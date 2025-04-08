🔔Уведомления от «Клерка». Какую информацию должны получать пользователи?

Многие из вас давно пользуются «Клерком» и знают, что сайт присылает уведомления о действиях, связанных с вами. Например, вы опубликовали пост, кто-то лайкнул ваш комментарий или ответил вам. Об этом вам придет сообщение: в колокольчике, в письме на почту и в чат-бот. Хотим актуализировать сообщение в уведомлениях и узнать у вас, что там стоит писать.

Зачем нужны уведомления?

Уведомления позволяют вам быть в курсе новостей и не пропускать события на «Клерке», на которые вы подписаны, а также узнавать о контенте, который может вам понравиться. Чтобы посмотреть уведомления, нужно нажать на значок колокольчика в правом верхнем углу экрана на сайте. Мы также отправляем их по электронной почте, а в telegram-канале Клерк.Уведомления они приходят в виде персонализированных push-уведомлений.

Как настроить уведомления? Убедитесь, что вы вошли в свой аккаунт. Чтобы настроить уведомления, перейдите на страничку своего профиля и выберете «Уведомления» - «Настройки». Там вы можете выбрать какие уведомления вы хотите получать: колокольчик, письмо на почту или push в telegram-канал. Там же вы можете отписаться от рассылки, автора или информации о выводе вашего поста на главную Клерка. Или наоборот добавить на все уведомления галочки, как у меня.

Какие уведомления приходят. Предположим, вы подписаны на блог нашего фаундера — TOT, когда Борис опубликует новый пост вам придет уведомление🔔

Если кто-то прокомментировал вашу публикацию или ответил на ваш комментарий вы получите на почту такое письмо:

Что изменить в уведомлениях?

Уведомления — очень удобная штука, прочитать его можно за пару секунд, и в нем есть гиперссылка, нажав на которую вы окажитесь на релевантной уведомлению странице. Это мы к чему? А к тому, что хотим сделать уведомления от «Клерка» не просто удобными, а максимально удобными! Когда у нас возникает какая-то идея что-то изменить на сайте, то в первую очередь мы идем к вам, нашим пользователям. Потому что именно вам всеми обновлениями придется пользоваться. Хотим вам предложить пару идей, а также узнать ваше мнение насчет уведомлений.

Хотим изменить текст уведомления, которое будет приходить вам на почту. Например, если вы опубликовали новый пост, то придет такое сообщение:

Поздравляем, у вас сильный пост, редакция «Клерка» уже его оценила и разместила на главную страницу сайта. Теперь ваш пост увидят многие наши пользователи. Увеличить просмотры своей статьи вы можете с помощью платного продвижения. Подключить его вы можете самостоятельно под свой статьей. Просмотры — это потенциальный выход на аудиторию. Гарантируем оплаченное число просмотров без накрутки, у нас все по-честному!

Как вам?

Также думаем над тем, как изменить уведомление на сайте в колокольчике. Что в нем точно должно быть? В каком порядке? Напомним, сейчас уведомления выглядят вот так👇

Нам важно знать ваше мнение, пишите в комментариях, предлагайте свои варианты, мы будем рады обсудить ваши предложения!