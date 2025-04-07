💥Обзор новостей: число КИК снизилось, работники начнут увольняться из принципа, более 28% населения России — пенсионеры

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
ФНС сообщила о сокращении числа иностранных компаний россиян. Число контролируемых россиянами иностранных компаний по итогам 2023 года снизилось впервые за восемь лет — на 9% к уровню предыдущего года, раскрыла ФНС. Количество контролировавшихся россиянами иностранных компаний по состоянию на конец 2023 года сократилось на 9% к уровню 2022 года — до 41,4 тыс. — после бурного роста по итогам 2022 года на 21% (до 45,6 тыс.). Такие данные содержатся в отчетах ФНС об итогах работы за 2024 год. Снижение числа декларируемых КИК было зафиксировано впервые за все время действия этого механизма по контролю за зарубежными активами — с 2015 года.
2025 год может стать годом «увольнений из принципа».
Кадровики опасаются, что в нынешнем году может может произойти большая волна увольнений сотрудников, занимавших свои должности по несколько лет. Причиной тому называют накопившееся за последние годы недовольство рабочими условиями и неразберихой в производственных процессах.
В Госдуме намерены вернуться к законопроекту об ответственности за нарушение квот на выбросы. В последние недели обострились дискуссии о планах правительства ввести оборотные штрафы за нарушение квот вредных выбросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух» — квотирование введено в наиболее грязных промышленных городах РФ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) настаивает на расчете штрафов исходя из выручки конкретных объектов, а не компаний в целом и предлагает отложить введение штрафов. В комитете по экологии Госдумы говорят, что откладывать принятие законопроекта больше нельзя, и призывают рассмотреть его в весеннюю сессию.
В Госдуме предложили создать институт уполномоченного по защите животных. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил в правительство РФ законопроект, которым предлагается создать институт уполномоченного по защите животных. Согласно проекту, уполномоченный будет заниматься контролем за соблюдением законов об ответственном обращении с животными: следить за работой органов власти, ветслужб и других организаций, помогать предотвращать жестокое обращение и защищать права граждан в случае нарушений.
Более 28% населения России — пенсионеры. В России на начало 2025 года зарегистрировано 41,17 млн пенсионеров — данные СФР. На 1 января этого года, по оценке Росстата, в России проживало 146 млн 119 тыс. постоянных жителей. Соответственно, пенсионеры составляют 28,18% населения России.
Большинство пенсионеров (33,38 млн) получают страховые выплаты по старости. Еще 2,19 млн — по инвалидности, 1,46 млн — по потере кормильца. Социальные пенсии выплачиваются 3,47 млн россиян.
ЦБ приступил к разработке обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей. Обновленную банкноту планируется представить до конца года.
Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Российский форвард «Вашингтона» забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и стал новым рекордсменом лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.
Суд арестовал деньги и имущество Чубайса и еще семи бывших топ-менеджеров «Роснано» в размере 5,6 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 млрд руб. по иску компании «Роснано», которой Чубайс в прошлом руководил, говорится в определении суда.
Мошенники начали размещать QR-коды в объявлениях на подъездах домов. В такие QR-коды злоумышленники интегрируют ссылки на фишинговые сайты или вредоносные программы. Помимо этого, аферисты могут подделывать квитанции.
Спрос на винную продукцию опережает производство. К концу февраля 2025 года продажи в России произведенного в стране вина выросли более чем на 20% год к году, а по отдельным каналам сбыта — почти вдвое. Импортное вино, облагаемое повышенными пошлинами, стремительно уходит из массового оборота. Препятствием для дальнейшего роста продаж российского вина может стать ограниченная сырьевая база и региональные антиалкогольные кампании.
У берегов Приморья обнаружена затонувшая советская подлодка. Подводная лодка типа «Малютка» найдена на дне залива Петра Великого, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).
«Предположительно обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой «М-49» Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 года. На подводной лодке «М-49» погиб экипаж в составе 22 человек»,— говорится в пресс-релизе.
На пляжах Анапы нашли выбросы пальмового масла. На берегу Черного моря между станицей Благовещенской (город-курорт Анапа) и поселком Волна (Темрюкский район) после шторма обнаружены выбросы вещества белого цвета. Предположительно это пальмовое масло, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Снегопад в Москве усилился и продлится до вторника, выпадет от половины до целой месячной нормы осадков, снежный покров вырастет до 10-15 сантиметров, рассказал РИА Новости Вильфанд.
По его словам, в последний раз такое было 27 лет назад - в апреле 1998-го.
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Комментарии12
Доброе утро, коллеги! Вчера все достали обратно зимние куртки и ботинки?
Я в субботу только весенние кеды с птичками достала))) у нас вчера ливень был стеной)
Птички и кеды откладываются явно))
Я так понимаю, Вы имеете вот это...Сочувствую
А у нас солнышко и +12, днем обещают +18. Но вот к вечеру +1. Такие вот качели))
С новым утречком, какое бы оно ни было!!!
Ну так завтра отключают отопление)) после этого всегда холодает))
Доброе утро, Ирина! Именно это)) погодка пока определиться не может: весна или ещё зима)
Доброе утро!
Доброе утро, Ирина! Котик явно забыл просушиться вечером и лег спать с мокрой головой)))
Плохая примета - убирать пуховики раньше июня))
Точно!)))