В группе «Клерка» ВКонтакте развернулась живая дискуссия о том, какой профессия была лет десять-пятнадцать назад. Во что обходилась бухгалтеру его работа? Вспомним и улыбнемся вместе? А может и правда, раньше было проще?
Мнения на счет лучше или хуже разделились, но большинство бухгалтеров считают, что раньше работать было понятнее.
Также наши пользователи были едины во мнении, что если раньше профессия доставляла удовольствие, то сейчас из нее хочется бежать. Один из пользователей даже написал, что «хочется на все плюнуть, сказать, да пошло оно все конем и уйти в закат».
Также бухгалтеры отметили, что из-за постоянно меняющегося законодательства сложно уследить за всем.
А вот какие изменения бухгалтерам нравятся: электронный документооборот и современные бухгалтерские программы. Те, кто давно в профессии прекрасно помнят, что вся отчетность заполнялась вручную на бланках, отпечатанных типографским способом. На каждой странице ручкой нужно было аккуратно и без помарок заполнить реквизиты компании и остальные важные данные. Отчетность приходилось как на бумажном носителе, так и в электронном виде — на дискете! Земеры, вы знаете, что это такое?😂
А еще были очереди! Самые жутки — в ПФР, хотя в налоговой тоже приходилось тратить время.
Автоматизация учета существенно сэкономила время бухгалтера.
Вот общие проблемы ушедшей эпохи.
А кто помнит поездки к своему камеральщику на 8 Марта и 21 ноября с конфетами, шампанским и пачкой бумаги А4?😂 Что вспомнилось вам? Прогресс в области учета шагнул вперед, но стала ли от этого жизнь бухгалтера легче?
Рассказывайте в комментариях.
Комментарии9
Я любила ездить в ФНС,ПФР и прочие фонды, а также в банк. Обычно, это 1/2 или целый день. Очереди не пугали (либо обсудить что-то либо книжку почитать, встречала тех, кто вязал). Было свободное время. Сейчас, увы(( никуда не поедешь, если только в Тулу, так не отправят в командировку. Сложности были всегда, важно как их воспринимаешь.
P.S. вспомнилось, как просили не дарить конфеты (лучше колбасу, копченую курицу)
Пробовали дарить колбасу?😀
дарила все, что не сладкое. Подношение, почему-то всегда было сладким + коньяк. Не важно кому (встречала врачей, показывающих ящики доверху наполненные коробками конфет). Поэтому нестандартные подарки всегда пользовались уважением.
P.S. деньги возила на трамвае в сумке, сопровождал сотрудник. Не боялась
Помню, как на 8ое марта клиенты тоннами приносили девочкам конфеты и шампанское в бух.контору)
На третий год стали заранее просить колбасу)))
Все таки колбаса - мастхэв)))
Одними конфетами сыт не будешь)
Не помню, ибо ни разу не ездил и ничего не возил.
Как-то так получилось, что у нас особых очередей в ПФ не было.
И не забывайте, что до 2010 года отчетность в ПФ была довольно разумная, а после - совершенно чудовищная.