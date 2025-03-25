💥Обзор новостей: 2024 год стал самым низким по уровню бедности, предложили ввести единую соцкарту для пенсионеров, Ефремов выйдет по УДО

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Уровень бедности по итогам 2024 года стал самым низким за всю историю РФ, заявила курирующая социальную политику Татьяна Голикова.

В Госдуме предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров. Для всех пенсионеров России необходимо ввести единую социальную карту, заявил депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Миронов напомнил, что программа партии СРЗП предлагает ввести единую соцкарту для россиян, предоставляющую право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование льготами для всех предпенсионеров и пенсионеров вне зависимости от места их проживания. Он назвал несправедливой практику, когда соцкарта прекращает действовать за пределами региона.

У иностранцев, получивших ВНЖ или гражданство до 1 апреля 2024 года, осталась неделя на то, чтобы поменять водительские удостоверения на российские. С 1 апреля 2025 года зарубежные права нельзя будет использовать, штраф составит 5–15 тыс. руб.

Цены на размещение в отелях Санкт-Петербурга в период проведения ПМЭФ за год выросли более чем на 20%. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях Санкт-Петербурга на период ПМЭФ в 2025 году составляет 13 тыс. руб. В дорогих отелях средняя стоимость ночи — 222 тыс. руб.

Михаил Ефремов выйдет по УДО. Суд удовлетворил ходатайство об УДО Ефремова из колонии в Белгородской области. Прошение актера, отбывающего с конца 2020 года 7,5-летний срок за пьяное ДТП со смертельным исходом, поддержали и администрация исправительного учреждения, и прокуратура.

Профсоюзы обеспокоены риском роста в 2025 году числа нарушений трудовых прав работников. Объединения ссылаются на подготовленные Минтрудом изменения в работе Роструда — его ожидает объединение территориальных органов. Профсоюзы опасаются роста производственного травматизма — по данным Соцфонда, количество страховых случаев с 2020 до 2024 года уже выросло на 6 тыс., до 38,2 тыс. (в 2020 году было зарегистрировано 24,1 тыс. несчастных случаев с легким и 3,2 тыс. с тяжелым исходом, в 2024 году — 26,5 тыс. и 5,4 тыс. соответственно). Число смертельных случаев на производстве увеличилось еще значительнее — с 1,2 тыс. в 2020 году до 1,8 тыс. в 2024-м.

Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн. Ивао Хакамата был осужден за убийство четырех человек в 1968 году, он провел в заключении 47 лет и семь месяцев, а после был оправдан. В камере смертника он находился до 2014 года. В конце сентября 2024 года суд оправдал Хакамату и присвоил японцу компенсацию в 217 млн иен ($1,44 млн по текущему курсу).

Больше половины россиян поддержали возврат оценки за поведение в школах. Особенно высока поддержка такой идеи среди родителей и учителей. Минпросвещения допустило, что оценку за поведение в пробном режиме могут вернуть в школы уже в будущем учебном году.

Власти Бали обязали туристов ездить в шлеме и носить уместную одежду. Власти Бали выпустили новые правила для иностранных туристов, согласно новым правилам, иностранцы должны одеваться скромно и вести себя подобающим образом на территории острова, особенно при посещении священных мест. Также они должны ответственно управлять автомобилем, иметь международные права, а при управлении мотоциклом носить шлем.