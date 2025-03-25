💥Обзор новостей: 2024 год стал самым низким по уровню бедности, предложили ввести единую соцкарту для пенсионеров, Ефремов выйдет по УДО

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Уровень бедности по итогам 2024 года стал самым низким за всю историю РФ, заявила курирующая социальную политику Татьяна Голикова.
В Госдуме предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров. Для всех пенсионеров России необходимо ввести единую социальную карту, заявил депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Миронов напомнил, что программа партии СРЗП предлагает ввести единую соцкарту для россиян, предоставляющую право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование льготами для всех предпенсионеров и пенсионеров вне зависимости от места их проживания. Он назвал несправедливой практику, когда соцкарта прекращает действовать за пределами региона.
У иностранцев, получивших ВНЖ или гражданство до 1 апреля 2024 года, осталась неделя на то, чтобы поменять водительские удостоверения на российские. С 1 апреля 2025 года зарубежные права нельзя будет использовать, штраф составит 5–15 тыс. руб.
Цены на размещение в отелях Санкт-Петербурга в период проведения ПМЭФ за год выросли более чем на 20%. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях Санкт-Петербурга на период ПМЭФ в 2025 году составляет 13 тыс. руб. В дорогих отелях средняя стоимость ночи — 222 тыс. руб.
Михаил Ефремов выйдет по УДО. Суд удовлетворил ходатайство об УДО Ефремова из колонии в Белгородской области. Прошение актера, отбывающего с конца 2020 года 7,5-летний срок за пьяное ДТП со смертельным исходом, поддержали и администрация исправительного учреждения, и прокуратура.
Профсоюзы обеспокоены риском роста в 2025 году числа нарушений трудовых прав работников. Объединения ссылаются на подготовленные Минтрудом изменения в работе Роструда — его ожидает объединение территориальных органов. Профсоюзы опасаются роста производственного травматизма — по данным Соцфонда, количество страховых случаев с 2020 до 2024 года уже выросло на 6 тыс., до 38,2 тыс. (в 2020 году было зарегистрировано 24,1 тыс. несчастных случаев с легким и 3,2 тыс. с тяжелым исходом, в 2024 году — 26,5 тыс. и 5,4 тыс. соответственно). Число смертельных случаев на производстве увеличилось еще значительнее — с 1,2 тыс. в 2020 году до 1,8 тыс. в 2024-м.
Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн. Ивао Хакамата был осужден за убийство четырех человек в 1968 году, он провел в заключении 47 лет и семь месяцев, а после был оправдан. В камере смертника он находился до 2014 года. В конце сентября 2024 года суд оправдал Хакамату и присвоил японцу компенсацию в 217 млн иен ($1,44 млн по текущему курсу).
Больше половины россиян поддержали возврат оценки за поведение в школах. Особенно высока поддержка такой идеи среди родителей и учителей. Минпросвещения допустило, что оценку за поведение в пробном режиме могут вернуть в школы уже в будущем учебном году.
Власти Бали обязали туристов ездить в шлеме и носить уместную одежду. Власти Бали выпустили новые правила для иностранных туристов, согласно новым правилам, иностранцы должны одеваться скромно и вести себя подобающим образом на территории острова, особенно при посещении священных мест. Также они должны ответственно управлять автомобилем, иметь международные права, а при управлении мотоциклом носить шлем.
В Думе предложили оформлять перепланировку в квартирах через «Госуслуги». Но согласование перепланировки помещения будет происходить только после того, как сотрудники администрации, получившие заявку, смогут лично зайти в такое помещение и оценить ситуацию. Кроме этого, согласно законопроекту, если будет принято решение об отказе в согласовании перевода жилого помещения в нежилое помещение и наоборот, переустройства или перепланировки помещения в многоквартирном доме, то оно должно содержать основания отказа с обязательными ссылками на нарушения.
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Комментарии24
Доброе утро, коллеги! Попыталась, ничего не произошло, придется работать.
Доброе утро, Ирина! Надо, Федя, надо...
Чудесный ежиковый зайка))
Я против! Что это за издевательство над котейкой? Кто ему бокал такой поставил!? ещё бы флюте поставили, правда! тут бокал креман нужен, либо вообще белоснежная мисочка из костяного фарфора с золотым изображением королевской лилии. и почему тарелка пустая от еды? где телячью щечки томленные с черносливом? где азу из говядины и запеченная свиная рулька? где стейк лосося на пару и гриле?
Поддерживаю на все 100%! Издеваются над котиком.
Потому что надо на работу, мяукать бесполезно, может быть, нет? ))
Ну он же котик, ему не надо работать, у него лапки)))
Есть контраргумент:
Это исключения из правил, котики обычно вот такие))
Здрасьте! А вино тогда для чего налито?
Это для его человека, котик такую гадость пить не будет))
Моя кошка лакала сладкое (ликерное) вино, случайно застал. Гнать уже конечно было поздно, стоял и ждал пока прекратит. Она на меня смотрит, ушки поджала, но лакать не перестала. Пришлось конечно вылить то что было в бокале, помыть бокал, вытереть насухо и снова наполнить его. После этого наполненные бокалы со сладкими не когда без присмотра не оставлял)))
Сухие и игристые не лакала, мордочку в сторону воротила.
Это его хозяйка на диете из журнала Вог за 1977 год:
По-моему, это идеально сбалансированное питание))
какая прекрасная диета, однако ))
Просто он сидит не у своей тарелки, в той-то всё лежит - и телячьи щечки, и лосось в соусе.
Будем надеяться на благоразумие человека содержащего данного котейку. На десерт подать парфе!
а кто сказал что это ЕМУ поставили? Ставили для другого - а он влез!
Это ещё надо отдельно выяснять, кто над кем... Котейки они такие....
А вдруг уже....
У меня был такой кот. Сидит довольный вот так за столом и улыбается. Ага... только что несколько минут назад там на тарелке завтрак приготовили, а теперь тарелочка пустая. И этот такой весь невинный ми-ми-ми.... Гладьте теперь его...
На счет освобождения Ефремова по УДО, очень правильно отреагировал его сын - Никита. Единственная верная позиция.
Ох, и брехло популистское...
Интересно, в какой мере депутаты его партии готовы софинансировать эту единую социальную карту?
Или этот банкет опять за счет увеличения налогов?