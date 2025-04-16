💥Обзор новостей: десятки китайских автобрендов уйдут из России, схему расчета выплат семьям погибших военных изменят, банк оштрафовали за пересылку данных в WhatsApp*

*принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской и запрещена

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Дилеры предупредили об уходе из России китайских автобрендов. В 2025 году из России могут уйти до десяти китайских автобрендов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на дилеров и аналитиков. В зоне риска находятся, в частности, Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG. Причинами ухода с российского рынка могут стать в том числе низкий спрос, высокая стоимость содержания сервиса и неликвидный модельный ряд.

Крупный бизнес раскритиковал проект ФАС об иностранных инвестициях. Идея ФАС усилить контроль за инвестициями иностранцев может привести к признанию практически любой крупной компании стратегической, опасается РСПП.

В Думе назвали города, где мошенники чаще обзванивают жителей. Лидером по этому показателю остается Москва, в зоне риска находятся Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург.

В Думе предложили изменить схему расчета выплат семьям погибших военных. Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается рассчитывать сумму ежемесячной денежной компенсации, выплачиваемой членам семьи погибшего военнослужащего, без учета умершего. Сейчас по закону каждый член семьи погибшего военнослужащего или инвалида, умершего вследствие военных травм, получает ежемесячные выплаты. Их рассчитывают, разделяя сумму, установленную законом, на количество членов семьи. При этом не исключается и сам погибший военнослужащий.

Подростки массово подают резюме на работу фотографом и актером. В пятерку наиболее востребованных подростками работ вошли позиции фотографа, актера, комплектовщика, расклейщика объявлений и почтальона.

Роскомнадзор впервые оштрафовал банк за пересылку данных в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Суд впервые привлек к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных клиента. Банк, название которого не упоминается, был признан виновным по ст. 13.11.2 Кодекса об административных правонарушениях — незаконное использование принадлежащих иностранным юридическим лицам информационных систем. Суд оштрафовал кредитную организацию на 200 тыс. руб.

Силуанов раскритиковал ремонт дорог: «Каждый год меняют бордюры». В России из-за неэффективности строительства и работы коммунальных служб зачастую «траншею копают пять человек лопатами» и «каждый год меняют бордюры», заявил глава Минфина.

Половина россиян назвали табуированной тему сексуального здоровья. Половина россиян не готовы обсуждать вопрос сексуального здоровья даже с врачом, показал «Индекс женского здоровья». Среди россиян 50% не готовы говорить о сексуальном здоровье и взаимоотношениях даже с врачом, еще 32% не хотят обсуждать эту тему со своим партнером, а 43% — с близкими людьми. Такие результаты показало исследование «Индекс женского здоровья» «Гедеон Рихтер», проведенное в 2025 году совместно с аналитическим центром НАФИ.

Путин потребовал от банков не взимать комиссии по семейной ипотеке. Взимание банками дополнительных комиссий по ипотечным кредитам недопустимо заявил на расширенном заседании президиума Госсовета президент России Владимир Путин. По словам Путина, далеко не все российские семьи, имеющие право на льготные ипотечные кредиты, решаются их оформить. Причиной отказа от ипотеки президент назвал дополнительные комиссии со стороны банков, варьирующиеся от 5 до 10%.

В России создадут реестр «подозрительных» криптокошельков. Росфинмониторинг для борьбы с отмыванием преступных доходов планирует создать автоматизированный реестр «подозрительных адресов-идентификаторов цифровых валют». В базу попадут криптокошельки, адреса которых которые поступают в Росфинмониторинг от банков, налоговой, МВД, спецслужб или иностранных партнеров.

Порядка 900 тыс россиян на предстоящие майские праздники отправятся за границу, это на 200 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в АТОР. В топ-5 направлений зарубежного отдыха с 28 апреля по 12 мая по долям продаж входят: Турция (45%), Египет (20%), ОАЭ (11 %), Таиланд (5,5%), Вьетнам (4%).