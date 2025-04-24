Налоговики не вернули ИП остаток на ЕНС

Если налогоплательщик перечислил больше денег, чем требуется для уплаты взносов и налогов, на ЕНС остается переплата, которую обычно можно вернуть. Для этого нужно направить налоговикам соответствующие заявление. Его инспекторы рассматривают, передают в Казначейство, после этого налогоплательщик получает деньги на свой счет.
Предприниматель Филюта Константин Владимирович действовал по этому алгоритму. Он отправил в ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга заявление на возврат излишне уплаченных 200 тыс руб., но налоговики отклонили его запрос. Предприниматель обратился в суд, но и тут не нашел поддержки. Суд встал на сторону налоговиков.
Судьи рассмотрели дело и приняли во внимание что:
при перечислении спорной суммы денежных средств предприниматель преследовал иную цель, нежели уплата налогов;
денежные средства, явившиеся источником формирования положительного сальдо ЕНС, поступили на расчетные счета предпринимателя вне связи с осуществлением им реальной деятельности, по не имевшим место хозяйственным операциям;
ФНС обнаружила перечисления средств от сомнительных контрагентов;
ФНС обнаружила действия указывающие на возможную связь с выводом денежных средств в наличный оборот через свои собственные счета, а также уклонение от уплаты налоговых платежей;
расходы ИП в основном состояли из снятия наличных и переводов с формулировками «перевод собственных средств», «пополнение личного счета» и т.п.;
по мнению Росфинмониторинга, в действиях Филюты К.В. присутствует противоправный характер, направленный на уменьшение либо сокрытие налогооблагаемой базы, с целью уклонения от уплаты налоговых сборов.
банк подтвердил, что операций по счетам ИП относятся к категории высокого риска, направленных на обналичивание.
Суд в действиях инспекции не увидели нарушений. Он указал: спорную сумму нельзя расценивать как излишне уплаченный налог, поскольку налогоплательщик не намеревался исполнять текущие или предстоящие налоговые обязательства. Апелляционную жалобу предпринимателя оставили без удовлетворения.
Источник: постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2025 по делу № 17АП-12160/2024-АК
Комментарии7
Вот такие пироги...
и куда теперь эти деньги
материальная помощь государству
или разрешат в другом периоде налоги погасить
но похоже попал ИП на проверку и штрафы
Хороший вопрос!
а мне теперь интересно - вот эту сумму куда денут, и как в наложке это будет учитываться дальше?
Она останется на сальдо или будет списана?
Всё сальдо в полном размере или в какой-то части? Ведь не все 100% имеющихся денежных средств на счету получены от незаконных сделок!
Если останется, то их будут учитывать в счёт зачисления следующих начисленных налогов?
наверно часть спишут в налог, остальное назначат проверку
по итогам проверки этих денег не хватит, чтобы покрыть штрафы и пени
возьмут еще