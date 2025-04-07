💥Обзор новостей: число КИК снизилось, работники начнут увольняться из принципа, более 28% населения России — пенсионеры

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ФНС сообщила о сокращении числа иностранных компаний россиян. Число контролируемых россиянами иностранных компаний по итогам 2023 года снизилось впервые за восемь лет — на 9% к уровню предыдущего года, раскрыла ФНС. Количество контролировавшихся россиянами иностранных компаний по состоянию на конец 2023 года сократилось на 9% к уровню 2022 года — до 41,4 тыс. — после бурного роста по итогам 2022 года на 21% (до 45,6 тыс.). Такие данные содержатся в отчетах ФНС об итогах работы за 2024 год. Снижение числа декларируемых КИК было зафиксировано впервые за все время действия этого механизма по контролю за зарубежными активами — с 2015 года.

2025 год может стать годом «увольнений из принципа». Кадровики опасаются, что в нынешнем году может может произойти большая волна увольнений сотрудников, занимавших свои должности по несколько лет. Причиной тому называют накопившееся за последние годы недовольство рабочими условиями и неразберихой в производственных процессах.

В Госдуме намерены вернуться к законопроекту об ответственности за нарушение квот на выбросы. В последние недели обострились дискуссии о планах правительства ввести оборотные штрафы за нарушение квот вредных выбросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух» — квотирование введено в наиболее грязных промышленных городах РФ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) настаивает на расчете штрафов исходя из выручки конкретных объектов, а не компаний в целом и предлагает отложить введение штрафов. В комитете по экологии Госдумы говорят, что откладывать принятие законопроекта больше нельзя, и призывают рассмотреть его в весеннюю сессию.

В Госдуме предложили создать институт уполномоченного по защите животных. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил в правительство РФ законопроект, которым предлагается создать институт уполномоченного по защите животных. Согласно проекту, уполномоченный будет заниматься контролем за соблюдением законов об ответственном обращении с животными: следить за работой органов власти, ветслужб и других организаций, помогать предотвращать жестокое обращение и защищать права граждан в случае нарушений.

Более 28% населения России — пенсионеры. В России на начало 2025 года зарегистрировано 41,17 млн пенсионеров — данные СФР. На 1 января этого года, по оценке Росстата, в России проживало 146 млн 119 тыс. постоянных жителей. Соответственно, пенсионеры составляют 28,18% населения России. Большинство пенсионеров (33,38 млн) получают страховые выплаты по старости. Еще 2,19 млн — по инвалидности, 1,46 млн — по потере кормильца. Социальные пенсии выплачиваются 3,47 млн россиян.

ЦБ приступил к разработке обновленного дизайна банкноты номиналом 500 рублей. Обновленную банкноту планируется представить до конца года.

Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Российский форвард «Вашингтона» забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и стал новым рекордсменом лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.

Суд арестовал деньги и имущество Чубайса и еще семи бывших топ-менеджеров «Роснано» в размере 5,6 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 млрд руб. по иску компании «Роснано», которой Чубайс в прошлом руководил, говорится в определении суда.

Мошенники начали размещать QR-коды в объявлениях на подъездах домов. В такие QR-коды злоумышленники интегрируют ссылки на фишинговые сайты или вредоносные программы. Помимо этого, аферисты могут подделывать квитанции.

Спрос на винную продукцию опережает производство. К концу февраля 2025 года продажи в России произведенного в стране вина выросли более чем на 20% год к году, а по отдельным каналам сбыта — почти вдвое. Импортное вино, облагаемое повышенными пошлинами, стремительно уходит из массового оборота. Препятствием для дальнейшего роста продаж российского вина может стать ограниченная сырьевая база и региональные антиалкогольные кампании.

У берегов Приморья обнаружена затонувшая советская подлодка. Подводная лодка типа «Малютка» найдена на дне залива Петра Великого, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ). «Предположительно обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой «М-49» Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 года. На подводной лодке «М-49» погиб экипаж в составе 22 человек»,— говорится в пресс-релизе.

На пляжах Анапы нашли выбросы пальмового масла. На берегу Черного моря между станицей Благовещенской (город-курорт Анапа) и поселком Волна (Темрюкский район) после шторма обнаружены выбросы вещества белого цвета. Предположительно это пальмовое масло, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.