💥Обзор новостей: срок обработки заявлений на маткапитал сократят, у Минздрава нет возражает против пива на стадионах, в ГД не господа, а товарищи

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В РФ за 2024 год погашено 252.1 млрд руб. в процедурах банкротства. ФНС подвела итоги работы в сфере банкротства за 2024 год: в процедурах банкротства было погашено 252,1 млрд рублей, что на 26,5% больше, чем в предыдущем году.

Путин поддержал идею размещения воспитательных девизов на фасадах учебных заведений, но отметил, что все хорошо в меру.

Мишустин предупредил об угрозе от слишком быстрого роста экономики. Наращивать темпы роста экономики можно в пределах, которые не противоречат макроэкономической стабильности России и качеству жизни людей, отметил премьер.

Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать карты дропперов. С 1 июня 2025 года у службы финансовой разведки появятся полномочия по приостановке операций граждан. Они будут использоваться для борьбы с дропперами, сообщил РБК замглавы Росфинмониторинга, пообещав избегать массовых блокировок.

ГД одобрила в первом чтении сокращение сроков по заявлениям на маткапитал. Срок принятия решения о распоряжении материнским капиталом планируют сократить с 10 до пяти рабочих дней, а на запрос дополнительных документов отвести 12 рабочих дней вместо 20.

ГД в первом чтении ограничила возможности банков применять штрафные санкции к полученным по наследству кредитам. До вступления в права наследства на наследников нельзя накладывать штрафы за просрочку платежей по кредитам, которые те получили по наследству. Их можно начислять не ранее чем через 6 месяцев после смерти заемщика.

Минздрав не возражает против возвращения пива на стадионы. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о том, что Минздрав уже не возражает против возвращения пива на стадионы. Об этом сообщает издание «ВсеПроСпорт».

Вопрос о Youtube будет обсуждаться после выполнения требований РКН. Вопрос о «размедлении» YouTube будет обсуждаться, когда Google выполнит требования РКН, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Минпросвещения завершило работу над списком фильмов для школьников. Ведомство завершило формирование списка фильмов, рекомендованных школьникам к семейному просмотру. В перечне в том числе присутствуют фильмы «Броненосец "Потемкин"» (1925), «Обыкновенный фашизм» (1965), «Легенда №17» (2013) и «28 панфиловцев» (2016), список фильмов есть РИА Новости.

В Москве летние веранды кафе разрешили ставить без согласования проекта. С 1 апреля в Москве официально стартует сезон летних веранд. Веранды без спецоборудования можно устанавливать без согласования проекта, если они примыкают к заведению или расположены в пределах 5 м от него. Для зон со сложным оборудованием согласование по-прежнему требуется. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Дальневосточникам нравится ездить на такси японских и корейским марок. Марки автомобилей из других стран большинство жителей макрорегиона считает неудобными. Более того, п очти четверть жителей Дальнего Востока заявили, что станут реже пользоваться услугами такси, если в нем будут представлены только отечественные машины.

Столичные власти объявили тендеры на ремонт городских улиц. Структуры московского правительства объявили тендеры на благоустройство городских территорий, в том числе в районах Арбат, Тверской и Хамовники. Работы по нескольким сотням адресов включают в себя ремонт асфальтовых и плиточных покрытий, бордюров и газонов. Вот она золотая жила…

Володин призвал депутатов обращаться друг к другу «товарищи», а не «господа». «Давайте мы все-таки примем в Думе, чтобы у нас была форма обращения — товарищ, коллега. Без господ. <…> Есть здесь господа или нет? Все товарищи», — сказал Володин в ходе выступления представителей фракций в рамках отчета правительства о работе за 2024 год.