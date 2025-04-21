До конца недели можно купить билет на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию всего за 999 ₽ и получить подарки от «Клерка»

До 25 апреля открыто раннее бронирование: трансляция, запись + подарки от «Клерка»

Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка», которая пройдет в формате онлайн и будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня! Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.

Самые быстрые смогут до конца недели купить билет по самой выгодной цене! Только до 25 апреля открыто раннее бронирование. В него входит:

Запись встречи с экспертом по сдаче декларации по НДС за I квартал 2025 года по новой форме (!)

Подарок — чек-лист с нововведениями 2025 года для бухгалтеров

Возможность задать вопрос любому эксперту и получить персональный ответ во время выступления

Все это сейчас вы можете получить всего за 999 ₽. Потом — традиционное повышение и такиех классных бонусов не будет!

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Присоединяйтесь к конференции 18-20 июня и и узнайте из первых уст про самые значимые события в мире бухгалтерии и налогов! 🔔Следите за анонсами, скоро мы начнем подробно рассказывать по доклады выступающих. У конференций «Клерка» есть официальный Telegram-канал. Вся информации о спикерах, программе выступлений, раздаточных материалах, призах будет в одном месте. Чтобы не пропустить ничего важного, подпишитесь и включите уведомления! Подписывайтесь