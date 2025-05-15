💥Обзор новостей: по производственному календарю в 2026 году «все будет хорошо», 300 тыс. руб. за выращивание шалфея и мимозы, московскому метро 90 лет

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Котяков: с распределением праздничных дней в 2026 году все будет хорошо. С распределением праздничных и нерабочих дней по производственному календарю в 2026 году «все будет хорошо», считает глава Минтруда Антон Котяков. Его слова приводит «РИА Новости». Согласно производственному календарю, в 2025 году 247 рабочих дней и 118 нерабочих, из которых 14 — праздничные.

Российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул. Кремль накануне объявил состав российской делегации на стамбульских переговорах. В нее вошли помощник российского президента Владимир Мединский (глава делегации), замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Дачникам грозят штрафы в 300 тыс. руб. за выращивание шалфея и мимозы. «Запрещены к разведению на дачном участке мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос, или кувшинка голубая, мимоза хостилис, ипомея трехцветная», — сказала руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова. Она добавила, что за выращивание этих растений может грозить штраф в размере от 1,5 тыс. до 300 тыс. руб.

Банки усилят контроль за трансакциями с соцвыплатами, которые имеют признаки обналичивания, пишут Известия. Речь идет о маткапитале, пособиях на детей, а также выплатах семьям бойцов СВО. Если операции с соцвыплатами покажутся банку подозрительными, то их будут блокировать, а получателя — тщательнее проверять.

В Госдуме предложили ввести штрафы за запрещенный контент в видеоиграх. В комитете Госдумы по безопасности готовят поправки в КоАП, предусматривающие ответственность за размещение в видеоиграх антироссийского и деструктивного контента, пишут «Известия». Согласно проекту штрафы для разработчиков видеоигр за размещение запрещенного контента могут составить до 5 млн рублей.

«Авито»: подработка принесла россиянам дополнительные 20% к доходу. Половина опрошенных россиян (50%) подрабатывают помимо основной работы, в основном это мужчины. Мужчины чаще подрабатывают в сфере строительства (25%), производства (14%), доставок и грузоперевозок (14%), IТ (13%), а также в сфере охраны и безопасности (9%). Среди женщин распространены подработки в онлайн-торговле (11%), образовании (11%), бухгалтерии (9%), клининге (9%) и ретейле (8%). В среднем на подработке удается заработать дополнительные 20% от всего дохода.

«Яндекс Музыка» за период с ноября 2024-го по март 2025-го удалила по требованию властей 1576 материалов. Это в том числе контент, «направленный на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России.