💥Обзор новостей: начался весенний призыв, врачи посоветовали снова носить маски, пьющих россиян стало меньше, названа дата конца света

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Призыву подлежат граждане с 18 до 30 лет, на срочную службу призовут 160 тыс. человек. Электронные повестки будут рассылаться на «Госуслугах» и портале «Мос.ру», однако бумажные повестки по-прежнему в силе. На адрес компании будут поступать только бумажные повестки, которые будут идти дольше электронных. Обязательно объясните работнику, что в случае получения электронной повестки, он должен сообщить об этом вам.

Пенсионный возраст могут повысить до 70 лет, допустил депутат Михаил Делягин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его мнению, об этом свидетельствуют идеи Минздрава о повышении возраста молодости до 44 лет. Депутат опасается, что если возраст молодежи официально установят в 44 года, логичным шагом будет и повышение возраста наступления старости. Делягин выразил опасение, что после завершения текущей пенсионной реформы, в рамках которой возраст выхода на пенсию повышен до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, новые инициативы Минздрава могут быть использованы как обоснование для дальнейшего увеличения пенсионного возраста, чтобы «оставлять людей работать и в 70 лет, и, возможно, старше». Однако глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов уже призвал не связывать предложение повысить возраст молодежи с темой пенсионного возраста и «не тревожить общество».

Мошенники под видом сотрудников ЦБ России стали предлагать россиянам закрыть «международный счет». Мошенники стали применять новую схему обмана с упоминанием Банка России. Они направляют потенциальной жертве электронное письмо с логотипом регулятора, в котором указывают фамилию, имя и отчество человека. В письме злоумышленники сообщают, что у человека якобы есть действующая учетная запись в европейской финансовой организации. Они требуют закрыть «международный счет» с крупной суммой денег и предлагают вывести их с сохранением процентного дохода. Чтобы получить более подробные инструкции, человеку следует ответить на письмо или связаться с его отправителями через мессенджеры. В некоторых письмах прилагается фишинговая ссылка на сайт, где предлагается ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия счета.

Работодателям хотят запретить увольнять родителей, воспитывающих трех детей до 18 лет. Межфракционный законопроект об этом внесен в Госдуму. В не предлагается дополнить статью 261 Трудового кодекса, прописав там запрет на расторжение по инициативе работодателя трудового договора с этой категорией работников.

Россиянам посоветовали снова носить маски из-за появления неизвестного вируса. Россиянам следует вновь носить маски из-за появления в стране неизвестного вируса, вызывающего кровавый кашель, такие рекомендации дал вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Виктор Зуев в интервью «Аргументы и факты». Роспотребнадзор назвал «неизвестный вирус» микоплазменной инфекцией.

Генпрокуратура попросила Верховный суд разрешить работу движения «Талибан» (признан в России террористическим и запрещен). Судебное заседание назначено к разбирательству на 17 апреля в 14:00 по московскому времени. Рассмотрение дела пройдет в закрытом режиме, уточнили в суде.

Риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса готовят к модернизации, контролем займется ИИ. Белый дом видит перспективы применения искусственного интеллекта (ИИ) в сфере контроля и надзора — внедрение этой технологии должно вывести эффективность риск-ориентированного подхода госорганов к выбору объектов проверок в компаниях на новый уровень, рассчитывают в правительстве. Россельхознадзор под руководством аппарата правительства уже разрабатывает в тестовом режиме показатели риска нарушений бизнесом обязательных требований, основанные на сигналах о подозрительных трансакциях, выявленных ИИ.

В Минприроды предложили создать в регионах горячие линии, куда граждане могли бы сообщать о нападении на них собак и ввести учет заводчиков. Минприроды подготовило пакет законопроектов по правилам обращения с бездомными и домашними животными. В первом законопроекте министерство предложило обязать всех, кто хочет заниматься разведением животных, вступить в определенный клуб, который будет как СРО следить за деятельностью своих членов. Во втором законопроекте предусматривается создание на уровне регионов единого канала, по которому граждане смогут сообщить о нападениях бездомных животных, по аналогии со службой 112.

Данные Росстата показали сокращение доли пьющих россиян на 6,1 п.п. за семь лет. Данные собирались путем личного опроса в мае—июне 2024 года среди 60 тыс. домохозяйств во всех регионах страны. Так, в 2018 году среди граждан России в возрасте 15 лет и старше 60,5% говорили, что употребляют алкоголь. С годами эта доля сокращалась. Так, в 2020-м она составляла 60,2%, в 2022-м — 57,3%, а по итогам 2024-го достигла показателя 54,4%. По итогам 2024 года 43,3% опрошенных из числа пьющих заявили, что употребляют алкоголь один раз в несколько месяцев, 34,9% — один-два раза в месяц. Еще 16,3% выпивают раз в неделю, 4,9% — несколько раз в неделю, а 0,6% — практически ежедневно.

В МВД напомнили об истечении срока замены иностранных водительских прав. Часть водителей, которые до сих пор пользовались иностранными водительскими удостоверениями (ВУ), с 1 апреля обязаны иметь российские права. Эта обязанность прописана в законе «О безопасности дорожного движения». Речь идет об иностранцах, получивших ВНЖ (или российское гражданство) до 1 апреля 2024 года, а также россиянах, въехавших в РФ до 1 апреля 2024 года.

Союз пациентов просит правительство уделить больше внимания проблеме ожирения. Всероссийский союз пациентов (ВСП), выяснил «Ъ», попросил правительство принять дополнительные меры для поддержки пациентов, страдающих ожирением. Речь идет примерно о 40 млн человек, по оценкам Минздрава. Союз, в частности, просит государство уделить особое внимание женщинам с избыточной массой тела, поскольку это ухудшает их репродуктивную функцию.

Чистый убыток «Почты России» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2024 году составил 20,6 млрд рублей, следует из материалов госкомпании. «При росте выручки "Почта России" остается под давлением внеоперационных факторов, таких как внешние санкционные ограничения и стоимость обслуживания долга на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ», — пояснили ситуацию в пресс-службе.

Минздрав доработал проект правил освидетельствования пьяных водителей. Среди основных нововведений — разрешение брать кровь у тяжело раненных в ДТП без обязательного «выдоха в трубочку» и новая процедура подписания «добровольного информированного согласия» на проведение проверки. Также Минздрав собирался поменять порядок оформления результатов освидетельствования. Ведомство решило исключить из проекта норму, обязывающую врачей фиксировать найденные в анализах водителей «психоактивные» и «одурманивающие» вещества (в том числе лекарства и медикаменты). Такой пункт мог создать «предпосылки для коррупционных проявлений» со стороны врачей.