном носителе, так и в электронном виде — на дискете! Земеры, вы знаете, что это такое?😂

А еще были очереди! Самые жутки — в ПФР, хотя в налоговой тоже приходилось тратить время.

Автоматизация учета существенно сэкономила время бухгалтера.

Вот общие проблемы ушедшей эпохи.

А кто помнит поездки к своему камеральщику на 8 Марта и 21 ноября с конфетами, шампанским и пачкой бумаги А4?😂 Что вспомнилось вам? Прогресс в области учета шагнул вперед, но стала ли от этого жизнь бухгалтера легче?

Рассказывайте в комментариях.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

202 подписчика 914 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

9
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Я любила ездить в ФНС,ПФР и прочие фонды, а также в банк. Обычно, это 1/2 или целый день. Очереди не пугали (либо обсудить что-то либо книжку почитать, встречала тех, кто вязал). Было свободное время. Сейчас, увы(( никуда не поедешь, если только в Тулу, так не отправят в командировку. Сложности были всегда, важно как их воспринимаешь.

    P.S. вспомнилось, как просили не дарить конфеты (лучше колбасу, копченую курицу)

  • Старый ворчун

    А кто помнит поездки к своему камеральщику на 8 Марта и 21 ноября с конфетами, шампанским и пачкой бумаги А4?

    Не помню, ибо ни разу не ездил и ничего не возил.

  • Старый ворчун

    очереди! Самые жутки — в ПФР

    Как-то так получилось, что у нас особых очередей в ПФ не было.

    И не забывайте, что до 2010 года отчетность в ПФ была довольно разумная, а после - совершенно чудовищная.