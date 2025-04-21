До конца недели можно купить билет на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию всего за 999 ₽ и получить подарки от «Клерка»

Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка», которая пройдет в формате онлайн и будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня! Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда. Каждый получил практические инструменты и актуальные решения для развития своей карьеры или бизнеса.
Спикеры и темы выступлений VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции
На VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» вас ждут 3 тематических направлений:
налоги, отчетность, кадровый и воинский учет,
маркетплейсы и Ecom,
бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.
Представляем вам некоторых спикеров, которых мы пригласили выступить с 18 по 20 июня.
Программа выступлений 18 июня
Марина Климова, консультант-практик по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права со стажем более 20 лет. Кандидат экономических наук. НДС: сложные вопросы
Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям. Консультант по управлению. Преподаватель и руководитель образовательного центра. Кадровый и воинский учет: изменения 2025
Михаил Мухин, Президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз». Возглавлял отдел документальных проверок Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу, затем – Службу документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России. Налоговые проверки — 2025
Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ
Программа выступлений 19 июня
Ольга Кошкина, главный бухгалтер, практика 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний,более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы). Бухгалтер маркетплейса
Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса. НДС при работе на маркетплейсе
Клинова Елена, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ». Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика
Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам. Налоговые проверки селлеров: требования ФНС
Программа выступлений 20 июня
Ирина Слободян, бухгалтер, основатель и руководитель бухгалтерской компании «АльфаСервис». Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист
Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом. Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг
Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров. Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя
Дмитрий Ряховский, д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер по налоговой практике фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, налоговый консультант. Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера
До 25 апреля открыто раннее бронирование: трансляция, запись + подарки от «Клерка»
Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка», которая пройдет в формате онлайн и будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня! Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.
Самые быстрые смогут до конца недели купить билет по самой выгодной цене! Только до 25 апреля открыто раннее бронирование. В него входит:
Запись встречи с экспертом по сдаче декларации по НДС за I квартал 2025 года по новой форме(!)
Подарок — чек-лист с нововведениями 2025 года для бухгалтеров
Возможность задать вопрос любому эксперту и получить персональный ответ во время выступления
Все это сейчас вы можете получить всего за 999 ₽. Потом — традиционное повышение и такиех классных бонусов не будет!
Присоединяйтесь к конференции 18-20 июня и и узнайте из первых уст про самые значимые события в мире бухгалтерии и налогов! 🔔Следите за анонсами, скоро мы начнем подробно рассказывать по доклады выступающих. У конференций «Клерка» есть официальный Telegram-канал. Вся информации о спикерах, программе выступлений, раздаточных материалах, призах будет в одном месте. Чтобы не пропустить ничего важного, подпишитесь и включите уведомления! Подписывайтесь
Комментарии1
Коллеги, кто еще не зарегистрировался?))