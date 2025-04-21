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Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

До конца недели можно купить билет на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию всего за 999 ₽ и получить подарки от «Клерка»

Приглашаем на трехдневный марафон: налоговые риски, маркетплейсы и аутсорс без ошибок, который пройдет в рамках VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — с 18 по 20 июня! Только до 25 апреля можно купить билет по суперцене — 999 ₽ и получить крутые бонусы! Поторопитесь!

Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка», которая пройдет в формате онлайн и будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня! Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда. Каждый получил практические инструменты и актуальные решения для развития своей карьеры или бизнеса.

Спикеры и темы выступлений VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции

На VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» вас ждут 3 тематических направлений:

  • налоги, отчетность, кадровый и воинский учет,

  • маркетплейсы и Ecom,

  • бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.

Представляем вам некоторых спикеров, которых мы пригласили выступить с 18 по 20 июня.

Программа выступлений 18 июня

  • Марина Климова, консультант-практик по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права со стажем более 20 лет. Кандидат экономических наук. НДС: сложные вопросы

  • Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям. Консультант по управлению. Преподаватель и руководитель образовательного центра. Кадровый и воинский учет: изменения 2025 

  • Михаил Мухин, Президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз». Возглавлял отдел документальных проверок Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу, затем – Службу документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России. Налоговые проверки — 2025

  • Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ

Программа выступлений 19 июня

  • Ольга Кошкина, главный бухгалтер, практика 19 лет, руководитель сети консалтинговых компаний,более 300 компаний на ежедневном обслуживании. Спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы). Бухгалтер маркетплейса

  • Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса. НДС при работе на маркетплейсе

  • Клинова Елена, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ». Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика 

  • Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам. Налоговые проверки селлеров: требования ФНС

Программа выступлений 20 июня

  • Ирина Слободян, бухгалтер, основатель и руководитель бухгалтерской компании «АльфаСервис». Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист

  • Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом. Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг

  • Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров. Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя

  • Дмитрий Ряховский, д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер по налоговой практике фирмы «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, налоговый консультант. Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера

🔔 Подробная программа мероприятия

До 25 апреля открыто раннее бронирование: трансляция, запись + подарки от «Клерка»

Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Клерка», которая пройдет в формате онлайн и будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня! Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.

Самые быстрые смогут до конца недели купить билет по самой выгодной цене! Только до 25 апреля открыто раннее бронирование. В него входит:

  • Запись встречи с экспертом по сдаче декларации по НДС за I квартал 2025 года по новой форме(!)

  • Подарок — чек-лист с нововведениями 2025 года для бухгалтеров

  • Возможность задать вопрос любому эксперту и получить персональный ответ во время выступления

Все это сейчас вы можете получить всего за 999 ₽. Потом — традиционное повышение и такиех классных бонусов не будет!

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Присоединяйтесь к конференции 18-20 июня и и узнайте из первых уст про самые значимые события в мире бухгалтерии и налогов! 🔔Следите за анонсами, скоро мы начнем подробно рассказывать по доклады выступающих. У конференций «Клерка» есть официальный Telegram-канал. Вся информации о спикерах, программе выступлений, раздаточных материалах, призах будет в одном месте. Чтобы не пропустить ничего важного, подпишитесь и включите уведомления! Подписывайтесь

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

208 подписчиков 951 пост

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