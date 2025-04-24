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Наталия Лукина
Судебная практика по налоговым спорам

Налоговики не вернули ИП остаток на ЕНС

Излишне поступившие на ЕНС денежные средства можно вернуть, но не во всех случаях. Рассмотрим интересное судебное решение, связанное с переплатой.
Налоговики не вернули ИП остаток на ЕНС
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Если налогоплательщик перечислил больше денег, чем требуется для уплаты взносов и налогов, на ЕНС остается переплата, которую обычно можно вернуть. Для этого нужно направить налоговикам соответствующие заявление. Его инспекторы рассматривают, передают в Казначейство, после этого налогоплательщик получает деньги на свой счет.

Предприниматель Филюта Константин Владимирович действовал по этому алгоритму. Он отправил в ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга заявление на возврат излишне уплаченных 200 тыс руб., но налоговики отклонили его запрос. Предприниматель обратился в суд, но и тут не нашел поддержки. Суд встал на сторону налоговиков.

Судьи рассмотрели дело и приняли во внимание что:

  • при перечислении спорной суммы денежных средств предприниматель преследовал иную цель, нежели уплата налогов;

  • денежные средства, явившиеся источником формирования положительного сальдо ЕНС, поступили на расчетные счета предпринимателя вне связи с осуществлением им реальной деятельности, по не имевшим место хозяйственным операциям;

  • ФНС обнаружила перечисления средств от сомнительных контрагентов;

  • ФНС обнаружила действия указывающие на возможную связь с выводом денежных средств в наличный оборот через свои собственные счета, а также уклонение от уплаты налоговых платежей;

  • расходы ИП в основном состояли из снятия наличных и переводов с формулировками «перевод собственных средств», «пополнение личного счета» и т.п.;

  • по мнению Росфинмониторинга, в действиях Филюты К.В. присутствует противоправный характер, направленный на уменьшение либо сокрытие налогооблагаемой базы, с целью уклонения от уплаты налоговых сборов.

  • банк подтвердил, что операций по счетам ИП относятся к категории высокого риска, направленных на обналичивание.

Суд в действиях инспекции не увидели нарушений. Он указал: спорную сумму нельзя расценивать как излишне уплаченный налог, поскольку налогоплательщик не намеревался исполнять текущие или предстоящие налоговые обязательства. Апелляционную жалобу предпринимателя оставили без удовлетворения.

Источник: постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2025 по делу № 17АП-12160/2024-АК

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

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Комментарии

7
  • elena.panyushkina@techforward.ru

    и куда теперь эти деньги

    материальная помощь государству

    или разрешат в другом периоде налоги погасить

    но похоже попал ИП на проверку и штрафы

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    а мне теперь интересно - вот эту сумму куда денут, и как в наложке это будет учитываться дальше?

    Она останется на сальдо или будет списана?

    Всё сальдо в полном размере или в какой-то части? Ведь не все 100% имеющихся денежных средств на счету получены от незаконных сделок!

    Если останется, то их будут учитывать в счёт зачисления следующих начисленных налогов?

    • elena.panyushkina@techforward.ru

      наверно часть спишут в налог, остальное назначат проверку

      по итогам проверки этих денег не хватит, чтобы покрыть штрафы и пени

      возьмут еще