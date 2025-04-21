💥Обзор новостей: создадут реестр самозапрета на участие в азартных играх, суд признал сделку с «бумажным НДС» безнравственной, последняя полная неделя перед майскими

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ФНС поддержала идею создания реестра самозапрета на участие в азартных играх. Предполагается, что граждане смогут добровольно включать себя в такой список на определенный срок. В реестр также предложили добавить должников по кредитам и штрафам, если они просрочили обязательный платеж.

Суд признал «безнравственной» сделку по схеме с «бумажным НДС». Прокуратура добилась изъятия в пользу государства всей суммы сделки, проведенной по схеме с «бумажным НДС». Ее признали противоречащей нравственности — ранее такие аргументы использовались в делах о нарушении контрсанкций.

Ряд моделей BMW, Audi и Chevrolet может не попасть под запретительный утильсбор, выяснили «Известия». С 1 мая планируется вступление в силу нового порядка его расчета для импортных машин из стран ЕАЭС. Сбор должен закрыть последние лазейки для дешевой растаможки автомобилей. Но в список Минпромторга по его уплате не вошел ряд моделей: седаны BMW 330e, кроссоверы Х3 30e и Х5 45e, седан Audi A6 50 TFSI e, паркетники Mercedes GLC 300de, Buick Encore и некоторые другие. Теперь на их ввоз будет перестраиваться рынок, считают эксперты.

Глава «Автоваза» анонсировал возвращение льготных автокредитов для семей с детьми. Программа льготного автокредитования для семей с детьми заработает до конца апреля. Об этом рассказал глава «Автоваза» Максим Соколов, передает РБК. По его словам, решения правительства и Минпромторга о возвращении льготных автокредитов семьям с детьми находятся на завершающей стадии.

ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%. На заседании 25 апреля Банк России продлит паузу в изменении ставки, уверены опрошенные Forbes аналитики и экономисты. Темпы инфляции существенно замедлились, но на снижение темпов роста цен больше повлиял курсовой фактор, а не замедление спроса, который пока высок. Кроме того, рынок труда демонстрирует лишь первые признаки охлаждения, а данные по корпоративному кредитованию хоть и позитивны, но зашумлены бюджетными авансами начала года. Именно поэтому пока регулятор лишь смягчит риторику, прогнозируют эксперты.

В SuperJob заявили о продолжении роста зарплат в IT в 2025 году. Самые высокие средние рыночные зарплаты в России получают работники сферы IT, в этом году их доходы продолжат расти, сообщил ТАСС президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. При этом темпы прироста уже замедлились и сейчас уже ниже, чем, например, у квалифицированных рабочих.

Илон Маск урезает льготы для будущих матерей, выступая за повышение рождаемости. Возглавляемый Маском Департамент эффективности государственного управления (DOGE) сокращает расходы на медицинские услуги для беременных и кормящих матерей и их детей на миллиарды долларов, пишет Forbes.

ВВП России вырастет в 2025 году на 2,5% — но рост будет не фронтальным, а фрагментированным, ожидают в Минэкономразвития. Ведомство ухудшило прогнозы по цене на нефть и инфляции. инфляция на конец 2025 года ожидается Минэкономразвития теперь на уровне 7,6% (против 4,5% в сентябре), среднегодовая цена на нефть марки Brent — на уровне $68/барр. (против $81,7/барр.), реальные темпы роста инвестиций (то есть с поправкой на инфляцию) — на уровне 1,7% (против 2,1%). Сценарные условия носят «умеренно консервативный характер», сообщил представитель министерства.

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка. Первый раз свечение зафиксировали 20 апреля в 13:46 мск. Спустя 10 часов ученые сообщили о начале извержения.

Почти половина россиян считают, что использование нейросетей школьниками негативно влияет на знания и критическое мышление, показал опрос ВЦИОМа. Эксперты предлагают пересмотреть педагогические приемы и установить этические нормы. Возможность использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для учебы в школе и при подготовке домашнего задания допустили 16% россиян, а 30% опрошенных разрешили бы их только для подготовки по отдельным предметам. 46% категорично ответили, что не разрешили бы своему ребенку использовать ИИ для учебы, а 8% затруднились ответить.

Павел Дуров на выходных выложил фото в образе Иисуса Христа с козлятами по случаю Пасхи. На фото основатель Telegram сидит с голым торсом и обернутый белой тканью, помещение напоминает хлев, а рядом с предпринимателем щипают траву два козленка.

DHL с 21 апреля приостанавливает отправку от бизнес-клиентов частным лицам в США товаров, стоимость которых превышает $800. Как пояснили в компании, это связано с новыми таможенными правилами, введенными правительством США.

Китай испытал неядерную водородную бомбу. После взрыва бомбы весом 2 кг более чем на две секунды образуется огненный шар температурой более 1000 градусов по Цельсию. Это в 15 раз дольше, чем при взрыве тротила,