💥Обзор новостей: признаки трудовых отношений расширят, в Ватикане начался конклав, Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Минтруд упрощает признание отношений трудовыми.
Минтруд предлагает дополнить Трудовой кодекс описанием признаков трудовых отношений, чтобы добиться единообразной практики признания их таковыми в судах по жалобам работников. Сейчас, по оценкам министерства, теневой рынок труда в РФ обеспечивает занятость 9,6 млн человек. Помимо критериев трудовых отношений, этим же проектом закона Минтруд предлагает дать трудовым инспекциям право подавать иски, касающиеся трудовых отношений, в суд.
В Ватикане начался конклав, на котором 138 кардиналов выберут нового главу Католической церкви. В конклаве примут участие 138 кардиналов, со всего мира. О его окончании и избрании нового понтифика сообщат белым дымом из трубы над Сикстинской капеллой. Процедура, подразумевающая избрание нового понтифика в условиях полной изоляции, была установлена в XIII веке.
Индия начала военную операцию против террористов на территории соседнего Пакистана, Исламабад нанес ответный ракетный удар. Минобороны Индии заявило, что в общей сложности ракетные удары были нанесены по девяти объектам на территории Пакистана. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал нападение Индии актом войны. Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов и нанес ответный удар по приграничным территориям Индии в Кашмире.
Fix Price начнет продавать крепкий алкоголь.
Сеть товаров с фиксированными ценами Fix Price (MOEX: FIXP) начала в тестовом режиме продавать крепкий алкоголь в нескольких своих магазинах в Москве.
В Москве впервые полностью закроют кафе и магазины на маршруте военной техники.
В центре Москвы 7 и 9 мая введут беспрецедентные ограничения — кафе и магазины на маршруте техники в ЦАО закроют полностью. Запрет коснется Тверской, части Садового кольца и Нового Арбата — с 22:00 6 мая до 14:00 7 мая и с 22:00 8 мая до 14:00 9 мая.
Банк России заявил, что 86% финансовых пирамид в стране принимают взносы в криптовалюте.
За первый квартал регулятор выявил 1638 таких субъектов из общих 2780 с признаками нелегальной деятельности — на 56% больше, чем в прошлом году.
В Индонезии хотят стерилизовать бедняков. Губернатор индонезийской провинции Западная Ява Деди Мульяди предложил стерилизовать мужчин-бедняков. По его мнению, это поможет бороться с нищетой и контролировать рождаемость. А для мотивации граждан на прохождение такой процедуры губернатор предложил выплачивать стерилизуемым по 500 тыс. рупий (около $30).
Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа запретить трансгендерам (ЛГБТ признана экстремистской в РФ) служить в армии. Ранее Трамп подписал указ, в котором подчеркивалось, что сексуальная идентичность трансгендерных военнослужащих «противоречит приверженности солдата честному, правдивому и дисциплинированному образу жизни, даже в личной жизни» и наносит ущерб боевой готовности.
Пятницасреда, коллеги!
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.
В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Марина Климова, Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.
Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста!
Комментарии42
Доброе утро, коллеги! Ваши котики провожали вас на работу?
@nlukina, всегда провожают, чтобы удостовериться - ушла и мешать не буду!
@IriEro, у него явно планы большие на этот день))
@nlukina,
Доброе утро. Конечно провожал.
К сожалению, не сфоткала как "несчастненький" котейка залез на стопку досок, вытянул шею и смотрел мне прямо в глаза через лобовое стекло. Прямо хотелось заглушить машину, выйти и сказать: Ладно, пусть эта работа катится к чертям, остаюсь)))
@buhkompas, а мой кот сидит у окна и ждет солнца и тепла, холодно-серо-сыро
@Татьяна-Васильевна, а вас ждет с работы? Выходит встречать?
@buhkompas, бедный(( Так всегда жаль их оставлять одних
Утром у меня 30 минут не было интернета, а у вас как? Проблем со связью нет?
@nlukina, у нас нет. Пока нет, а дальше как пойдёт.
@nlukina, на улице моб инет не работает, полицейские у каждого (!) подземного перехода дежурят
@1337452@, интересно, а зачем у переходов? Что там какая-то повышенная опасность?
В местах скопления людей.
@VadimBA, поняла, спасибо!
Мы уже придумали название этому дню😏
Всем отличной сря... ну дальше вы знаете
@vladsavushkin, среда всегда - маленькая пятница 😄
@IriEro, сегодня - огромная! Полноценная)))
@vladsavushkin, знаем)) Ждем мозгонапрягатель)))
@nlukina, чутка осталось😉