💥Обзор новостей: аллергиков отправят в отпуск, блогеров пропишут в ОКВЭД, должникам за ЖКУ сохранили льготы до 1 января 2027 года

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ФНС России запустила Чат-бот, который помогает узнать, нужно ли вам подавать декларацию по форме 3-НДФЛ. Чтобы запустить сервис, надо кликнуть на кнопку «Пройти опрос», после этого в отдельном окошке активируется чат-бот, который предложит пройти интерактивный опрос. Точное число вопросов будет зависеть от ответов по вашим доходам. Если по итогам теста будет нужно подать декларацию, то сделать это можно в личном кабинете на сайте ФНС до 30 апреля 2025 года.

Аллергикам в сезон цветения предложили давать отпуск. Работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергия, вне зависимости от утвержденного графика отпусков, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Платить туристический налог нужно даже при нулевой ставке. Платить туристической налог нужно даже в том случае, если установлена ставка 0%. Так как есть минимальная сумма 100 рублей. Подробней об этом в п исьме ФНС от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1451@ и письмо ФНС от 14.02.2025 № ЕА-4-3/1490@.

Деятельность блогеров 1 мая пропишут в ОКВЭД. С 1 мая деятельность блогеров будет закреплена в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), скан приказа Росстандарта в своем телеграм-канале опубликовала депутат Госдумы Яна Лантратова. В классификатор включены следующие коды: 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети»; 70.21.9 «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая»; 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети»; 73.11.9 «Деятельность рекламных агентств прочая».

В МФЦ можно пройти очную идентификацию, для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в мобильном приложении «Госключ». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, закрепляющее такие полномочия МФЦ. Всего с помощью «Госключа» можно получить почти 500 госуслуг, требующих наличия у граждан электронной подписи.

Школьницам из Орловской области будут платить до 100 тысяч за беременность. Школьницы Орловской области смогут получать выплаты до 100 тысяч рублей за постановку на учет по беременности и роды. Ранее выплаты предоставлялись только студенткам колледжей и вузов. Теперь программа охватит и школьниц, а ее действие продлится до 2027 года.

Банкоматы не принимают новые пятитысячные купюры. С такой проблемой столкнулись клиенты, которые пользуются устройствами «Альфы» и ВТБ, пишут «Известия». Представители банков подчеркнули, что уже обновляют АТМ для устранения этой проблемы.

Самые высокие зарплаты в России у бурильщиков, дальнобойщиков и разработчиков. В среднем по России строительные вакансии предполагают доход около 95,5 тысячи рублей. В транспорте и логистике в прошлом году зарплаты в среднем по стране составляли 87 тысяч рублей. В сфере производства самые высокие зарплаты у бурильщиков — 193 тысячи рублей в месяц. В IT наиболее высокооплачиваемыми вакансиями являются java разработчик — 256 тысяч рублей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса «Работа.ру».

Должникам за ЖКУ сохранили до 1 января 2027 года льготы для начисления и уплаты пеней и штрафов. По закону они должны быть привязаны к ключевой ставке ЦБ, но из-за ее резкого повышения до 21% с 2022 года ставку для расчета пеней по просрочке за «коммуналку» зафиксировали на уровне 9,5%. Михаил Мишустин подписал постановление №329 от 18 марта — оно сохраняет льготную ставку до конца 2026 года.

ГД рассмотрит запрет рекламы на информресурсах нежелательных организаций. Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, чья деятельность признана нежелательной, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

ФИФА начала процесс по возвращению России. Международная федерация футбола (ФИФА) начала процесс по возвращению России в международный футбол. Об этом сообщает журналист Науэль Ланзон.

МВД предупредило о рисках использования общественного Wi-Fi. Использование открытого бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств в общественных местах может привести к установке на устройство вредоносного программного обеспечения. Такое ПО направлено на кражу персональных данных, логинов, паролей, платежных данных, личных файлов, замедление работы устройств, а также их блокирование.

2025 год может стать одним из самых теплых в истории наблюдений. Текущий 2025 год имеет высокие шансы стать одним из пяти самых теплых за всю историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.