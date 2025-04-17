Шашлыки в два захода. Как работаем и отдыхаем в мае 2025 года

В 2025 году майские праздники разделены на два периода: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Расскажем, как будем отдыхать и работать в мае 2025 года, а также поделимся интересными идеями, как провести выходные.

Как отдыхаем и работаем в мае?

В сравнении с прошлым годом, в 2025 году россияне в мае будут отдыхать в два раза больше. В соответствии с постановлением правительства, из 31 календарного дня в месяце будет 18 рабочих и 13 выходных и праздничных дней.

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В начале месяца нас ждут сразу две короткие рабочие недели — по случаю празднования Праздника весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Майские праздники в 2025 году сохранят привычные 8 нерабочих дней и разделены на два периода, каждая из которых продлится четыре дня:

Первые майские: 1, 2, 3, 4 мая (с четверга по воскресенье) — Праздник Весны и Труда;

Рабочие дни: 5, 6, 7 мая (с понедельника по среду);

Вторые майские: 8, 9, 10, 11 мая (с четверга по воскресенье) — День Победы.

Обратите внимание, 30 апреля — сокращенный рабочий день. А 7 мая — обычный рабочий день, без сокращения. В перерыве между праздниками не забудьте выйти на работу, коллеги!😄 Или заранее оформите отпуск или отгулы.

Как посчитать майские отпускные?

Надо отметить, что май — не лучший месяц для отпуска с финансовой точки зрения. Если вы хотите получить больше отпускных в 2025 году, то выгоднее брать отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, и это точно не май! Отпускные в мае рассчитываем обычным способом— из среднего дневного заработка сотрудника, умноженного на количество оплачиваемых дней отпуска (ст. 139 ТК). Вот формула:

Отпускные = Заработок, учитываемый в расчетном периоде / 12 / 29,3 х Количество календарных дней отпуска

Расчетный период — это 12 календарных месяцев перед месяцем ухода сотрудника в отпуск.

12 — число месяцев в расчетном периоде.

29,3 — среднемесячное число календарных дней.

Чем заняться на майские праздники: 10 идей

1. Пойти на шашлыки. Шашлыки на майских праздниках — ежегодная традиция многих россиян. Обратите внимание на некоторые нюансы: расстояние от огня до любых построек должно быть не менее 5 м, кроме этого зону в радиусе 2 м вокруг мангала нужно очистить от сухих веток, травы, щепок, опилок, мусора и других горючих материалов. Если в регионе введен противопожарный режим, разводить огонь запрещено, в том числе и для приготовления шашлыка. Ну вы поняли, что самое безопасное место жарить мясо — у себя на даче)). Также не забывайте про защиту от клещей.

2. Покататься на SUP. Если температура в вашем региона перешла за отметку в 20 градусов, то можно выбраться на водоем и покататься на SUP. Сапсерфинг – это относительно новый вид водного спорта, заключающийся в катании на специальной доске с веслом. Доску на многих водоемах сейчас можно арендовать, а если понравится — то купить собственную. Хранить ее можно в сдутом состоянии, так что она не займет много места в квартире.

3. Сходите в однодневный поход или устройти прогулку в лесу. Исследуйте местные природные тропы, любуйтесь красотой природы и дышите свежим лесным воздухом.

4.Сходите в музей, на выставку или в театр. На праздниках обычно проходит интересная культурная программа, посмотрите афишу своего города. Будет, что обсудить с коллегами после майских!

5. Возьмите велосипед и отправляйтесь на свежий воздух. Исследования YMCA показало, что люди, которые ведут активный образ жизни, имеют более высокий уровень благополучия по сравнению с теми, кто отсиживается в сторонке.

Какие планы на майские у вас, коллеги? Пишите в комменатриях!