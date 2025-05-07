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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: признаки трудовых отношений расширят, в Ватикане начался конклав, Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами

Трехдневная рабочая неделя почти закончилась, завтра начнутся вторые майские праздники, которые продлятся четыре дня. Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Минтруд упрощает признание отношений трудовыми.

    Минтруд предлагает дополнить Трудовой кодекс описанием признаков трудовых отношений, чтобы добиться единообразной практики признания их таковыми в судах по жалобам работников. Сейчас, по оценкам министерства, теневой рынок труда в РФ обеспечивает занятость 9,6 млн человек. Помимо критериев трудовых отношений, этим же проектом закона Минтруд предлагает дать трудовым инспекциям право подавать иски, касающиеся трудовых отношений, в суд.

  • В Ватикане начался конклав, на котором 138 кардиналов выберут нового главу Католической церкви. В конклаве примут участие 138 кардиналов, со всего мира. О его окончании и избрании нового понтифика сообщат белым дымом из трубы над Сикстинской капеллой. Процедура, подразумевающая избрание нового понтифика в условиях полной изоляции, была установлена в XIII веке.

  • Индия начала военную операцию против террористов на территории соседнего Пакистана, Исламабад нанес ответный ракетный удар. Минобороны Индии заявило, что в общей сложности ракетные удары были нанесены по девяти объектам на территории Пакистана. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал нападение Индии актом войны. Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов и нанес ответный удар по приграничным территориям Индии в Кашмире.

  • Fix Price начнет продавать крепкий алкоголь.

    Сеть товаров с фиксированными ценами Fix Price (MOEX: FIXP) начала в тестовом режиме продавать крепкий алкоголь в нескольких своих магазинах в Москве.

  • В Москве впервые полностью закроют кафе и магазины на маршруте военной техники.

    В центре Москвы 7 и 9 мая введут беспрецедентные ограничения — кафе и магазины на маршруте техники в ЦАО закроют полностью. Запрет коснется Тверской, части Садового кольца и Нового Арбата — с 22:00 6 мая до 14:00 7 мая и с 22:00 8 мая до 14:00 9 мая.

  • Банк России заявил, что 86% финансовых пирамид в стране принимают взносы в криптовалюте.

    За первый квартал регулятор выявил 1638 таких субъектов из общих 2780 с признаками нелегальной деятельности — на 56% больше, чем в прошлом году.

  • В Индонезии хотят стерилизовать бедняков. Губернатор индонезийской провинции Западная Ява Деди Мульяди предложил стерилизовать мужчин-бедняков. По его мнению, это поможет бороться с нищетой и контролировать рождаемость. А для мотивации граждан на прохождение такой процедуры губернатор предложил выплачивать стерилизуемым по 500 тыс. рупий (около $30).

  • Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа запретить трансгендерам (ЛГБТ признана экстремистской в РФ) служить в армии. Ранее Трамп подписал указ, в котором подчеркивалось, что сексуальная идентичность трансгендерных военнослужащих «противоречит приверженности солдата честному, правдивому и дисциплинированному образу жизни, даже в личной жизни» и наносит ущерб боевой готовности.

  • Пятница среда, коллеги!

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

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