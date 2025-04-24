Налоговики не вернули ИП остаток на ЕНС

Излишне поступившие на ЕНС денежные средства можно вернуть, но не во всех случаях. Рассмотрим интересное судебное решение, связанное с переплатой.

Если налогоплательщик перечислил больше денег, чем требуется для уплаты взносов и налогов, на ЕНС остается переплата, которую обычно можно вернуть. Для этого нужно направить налоговикам соответствующие заявление. Его инспекторы рассматривают, передают в Казначейство, после этого налогоплательщик получает деньги на свой счет.

Предприниматель Филюта Константин Владимирович действовал по этому алгоритму. Он отправил в ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга заявление на возврат излишне уплаченных 200 тыс руб., но налоговики отклонили его запрос. Предприниматель обратился в суд, но и тут не нашел поддержки. Суд встал на сторону налоговиков.

Судьи рассмотрели дело и приняли во внимание что:

при перечислении спорной суммы денежных средств предприниматель преследовал иную цель, нежели уплата налогов;

денежные средства, явившиеся источником формирования положительного сальдо ЕНС, поступили на расчетные счета предпринимателя вне связи с осуществлением им реальной деятельности, по не имевшим место хозяйственным операциям;

ФНС обнаружила перечисления средств от сомнительных контрагентов;

ФНС обнаружила действия указывающие на возможную связь с выводом денежных средств в наличный оборот через свои собственные счета, а также уклонение от уплаты налоговых платежей;

расходы ИП в основном состояли из снятия наличных и переводов с формулировками «перевод собственных средств», «пополнение личного счета» и т.п.;

по мнению Росфинмониторинга, в действиях Филюты К.В. присутствует противоправный характер, направленный на уменьшение либо сокрытие налогооблагаемой базы, с целью уклонения от уплаты налоговых сборов.

банк подтвердил, что операций по счетам ИП относятся к категории высокого риска, направленных на обналичивание.

Суд в действиях инспекции не увидели нарушений. Он указал: спорную сумму нельзя расценивать как излишне уплаченный налог, поскольку налогоплательщик не намеревался исполнять текущие или предстоящие налоговые обязательства. Апелляционную жалобу предпринимателя оставили без удовлетворения.

Источник: постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2025 по делу № 17АП-12160/2024-АК