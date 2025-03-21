Коллеги, сегодня пятница, давайте немного отвлечемся немного от нашей сегодняшней работы и вспомним, как работали раньше. Какой профессия бухгалтера была лет десять-пятнадцать назад? Раньше было проще или сложнее? Цифровые решения принесли бухгалтерам облегчение или отчитываться на бумаге и дискетах было легче?

В группе «Клерка» ВКонтакте развернулась живая дискуссия о том, какой профессия была лет десять-пятнадцать назад. Во что обходилась бухгалтеру его работа? Вспомним и улыбнемся вместе? А может и правда, раньше было проще?

Мнения на счет лучше или хуже разделились, но большинство бухгалтеров считают, что раньше работать было понятнее.

Также наши пользователи были едины во мнении, что если раньше профессия доставляла удовольствие, то сейчас из нее хочется бежать. Один из пользователей даже написал, что «хочется на все плюнуть, сказать, да пошло оно все конем и уйти в закат».

Также бухгалтеры отметили, что из-за постоянно меняющегося законодательства сложно уследить за всем.

А вот какие изменения бухгалтерам нравятся: электронный документооборот и современные бухгалтерские программы. Те, кто давно в профессии прекрасно помнят, что вся отчетность заполнялась вручную на бланках, отпечатанных типографским способом. На каждой странице ручкой нужно было аккуратно и без помарок заполнить реквизиты компании и остальные важные данные. Отчетность приходилось как на бумажном носителе, так и в электронном виде — на дискете! Земеры, вы знаете, что это такое?😂

А еще были очереди! Самые жутки — в ПФР, хотя в налоговой тоже приходилось тратить время.

Автоматизация учета существенно сэкономила время бухгалтера.

Вот общие проблемы ушедшей эпохи.

А кто помнит поездки к своему камеральщику на 8 Марта и 21 ноября с конфетами, шампанским и пачкой бумаги А4?😂 Что вспомнилось вам? Прогресс в области учета шагнул вперед, но стала ли от этого жизнь бухгалтера легче?

Рассказывайте в комментариях.