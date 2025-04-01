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Наталия Лукина
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле. Выбирайте и смотрите!

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель. Сохраняйте в закладки! Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ. Учитесь, осваивайте новые знания и работайте с комфортом!
Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле. Выбирайте и смотрите!
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Анонс вебинаров апреля 2025

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Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

Изменения для бухгалтера с 1 апреля 2025 года + Календарь бухгалтера на апрель + Бухгалтерский юмор

1 апреля

15:00

2

Новые ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 Бухотчетность и ФСБУ 28/2023 Инвентаризация

3 апреля

11:00

3

Алгоритм приема на работу в 2025 году

8 апреля

15:00

4

Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС

10 апреля

11:00

4

Заполняем декларацию ИП на УСН за 2024 год в 1С: Предприятие 8.3

15 апреля

11:00

5

Строим финансовую модель бизнеса (производство): от сбора данных до построения

17 апреля

13:00

6

Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С:ЗУП

22 апреля

15:00

Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

205 подписчиков 926 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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