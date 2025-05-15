💥Обзор новостей: по производственному календарю в 2026 году «все будет хорошо», 300 тыс. руб. за выращивание шалфея и мимозы, московскому метро 90 лет

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Котяков: с распределением праздничных дней в 2026 году все будет хорошо. С распределением праздничных и нерабочих дней по производственному календарю в 2026 году «все будет хорошо», считает глава Минтруда Антон Котяков. Его слова приводит «РИА Новости».
Согласно производственному календарю, в 2025 году 247 рабочих дней и 118 нерабочих, из которых 14 — праздничные.
Российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул. Кремль накануне объявил состав российской делегации на стамбульских переговорах. В нее вошли помощник российского президента Владимир Мединский (глава делегации), замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Дачникам грозят штрафы в 300 тыс. руб. за выращивание шалфея и мимозы. «Запрещены к разведению на дачном участке мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос, или кувшинка голубая, мимоза хостилис, ипомея трехцветная», — сказала руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.
Она добавила, что за выращивание этих растений может грозить штраф в размере от 1,5 тыс. до 300 тыс. руб.
Банки усилят контроль за трансакциями с соцвыплатами, которые имеют признаки обналичивания, пишут Известия. Речь идет о маткапитале, пособиях на детей, а также выплатах семьям бойцов СВО. Если операции с соцвыплатами покажутся банку подозрительными, то их будут блокировать, а получателя — тщательнее проверять.
В Госдуме предложили ввести штрафы за запрещенный контент в видеоиграх. В комитете Госдумы по безопасности готовят поправки в КоАП, предусматривающие ответственность за размещение в видеоиграх антироссийского и деструктивного контента, пишут «Известия». Согласно проекту штрафы для разработчиков видеоигр за размещение запрещенного контента могут составить до 5 млн рублей.
«Авито»: подработка принесла россиянам дополнительные 20% к доходу. Половина опрошенных россиян (50%) подрабатывают помимо основной работы, в основном это мужчины. Мужчины чаще подрабатывают в сфере строительства (25%), производства (14%), доставок и грузоперевозок (14%), IТ (13%), а также в сфере охраны и безопасности (9%). Среди женщин распространены подработки в онлайн-торговле (11%), образовании (11%), бухгалтерии (9%), клининге (9%) и ретейле (8%). В среднем на подработке удается заработать дополнительные 20% от всего дохода.
«Яндекс Музыка» за период с ноября 2024-го по март 2025-го удалила по требованию властей 1576 материалов. Это в том числе контент, «направленный на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России.
Московский метрополитен отмечает 90-летний юбилей — 15 мая 1935 года первые пассажиры прошли через двери вестибюлей, вышли на просторные станции с богатой отделкой и сели в поезда, пущенные от «Сокольников» до «Парка Культуры» и в обратном направлении.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.
В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Марина Климова, Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы. Купить билет
Комментарии15
Доброе утро, коллеги! Как ваши дела? Начнем утро с осуждения человечества
Доброе утро.
Ну зачем же так?
Давайте лучше так!!!
@buhkompas, доброе утро)) Согласна, так намного позитивный))
@nlukina, может быть Клерку не стоит так усердствовать в плане закрепления сверху сообщений с мольбами о продлении акции? Стыдоба...
Подсказка из зала:
- Такие некотяйские горшки следует сбрасывать с подоконника
@VadimBA, судя по взгляду котика, он также думает))
У кого котики любят домашние растения?)))
Любит ли у меня котик домашние растения - не знаю, в доме нет ни одного (руки не из того места), но зато он очень любит рассаду капустки, помидорок, перчика. Все праздники с ним боролась. Я сажаю, он тут же на зуб пробует
Это тот самый главный сказочник по части истории?
Он самый))