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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: YouTube введет таймер для Shorts, самозапрет на покупку алкоголя, ранняя беременность — не тот ориентир, который нужен детям

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Не позднее 15 апреля 2025 года рассчитайте и оплатите экосбор за 2024 год, а также сдайте отчетность в Росприроднадзор. Если бизнес производит или ввозит в страну определенные товары или упаковку, он должен либо утилизировать отходы, либо оплатить экологический сбор. Полный список таких товаров и упаковки указан в Постановлении Правительства № 2414 от 29.12.2023.

  • Трамп подписал указ о продлении на один год пакета санкций против России, который был введен Байденом. Об этом говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.

  • Неуплата алиментов лишает отца выплат в случае гибели сына на спецоперации. Если родитель не участвовал в воспитании ребенка и имел долги по алиментам перед ним, то после гибели сына на военной операции он не может претендовать на положенные родственникам выплаты, считает Верховный суд.

  • «Новые люди» предлагают ввести механизм самозапрета на покупку алкоголя по аналогии с самозапретом на банковские кредиты. Инициатива будет внесена в Госдуму в ближайшее время.

  • Россияне будут платить по 100 тысяч за развод, с таким предложением выступили в Госдуме. Для сокращения разводов в России необходимо увеличить срок расторжения брака минимум до трех месяцев, а также увеличить госпошлину до 100 тысяч рублей. По мнению Милонова, это поможет сократить количество импульсивных решений и даст супругам время на обдумывание.

  • ВС признал незаконным решение банка списать у клиента «ошибочно зачисленные» деньги, которые поступили участнику рынка ценных бумаг. Об этом говорится в соответствующем определении суда. летом 2022 года ЮниКредит Банк без распоряжения клиента — Тамары Шкулевой — списал с ее счета более €780 тыс., зачисленных туда в качестве выплаты купонного дохода от облигаций. Банк сослался на ошибочное зачисление платежей.

    Шкулева потребовала возврата денег у ЮниКредит Банка, но ей отказали. Тогда женщина обратилась в суд.

  • YouTube решил ограничить время просмотра Shorts.

    YouTube разрабатывает функцию, благодаря которой пользователи смогут устанавливать ежедневный лимит на просмотры коротких видео. Функция должна помочь пользователям бороться с бесконечным скроллингом коротких видео.

  • Телешоу «Мама в 16» необходимо проанализировать, чтобы понять целесообразность трансляции подобных программ на телевидении, сказала ТАСС первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

    Она отметила, пропаганда ранней беременности — это не те ориентиры, которые нужно давать детям.

  • При аренде квартиры на срок более 90 дней жильцы обязаны оформить временную регистрацию, предупредили в Роскачестве. Иначе оштрафуют арендатора и собственника. В Москве и Петербурге штраф составит от 5 до 7 тысяч рублей, в других городах — от 2 до 5 тысяч рублей.

  • В Госдуме предложили не рассказывать подросткам об интимной жизни до 18 лет, чтобы решить проблему подростковой беременности. С такой инициативой выступил депутат Милонов.

  • Типичный портрет авиадебошира — мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. В транспортной полиции составили типичный портрет авиадебошира

    По словам начальника управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Дмитрий Гутыря, в основном это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, как правило, в нетрезвом состоянии.

  • Стоимость лимонов в России увеличится на 25%, достигнув ₽230 за килограмм. Причины роста цен на цитрусы связаны с низким урожаем в Турции и сложностями в логистике при поставках из Египта.

  • Мошенники под предлогом диспансеризации взламывают «Госуслуги» и похищают данные счетов. Неизвестные звонят человеку, говорят, что являются работниками поликлиники, и предлагают пройти диспансеризацию. Для записи они просят назвать код из СМС, который служит для входа в личный кабинет. Получив доступ к аккаунту, злоумышленники могут распоряжаться им в своих корыстных целях.

  • Россиян предупредили о высоком штрафе за сорванную вербу. За повреждение вербы россиян будут штрафовать на 3,5 тысячи рублей. Причем ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зелёных территориях, обойдётся ещё дороже, предупреждают эксперты.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

207 подписчиков 941 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

6
  • Алейда

    «Новые люди» предлагают ввести механизм самозапрета на покупку алкоголя по аналогии с самозапретом на банковские кредиты. Инициатива будет внесена в Госдуму в ближайшее время.

    Как они себе это чисто технически представляют?

    Россияне будут платить по 100 тысяч за развод, с таким предложением выступили в Госдуме. Для сокращения разводов в России необходимо увеличить срок расторжения брака минимум до трех месяцев, а также увеличить госпошлину до 100 тысяч рублей. По мнению Милонова, это поможет сократить количество импульсивных решений и даст супругам время на обдумывание.

    Шо, опять?

    Телешоу «Мама в 16» необходимо проанализировать, чтобы понять целесообразность трансляции подобных программ на телевидении, сказала ТАСС первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

    Она отметила, пропаганда ранней беременности — это не те ориентиры, которые нужно давать детям.

    Дошло наконец-то

    В Госдуме предложили не рассказывать подросткам об интимной жизни до 18 лет, чтобы решить проблему подростковой беременности. С такой инициативой выступил депутат Милонов.

    Он себе это как представляет? Это и раньше никого не спасало, а сейчас, в век Интернета и подавно. Ну не рассказывайте, сами всё найдут. Только последствия так себе будут.

    Лучше бы наоборот, проводили адекватные уроки полового просвещения.

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    про вербу(( вчера была в центре СПб у ст.м. Владимирская. Перед входом (выходом) в метро продавали букеты вербы весьма разнообразного вида личности. Пока ждала приятельницу, минут 15-20, не появился ни один (!!!) служитель правопорядка, чтобы оштрафовать нарушителей. Так что "ждет штраф" или не ждет, всем наплевать.

    Мне понравилась новость: "списал с ее счета более €780 тыс." Чудесная цифра! я бы тоже обратилась в суд за возвратом (тем более, как я поняла "халявные" деньги)