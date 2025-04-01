Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле. Выбирайте и смотрите!

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Анонс вебинаров апреля 2025
Не пропустите полезные материалы. Все вебинары — бесплатные! Переходите по ссылкам и регистрируйтесь.
№
Тема вебинара
Дата
Время (мск)
1
Изменения для бухгалтера с 1 апреля 2025 года + Календарь бухгалтера на апрель + Бухгалтерский юмор
1 апреля
15:00
2
Новые ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 Бухотчетность и ФСБУ 28/2023 Инвентаризация
3 апреля
11:00
3
8 апреля
15:00
4
Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС
10 апреля
11:00
4
Заполняем декларацию ИП на УСН за 2024 год в 1С: Предприятие 8.3
15 апреля
11:00
5
Строим финансовую модель бизнеса (производство): от сбора данных до построения
17 апреля
13:00
6
Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С:ЗУП
22 апреля
15:00
Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
Начать дискуссию