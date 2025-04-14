💥Обзор новостей: YouTube введет таймер для Shorts, самозапрет на покупку алкоголя, ранняя беременность — не тот ориентир, который нужен детям

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Не позднее 15 апреля 2025 года рассчитайте и оплатите экосбор за 2024 год, а также сдайте отчетность в Росприроднадзор. Если бизнес производит или ввозит в страну определенные товары или упаковку, он должен либо утилизировать отходы, либо оплатить экологический сбор. Полный список таких товаров и упаковки указан в Постановлении Правительства № 2414 от 29.12.2023.

Трамп подписал указ о продлении на один год пакета санкций против России, который был введен Байденом. Об этом говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.

Неуплата алиментов лишает отца выплат в случае гибели сына на спецоперации. Если родитель не участвовал в воспитании ребенка и имел долги по алиментам перед ним, то после гибели сына на военной операции он не может претендовать на положенные родственникам выплаты, считает Верховный суд.

«Новые люди» предлагают ввести механизм самозапрета на покупку алкоголя по аналогии с самозапретом на банковские кредиты. Инициатива будет внесена в Госдуму в ближайшее время.

Россияне будут платить по 100 тысяч за развод, с таким предложением выступили в Госдуме. Для сокращения разводов в России необходимо увеличить срок расторжения брака минимум до трех месяцев, а также увеличить госпошлину до 100 тысяч рублей. По мнению Милонова, это поможет сократить количество импульсивных решений и даст супругам время на обдумывание.

ВС признал незаконным решение банка списать у клиента «ошибочно зачисленные» деньги, которые поступили участнику рынка ценных бумаг. Об этом говорится в соответствующем определении суда. летом 2022 года ЮниКредит Банк без распоряжения клиента — Тамары Шкулевой — списал с ее счета более €780 тыс., зачисленных туда в качестве выплаты купонного дохода от облигаций. Банк сослался на ошибочное зачисление платежей. Шкулева потребовала возврата денег у ЮниКредит Банка, но ей отказали. Тогда женщина обратилась в суд.

YouTube решил ограничить время просмотра Shorts. YouTube разрабатывает функцию, благодаря которой пользователи смогут устанавливать ежедневный лимит на просмотры коротких видео. Функция должна помочь пользователям бороться с бесконечным скроллингом коротких видео.

Телешоу «Мама в 16» необходимо проанализировать, чтобы понять целесообразность трансляции подобных программ на телевидении, сказала ТАСС первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она отметила, пропаганда ранней беременности — это не те ориентиры, которые нужно давать детям.

При аренде квартиры на срок более 90 дней жильцы обязаны оформить временную регистрацию, предупредили в Роскачестве. Иначе оштрафуют арендатора и собственника. В Москве и Петербурге штраф составит от 5 до 7 тысяч рублей, в других городах — от 2 до 5 тысяч рублей.

В Госдуме предложили не рассказывать подросткам об интимной жизни до 18 лет, чтобы решить проблему подростковой беременности. С такой инициативой выступил депутат Милонов.

Типичный портрет авиадебошира — мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. В транспортной полиции составили типичный портрет авиадебошира По словам начальника управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Дмитрий Гутыря, в основном это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, как правило, в нетрезвом состоянии.

Стоимость лимонов в России увеличится на 25%, достигнув ₽230 за килограмм. Причины роста цен на цитрусы связаны с низким урожаем в Турции и сложностями в логистике при поставках из Египта.

Мошенники под предлогом диспансеризации взламывают «Госуслуги» и похищают данные счетов. Неизвестные звонят человеку, говорят, что являются работниками поликлиники, и предлагают пройти диспансеризацию. Для записи они просят назвать код из СМС, который служит для входа в личный кабинет. Получив доступ к аккаунту, злоумышленники могут распоряжаться им в своих корыстных целях.