💥Обзор новостей: срок обработки заявлений на маткапитал сократят, у Минздрава нет возражает против пива на стадионах, в ГД не господа, а товарищи

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
В РФ за 2024 год погашено 252.1 млрд руб. в процедурах банкротства. ФНС подвела итоги работы в сфере банкротства за 2024 год: в процедурах банкротства было погашено 252,1 млрд рублей, что на 26,5% больше, чем в предыдущем году.
Путин поддержал идею размещения воспитательных девизов на фасадах учебных заведений, но отметил, что все хорошо в меру.
Мишустин предупредил об угрозе от слишком быстрого роста экономики. Наращивать темпы роста экономики можно в пределах, которые не противоречат макроэкономической стабильности России и качеству жизни людей, отметил премьер.
Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать карты дропперов. С 1 июня 2025 года у службы финансовой разведки появятся полномочия по приостановке операций граждан. Они будут использоваться для борьбы с дропперами, сообщил РБК замглавы Росфинмониторинга, пообещав избегать массовых блокировок.
ГД одобрила в первом чтении сокращение сроков по заявлениям на маткапитал. Срок принятия решения о распоряжении материнским капиталом планируют сократить с 10 до пяти рабочих дней, а на запрос дополнительных документов отвести 12 рабочих дней вместо 20.
ГД в первом чтении ограничила возможности банков применять штрафные санкции к полученным по наследству кредитам. До вступления в права наследства на наследников нельзя накладывать штрафы за просрочку платежей по кредитам, которые те получили по наследству. Их можно начислять не ранее чем через 6 месяцев после смерти заемщика.
Минздрав не возражает против возвращения пива на стадионы. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о том, что Минздрав уже не возражает против возвращения пива на стадионы. Об этом сообщает издание «ВсеПроСпорт».
Вопрос о Youtube будет обсуждаться после выполнения требований РКН. Вопрос о «размедлении» YouTube будет обсуждаться, когда Google выполнит требования РКН, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Минпросвещения завершило работу над списком фильмов для школьников. Ведомство завершило формирование списка фильмов, рекомендованных школьникам к семейному просмотру. В перечне в том числе присутствуют фильмы «Броненосец "Потемкин"» (1925), «Обыкновенный фашизм» (1965), «Легенда №17» (2013) и «28 панфиловцев» (2016), список фильмов есть РИА Новости.
В Москве летние веранды кафе разрешили ставить без согласования проекта. С 1 апреля в Москве официально стартует сезон летних веранд.
Веранды без спецоборудования можно устанавливать без согласования проекта, если они примыкают к заведению или расположены в пределах 5 м от него.
Для зон со сложным оборудованием согласование по-прежнему требуется. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Дальневосточникам нравится ездить на такси японских и корейским марок. Марки автомобилей из других стран большинство жителей макрорегиона считает неудобными. Более того, п
очти четверть жителей Дальнего Востока заявили, что станут реже пользоваться услугами такси, если в нем будут представлены только отечественные машины.
Столичные власти объявили тендеры на ремонт городских улиц.
Структуры московского правительства объявили тендеры на благоустройство городских территорий, в том числе в районах Арбат, Тверской и Хамовники. Работы по нескольким сотням адресов включают в себя ремонт асфальтовых и плиточных покрытий, бордюров и газонов. Вот она золотая жила…
Володин призвал депутатов обращаться друг к другу «товарищи», а не «господа». «Давайте мы все-таки примем в Думе, чтобы у нас была форма обращения — товарищ, коллега. Без господ. <…> Есть здесь господа или нет? Все товарищи», — сказал Володин в ходе выступления представителей фракций в рамках отчета правительства о работе за 2024 год.
Садовый гном, мультиварка, живой кактус и бубен — необычные вещи, забытые в автобусах. С начала года пассажиры забыли в пригородных автобусах, на автовокзалах и автостанциях столицы более 600 вещей. Самыми распространенными находками вне зависимости от времени года остаются банковские, транспортные и социальные карты, — рассказали в пресс-службе АО «Мострансавто». — Среди необычных предметов, забытых в транспортных средствах и на объектах инфраструктуры в марте, — садовый гном, мультиварка, живой кактус и бубен.
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Комментарии52
Доброе утро, коллеги! Врываемся в четверг на бодреньком!
Свободу котикам! Сво-бо-ду!
Согласна! Все вкусно утром покормили своих пушистиков?
Не совсем поняла, что четвертый котик хочет. Тальятелле вроде макароны
Гурман-с...
нуу, он и хочет макарошек с устрицами, икоркой и оливками + бокал игристого
Хочется быть на месте этого кота))
ну и высказывайте свои мысли чего там Вам хочется...
Хотеть можно всё что угодно. А вот дадут ли это тебе... тут уж по-разному бывает.
Видимо, кот итальянец))
Так он и самый точный в своих потребностях. Конечно он мог завернуть детально, что ему обязательно нужно подать данное кушанье с базиликом, листьями шпината и помидорками черри которые разрезаны на две части строго поперек и сбрызнутые рыжиковым маслом и в каждую половинку в середины вложен крупный кристаллик розовой соли, а по краям блюда была прорисована дорожка из бальзамического соуса.
Первый кот просто рыбы захотел, но конкретизировать какую не стал, а там выбор огромный, как от способа готовки и подачи, так и какой именно рыбы.
Второй также как и первый не лучше обозначил свои потребности. какие огурцы - соленые, маринованные, свежие, битые...
Третий хочет виски, а курица любым методом готовки в дополнение к напитку.
это поэма
пишите еще
зачиталась
по третьему котику видно что помимо курицы он ещё ожидает к подаче и стакан виски
Ну вот они и ушли!
Бодренько))) И главное - на шпильках!
Ещё одна интересная солнечная девушка)
Доброе утро. А где котейки? Испугались заявлений о пропаганде 😂?
Котики никогда не покинут наши обзоры))
Доброе утро. Не знаю, как котейки, а я испугалась (смайлик трясущийся))))
Котик говорит, что все будет хорошо)))
Как дальневосточник (ца) и как человек, регулярно пользующийся такси, заявляю со всей ответственностью "исследования ромира на заборе проведены" - никто не станет на ДВ отменять таксомотор из за производителя авто. По большому счету, плевать какая марка приехала. Глааное, чтобы быстро появилась и до места довезла. Особенно если за окном тайфун
видимо, есть люди для которых самое важное и основное на чём ехать. Если вдруг не то, а другого нету - он ваще никуда не поедет!
Конечно это удивительно! Если мне надо переместится в пространстве, то какая мне разница на чём?
Не, ну что бы чистенько было, побыстрее, что б не дуло не обсуждается. А всё остальное - никогда бы даже и не задумался бы.