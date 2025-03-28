💥Обзор новостей: интернет-площадки должны платить 3% от рекламных доходов, у «Светофора» 34 млн нарушений, в такси будут только российские машины

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Власти вернулись к идее обязательной продажи до 25% товаров разных категорий через биржу. Мера касается широкой номенклатуры — от рыбы до алмазов. С 1 сентября 2025 года бизнес могут обязать продавать до 25% объема производимой им в месяц продукции разных категорий через формат организованных торгов. Цель — создание локальных ценовых индикаторов и базы для внутренней торговли.

С 1 апреля интернет-площадки должны платить 3% от рекламных доходов. Менее чем за неделю до вступления в силу этой нормы Минцифры представило проект механизма, как это будет работать. Платежным периодом для уплаты отчислений будет считаться квартал. Отсчет кварталов ведется с начала календарного года. Осуществлять выплаты участники рынка должны будут не позднее 5-го числа третьего месяца квартала, следующего за платежным периодом.

Россияне чаще пользуются Smart TV, «умными» часами и колонками. Эксперты назвали самые популярные у россиян «умные» технологии. Наиболее распространенной среди участников опроса стала технология Smart TV, которую используют 45% респондентов. На втором месте по популярности среди «умных» технологий оказались «умные» колонки и «умные» часы — их используют по 41% опрошенных. Еще 39% респондентов ответили, что используют голосовые помощники на смартфоне, еще часть — технологии «умного» дома: 13% — «умное» освещение, 6% — «умный» климат-контроль. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами образовательной платформы «Нетология» (есть у РБК).

В сети дискаунтеров «Светофор» за два последних года выявлены рекордные 34 млн нарушений. Речь идет, в частности, о продаже просроченной молочной продукции, неучтенных бутылок с питьевой водой и пивом. Результатом проверок может стать ужесточение штрафов для всех участников розничного рынка.

Совет Федерации одобрил закон об упрощенном поступлении в колледжи. Закон, разрешающий выпускникам девятых классов в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области сдавать два вместо четырех экзаменов для поступления в колледж, одобрил Совет федерации.

Средний возраст работников в России достиг рекордных 42,5 лет, увеличившись на два года за последнее десятилетие. Каждый пятый сотрудник теперь старше 55 лет, а молодёжь до 35 лет всё чаще уходит в неформальную занятость. Основные причины — демографическое старение и предпочтение неофициальной работы среди молодых.

Маск заявил, что хочет сократить расходы правительства США на $1 трлн. Миллиардер Илон Маск, которому во главе департамента контроля госэффективности (DOGE) поручено сократить расходы правительства, заявил, что планируется сохранить до триллиона долларов в рамках этой работы. Маск добавил, что ведомство продолжает обнаруживать траты, не соответствующие задачам.

В такси будут только российские машины. С 1 октября использовать для такси можно будет машины с высокой долей российских компонентов или произведенные в рамках механизма СПИК. Такую версию поправок в законопроект о локализации такси предложили в администрации президента, пишет РБК.

Строительство ВСМ Москва — Петербург стартует с середины 2025 года. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт. В рамках первого этапа будет возведен участок длиной около 650 км с современными станциями и подвижным составом, способным развивать скорость до 400 км/ч.

Apple, Microsoft, HP могут вернуться в Россию вслед за Ariston, уверены Известия. Они производят электронику, которая не изготавливается в России, в том числе смартфоны. Эксперты полагают, что затем вернутся и нефтяные компании.

ЕС начал подготовку 17-го пакета антироссийских санкций. Евросоюз начал работать над 17-м пакетом антироссийских санкций, пока этот процесс на очень ранней стадии, сообщил EU Observer европейский дипломат.

ЦБ указал на ошибку молодых инвесторов в России при формировании портфеля.

Среди молодежи растет популярность мнения, что лучше инвестировать в акции одной-двух компаний. Центробанк России назвал его ошибочным. «Между тем, среди молодежи становится популярнее ошибочное мнение, что деньги лучше не распылять, а вкладывать в акции одной-двух компаний (рост с 30 до 34%)», — написали специалисты ЦБ в своем анализе.

Байкал сохранил лидерство в рейтинге мест, где мечтают отдохнуть россияне. Каждый четвертый россиянин (26%) мечтает о поездке на Байкал в отпуск, а 16% хотели бы поехать на Горный Алтай, выяснили эксперты сервиса Superjob.